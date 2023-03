Reportan fallas de de la plataforma de TDA y hasta ahora CONATEL no responde

La televisión digital abierta de Venezuela de bajo presupuesto o gratuita, conocida como TDA en nuestro país, ha sido una buena alernativa para millones de venezolanos que no pueden pagar una televisión satelital o por cable, sin embargo, no ha sido fácil tener acceso a la televisión digital, después del apagón tecnológico en el año 2013, debido a las limitantes de las frecuencias, de los problemas tecnológicos que impiden que después de tener el equipo, sobre todo en las áreas del interior de la república que se encuentran más abandonados del desarrollo de este tipo de servicios. En estos vaivenes se ha venido desempeñando la TDA, en algunos sitios de Caracas, ha funcionado mejor la recepción de la señal, pero en otras ha sido una lucha terrible.

El problema que ha surgido en la última semana es que la mayoría de los usuarios han dejado de recibir la señal en su totalidad o simplemente un aviso que aparece en la pantalla: "Señal débil o inexistente" la gente no sabe que hacer, buscan tutoriales por Youtube pensando que son fallas, problemas con el equipo o por mala manipulación del decodificador, pero no, resulta que casi todo el mundo ha dejado de recibir las señales de canales como Tves, Venevisión, Teletuya, Televen, Meridiano, canal chino CGTN, Vive TV, Conciencia, Canal I, Ávila TV, Tvfanb, Antv, o simplemente no reciben la señal en absoluto, hasta los momentos solo se pueden ver algunos del bloque MUS 22: VTV, Canal 1 de Argentina, VTV móvil, Telesur, Hispan TV, Rusia Today.

Lo peor es que nadie informa, desde CONATEL no ha salido ningún comunicado sobre estas fallas, y los usuarios no saben a dónde ir para que les expliquen la situación, del porqué no se puede acceder a la plataforma ni a la mayoría de los canales de este sistema de televisión digital abierta.

Por eso, a través de este medio hacen un llamado a CONATEL y la CANTV para que se les informe sobre esta situación y puedan resolver este problema que tiende a aislar a las personas de bajos recursos a su derecho de estar informados y de estar debidamente comunicados.

