(VIDEO) El día que murió Hugo Chávez: "Fue paralizante para el pueblo de Venezuela"

La periodista venezolana Nieves Valdés llevaba 10 años cubriendo las actividades de Hugo Chávez cuando el presidente venezolano falleció. En diálogo con Sputnik, recordó aquellas horas dramáticas del 5 de marzo de 2013, pero aseguró que el líder "sigue vivo" en el corazón de los venezolanos.



"Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías". Ese fue el mensaje en cadena nacional con el que el entonces vicepresidente Nicolás Maduro informaba a Venezuela y al mundo la muerte del líder venezolano.



En conversación con Sputnik, la directora de Radio del Sur de Caracas, Nieves Valdés, recordó cómo vivió la "responsabilidad de informar" una noticia de esa magnitud en un momento en que "no era fácil hacerlo" por el impacto emocional que tuvo sobre todos los venezolanos.



"Ese momento fue paralizante para todo el pueblo de Venezuela" aseguró la periodista, remarcando que sintió la necesidad de ejercer su profesión "en un momento que según los historiadores es un hito histórico. La gente comenzó a replegarse hacia sus casas y yo lo que hice fue salir porque lo primero que pensé fue 'qué puedo aportar yo en este momento de dolor'", rememoró.



Valdés llevaba una década cubriendo la agenda de Chávez para la estatal Radio Nacional de Venezuela. Por eso, debió afrontar la incertidumbre de las primeras horas, ya que gran parte de su trabajo dependía específicamente de las actividades que Chávez agendara para cada semana, comunicadas en su tradicional espacio Aló, presidente.



"Mi primera reacción fue salir a la calle a ver qué cosas podíamos hacer nosotros junto con el pueblo, que se congregaba como el 11 de abril [de 2002, día del golpe de Estado propiciado contra el presidente Chávez], caminando hasta el Hospital Militar", contó.



La reportera vivió aquellas primeras horas entre la tristeza por el fallecimiento de Chávez y la incertidumbre de lo que depararía el futuro para Venezuela. "Estaba entre la tristeza y entre qué vamos a hacer en este momento para que nuestro pueblo se sienta reconfortado, porque creo que como periodista tenemos la responsabilidad de informar y en ese momento especial, no era muy fácil hacerlo", explicó.



Finalmente, Valdés fue encargada de la cobertura del funeral de Chávez, que comenzó el 8 de marzo en las instalaciones de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Caracas y se extendió por siete días más.



"Me tocó estar al lado de ese féretro que lo llevó lleno de pueblo hasta Los Monolitos, la academia militar donde él creció profesionalmente como militar venezolano", aportó la periodista.



Un líder "inmortal"



Valdés califica como "impresionante" la cantidad de personas que se movilizaron y se congregaron para despedir a Chávez "en ese momento de su muerte física" que; sin embargo, no se lo llevó del corazón de los venezolanos.



"Chávez para nosotros sigue vivo", enfatizó la directora de Radio del Sur, agregando que el comandante se mantiene con vida "no solamente desde un punto de vista espiritual, sino de lo que significa como legado histórico, político, como un hombre que dejó un legado y que nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo en el pueblo, vivo".



"Un líder tan presente, tan pendiente de su pueblo, es inmortal. Porque la gente no lo olvida, por su forma de ser, por la forma como gobernó con las bases y con el pueblo. Un hombre que venía del pueblo. Es decir, tú veías a Chávez y veías a tu hermano", elogió Valdés.



En ese sentido, subrayó que "su propio pueblo lo mantiene vivo en murales, en la acción, en la palabra y sobre todo en su ejemplo, que es lo más importante".



Para Valdés, gran parte de ese cariño tenía que ver, además de las medidas de Chávez, la cercanía que mostraba hacia el pueblo venezolano. "Ese mismo Chávez que ustedes veían en los medios de comunicación era el mismo Chávez que estaba detrás de las cámaras. Eso lo puedo certificar yo y también el pueblo", remarcó.