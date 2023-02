(VIDEOS) Turistas rusos celebraron carnaval entre Caracas y Margarita

Un grupo de 90 turistas rusos visitó el Teleférico de Caracas, Warairarepano y otras atracciones turísticas de Caracas luego de llegar de Margarita a donde arribaron directamente de Moscú.



Leticia Gómez, presidenta de la agencia estatal de Turismo de Venezuela (Venetur) destacó a través de Twitter, con un audiovisual, la visita quienes llegaron desde la nación eslava para engrosar la nutrida llegada de turistas desde todo el país y desde otras naciones a la nación.



«En el marco del operativo Carnavales 2023, un grupo de turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar, visitaron el Sistema Teleférico Warairarepano, donde fueron recibidos por el presidente de Ventel (Venezolana de Teleféricos), Víctor Cruz», destacó Gómez.





Los rusos pudieron disfrutar de las instalaciones del medio de elevación capitalino y de las bellezas naturales que ofrece la montaña que rodea el valle caraqueño, y visitaron museos, plazas, paseos y el icónico barrio de San Agustín.Gómez indicó que el itinerario que los 90 turistas rusos desde el 18 de febrero en la capital venezolana, incluyó el «ameno y divertido Cumbe Tour dónde recorrieron la Parroquia San Agustín».«La ocasión fue propicia para compartir con la comunidad, los emprendedores locales, degustar la gastronomía nacional, admirar los murales artísticos que decoran las calles y bailar con los alegres ritmos afrocaribeños», señaló en Instagram la funcionaria.En otra publicación en Instagram, la presidenta de Venetur destacó que la visita de los rusos al Teleférico de Caracas «fue propicia para admirar el parque y el icónico Hotel Humboldt, degustar gastronomía local y apreciar productos artesanales».En una publicación previa de la titular del ente adscrito al Ministerio de Turismo, también acompañada por un audiovisual, se pudo conocer que el grupo de turistas rusos arribó a Caracas desde Porlamar, en la isla de Margarita del estado Nueva Esparta, donde disfrutaban del Caribe venezolano.Agregó que el grupo de 90 turistas rusos de la operación chárter Moscú – Porlamar, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para realizar un Full Day por la ciudad de Caracas.Los turistas, durante la visita a la capital venezolana «visitaron el emblemático paseo Los Próceres, uno de los espacios públicos más bellos de la capital y el Centro Histórico Patrimonial de Caracas, donde conocieron el Panteón Nacional, la plaza Bolívar, el Museo Bolivariano, entre otros sitios de interés», aseguró Gómez.Un turista ruso identificado como Dimitri en el video de Venetur aseguró, durante su visita al Teleférico del Parque Warairarepano que ésta fue su primera visita a Caracas y aseguró que la ciudad es «abierta, amable, agradable y muy inusual».Explicó que luego de visitar 71 países, Caracas le pareció un lugar «único, no se puede comparar con ninguna otra cosa», e invitó a conocer la capital venezolana y la isla de Margarita; en el Caribe venezolano.«Me gustó muchísimo. En mi vida no he visto nada parecido. Es fantástico lo que pasa aquí en carnaval» fue la expresión de una de las turistas rusas, durante la visita al Teleférico de Caracas, identificada como Olga en el video divulgado por la presidenta de Venetur.