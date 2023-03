Venezolanos requieren visa para ir a Curazao, Aruba o Bonaire, aquí los requisitos

Curazao

16 de marzo de 2023.- La Embajada de los Países Bajos en Venezuela recordó a los venezolanos que para poder visitar las islas caribeñas del Reino de los Países Bajos requieren visado, e informó los pasos para obtenerlo.



A través de su cuenta en la red social Twitter, el ente diplomático especificó que la visa que se expide a los venezolanos residentes permite una estadía máxima de tres meses.



“Los venezolanos residentes que deseen visitar las islas caribeñas del Reino de los Países Bajos deben solicitar una visa que les permitirá una estadía máxima de 90 días”, publicó la embajada.



Por otra parte, el ente diplomático informó que no se requiere visado para ingresar a los Países Bajos si se cuenta con una visa de múltiples entradas de Estados Unidos, Cánada, Reino Unido o Irlanda.



Tampoco requieren visa quienes deban hacer un tránsito aeroportuario en una de las partes caribeñas del Reino, y tiene un pasaje para continuar su viaje.



De igual forma no necesitan visado los pasajeros de cruceros, quienes pueden tener una escala de 48 horas para Curazao y Bonaire y 24 horas para Aruba.

¿Qué deben hacer los venezolanos para obtener la visa?



Para obtener la visa para visitar las islas caribeñas de los Países Bajos, los venezolanos residentes deben solicitar una cita a través del servicio VFS – Global. En este sentido, la embajada recomienda hacerlo con al menos tres meses de antelación.



También deben llenar el formulario en la página de los servicios consulares del Reino de los Países Bajos.



Según indica la embajada de Los Países Bajos en el país, los requisitos que deben presentar los venezolanos para optar por la visa son:



Pasaporte con al menos 2 páginas en blanco y tres meses de vigencia, contados a partir de la fecha de finalización del viaje.

Dos fotografías tamaño 3,5x 4,5 cm

Itinerario de viaje. A este respecto recomiendan hacer una reserva de avión, y no comprar un pasaje hasta haber recibido el visado.

Seguro médico internacional por al menos 15.000 dólares, que cubra a todas las partes caribeñas del Reino.

Mostrar solvencia económica. En caso de realizar la estadía en un hotel, debe presentarse copia de la reserva y un importe medio de 150 a 200 dólares por día. En este sentido sugieren demostrarlo presentando tres estados bancarios recientes a nombre de quien solicita la visa. Por otra parte, en caso de que se visite familiares o amigos, el solicitante debe mostrar una carta o correo electrónico que de constancia del alojamiento, además de un importe medio de 100 dólares por día.