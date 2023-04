Economista Manuel Sutherland: Depurando nóminas y con ajustes estructurales se pagarían mejores salarios

Manuel Sutherland Credito: CP

14 de abril de 2023.- Para que el Ejecutivo pueda aprobar un ajuste salarial, lo primero que debe hacer es depurar las nóminas del sector público, “ya que muchas de las personas que están en ellas no existen o ya tienen un nuevo trabajo”, asegura el economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, Manuel Sutherland.



Ratifica que en el sector público se encuentran muchas “nóminas infladas” debido a la presencia de trabajadores “inexistentes”.



“Todas esas nóminas son nóminas infladas, que no representan la realidad del país y si esas nóminas se depuran se puede pagar un salario 10 veces más elevado que el que se tiene en la actualidad”.



Revela Sutherland que el Gobierno no tiene previsto anunciar un ajuste salarial para el 1 de mayo, Día del Trabajadores, sino que estima anunciarlo para finales del primer semestre, es decir a finales de junio o principios de julio, después de pagar los primeros bonos vacacionales en los sectores de educación, universidades y salud, ya que quieren mantener el control de la inflación.



Admite que sobre los hechos de corrupción en Pdvsa nadie sabe lo que se puede haber perdido allí, afirmando que si se puede adecentar, si se puede limpiar la nómina, si se puede reducir al mínimo la corrupción, si se podría pagar un salario mínimo serio y sólido.



Señala que no es fácil disponer de los recursos que se obtienen a través de las rentas internas debido al desastre fiscal que hay en el país, advirtiendo que en Venezuela no se sabe en estos momentos cuánto es la nómina estatal y cuánto es la nómina real de empleados que están en instituciones, en comisiones de servicios, tampoco la nómina de cuántos están en el programa de Amor Mayor, en los jubilados y pensionados, afirmando que solo hay estimaciones gruesas, que indican que el Estado puede pagar alrededor de 10 o 12 millones en salarios mínimos, pero esto es demasiado dinero para un país, afirmando que tampoco se sabe cuánto son los bonos que se pagan, afirmando que esto es completamente impagable, es demasiado para un país que tiene alrededor de 26 millones de habitantes.



Insiste el economista en que si el Estado se organiza y hay una disciplina fiscal mínima y una transparencia mínima. El salario mínimo puede subir hasta 120 o 140 dólares rápidamente, pero esto pasa por cambios estructurales muy profundos y drásticos.



Explica que en el último presupuesto de la Nación, se habla de 5,5 millones de empleados públicos, de los cuales 4,5 millones son militares, indicando que esto es completamente absurdo, señalando que es imposible que entre las cuatro fuerzas haya 4,5 millones de militares, señalando que en China con una población de 1.200 millones de habitantes, sus militares lo integran 2, 1 millones de efectivos.



“Todas estas nóminas son nóminas infladas que no representan la realidad del país, si estas nóminas se depuran y se hacen cambios estructurales, evidentemente que se podrían pagar salarios 10 o 20 veces superiores a los que se pagan actualmente”, dijo Sutherland.