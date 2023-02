Fiscal Saab sobre atentados en Maracaibo: Tenemos detenido al principal cooperador en el hecho

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reiteró este viernes que ya hay un detenido por los hechos violentos ocurridos en Maracaibo contra dos establecimientos comerciales, destacando que los cuerpos de seguridad del Estado trabajan en la identificación y posterior detención del resto de los implicados.



"Ya tenemos un detenido. Era el principal cooperador en el hecho punible, los otros están siendo identificados para ser detenidos", señaló el Fiscal Saab sobre este suceso que cobró la vida de una persona y dejó un total de siete heridos, en la carnicería "Tu finca Express", ubicada en el sector Gallo Verde.



La investigación del Ministerio Público (MP) sobre los hechos que causaron terror en la población, fue designada de inmediato al fiscal 48 del organismo judicial.





En este sentido, el titular del MP puntualizó durante la entrevista ofrecida en el programa Kicosis que se transmite por Globovisión, que el fenómeno delictivo de la extorsión, que a menudo afecta a estados fronterizos como el Zulia y Apure, proviene del vecino país. "El Zulia es un estado fronterizo donde lamentablemente lo malo de la delincuencia colombiana ha penetrado en la sociedad".Al cumplirse un año del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, Saab recordó "las voces terroristas que en Venezuela clamaron la guerra", a través de planes desestabilizadores como "La salida" en el año 2012."Fue el embrión de una guerra civil", dijo al señalar que fue impulsada por un sector "de la extrema derecha venezolana" auspiciada por Estados Unidos "que pensaron que eso podía causar una sublevación similar a la del 27 de febrero (1989) y colapsar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro", de quién recordó sus llamados al diálogo."Luego reeditan ese mismo esquema en el año 2017, pero lo prepararon de una manera más fatídica, se aprovecharon de la traición de quien ocupó mi cargo", mencionó al referirse a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, a quien además señaló como "la autora intelectual de ese embrión de guerra civil que se vivió"."Dio la orden de no judicializar y procesar a ningún violento que estuviese fomentando quema de vehículos y personas. Eso causó mucha impunidad", acentuó."El plan ya estaba en marcha, compraron mercenarios, utilizaron menores de edad, armas convencionales y no convencionales, desde edificios disparaban a matar, yo viví eso, yo fui Defensor del Pueblo y estuvimos pendientes de lo que pasaba ante la traición de la titular del MP", dijo."Hubo traición total y absoluta" reiteró el fiscal "porque "ella (Luisa Ortega Díaz) pensó que ya caía el presidente Nicolás Maduro y podía ser presidente de una junta de transición. Sin importar los casi 150 muertos y más de dos mil heridos causados por ese plan (...) producto de los manifestantes violentos"., ex secretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, "Nunca cedas un milímetro"."Algo realmente atroz, repugnante", comentó al narrar que el autor admite "con desparpajo, que estaban de acuerdo con una invasión militar (en Venezuela). Entonces, ¿a cuenta de qué?, ¿de qué paz hablan?". Cuestionó así la negativa del embajador estadounidense James Story sobre estas declaraciones. "Hay un doble discurso sobre este tema. Al final todos queremos la paz"."Yo creo en las etapas del proceso penal, tienen varias fases". Explicó que luego de la detención que se da por la vía de una investigación previa de un órgano auxiliar de justicia o del propio MP ó en flagrancia, se procede a la presentación del imputado ante un tribunal. "Luego viene los 45 días tanto el fiscal como la defensa están haciendo sus debidas diligencias, pero el caso del MP las hace para acusar o no".En los casos de Javier Tarazona, coordinador nacional de la ONG Fundaredes y el periodista Roland Carreño, indicó que estos fueron "imputados y luego acusados" en correspondencia con el debido proceso. "Estamos en una fase de juicio, (...) habrá la oportunidad de que pueda darse la sentencia definitiva. Hasta lo que tenemos en ambos casos hasta el momento hay elementos de convicción que da un margen de responsabilidad de los hechos por los cuales se les ha imputado y acusado", señaló.El fiscal destacó con cifras el desempeño del MP en materia de Derechos Humanos, el cual ha sido acompañado por planes de acción en defensa de la integridad de la población venezolana."Hemos reducido en un 38%" las denuncias por presuntas violaciones a DDHH desde 2018 a la fecha, detalló que esto ha sido posible al trabajo mancomunado del MP con fiscales y órganos de seguridad."En el 2018, se abrieron 13 mil 234 causas, mientras en 2019 se iniciaron 11 mil 461, un 13% menos que el año anterior. En 2020, se abrieron 9 mil 746, 15% menos que en 2019", detalló.Continuó: "En 2021, 8 mil 237 causas, 15% menos en que en 2020. Para 2022 las cifras llegaron a 8 mil 177, un por ciento menos". En palabras del fiscal esto demuestra "castigo, sanción y trabajo". Añadió que un funcionario policial sabe que si comete una violación de los DDHH le va a caer todo el peso de la ley", recalcó."Hemos imputado mil 625 por violaciones a DDHH, cifras inéditas en la historia republicana que habla de una ocupación en un tema sensible. Hemos acusado a mil 842, privado de libertad a 860 y hemos logrado que 392 personas hayan sido condenadas", aclaró.

En Venezuela, los delitos vinculados a violaciones de los derechos humanos se redujeron un 38 % desde 2018 hasta 2022, aseguró este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.

El titular de la Fiscalía aseveró que «un funcionario policial sabe, en este momento, que si comete una violación de derechos humanos le va a venir todo el peso de la ley».

Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de este organismo autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño, después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado venezolano.

Esta postura fue rechazada por el Ejecutivo de Venezuela el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».