20 de febrero de 2023.-

En vivo. La guerra Rusia-Ucrania, minuto a minuto

Joe Biden anunció durante una visita sorpresa a Kiev que su país aportará 500 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana dará a conocer más sanciones contra Rusia.

18:50 - 39 minutos atrás / ZELENSKI CREE QUE LA VISITA DE BIDEN A KIEV "TENDRÁ UN IMPACTO EN EL CAMPO DE BATALLA"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que la visita de su homólogo estadounidense, Joe Biden, a Kiev "tendrá un impacto en el campo de batalla".

En una conferencia Zelenski agradeció la presencia de Biden en la capital ucrania. El presidente ucraniano dijo que hablaron sobre el suministro de nuevas armas, también de largo alcance, sin dar más detalles.

16:50 - 3 horas atrás / LA UNIÓN EUROPEA PIDIÓ A SUS MIEMBROS QUE ENVÍEN RESERVAS DE MUNICIONES A UCRANIA

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, llamó hoy a que los 27 países del bloque movilicen sus reservas de municiones para entregar lo antes posible a Ucrania para hacer frente a la ofensiva rusa en la región del Donbass, y algunos países europeos ya expresaron su acuerdo con la propuesta.



"Si el problema es de urgencia y el tiempo se mide en semanas o como mucho en un par de meses, la solución para resolver la petición de urgencia de Ucrania tiene que venir de intentar utilizar lo que ya existe", afirmó el canciller en conferencia de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.



Subrayó que la situación que atraviesa Ucrania, con un escenario de guerra de posiciones en la que se encuentra con menos capacidad de artillería que el Ejército ruso, exige que los Estados miembros den "prioridad" a sus capacidades de munición actuales y a los pedidos militares contratados con la industria, recogió la agencia de noticias Europa Press.



Borrell advirtió que hacer a la industria armamentística nuevos pedidos para suministrar a Ucrania llevaría un tiempo superior "a las semanas".



Por eso, si bien dijo que veía con buenos ojos hacer un plan de compras de munición en forma conjunta, a nivel europeo, llamó con urgencia a donar material de los propios arsenales y de los pedidos en marcha.



"El ritmo al que se consumen las municiones es superior al ritmo a que se produce", señaló Borrell, e insistió en que el aumento de la capacidad industrial no se logra "en semanas".

15:49 - 4 horas atrás / EL REY CARLOS III VISITÓ A MILITARES UCRANIANOS QUE SE ENTRENAN CON EL EJÉRCITO BRITÁNICO

El rey Carlos III visitó el lunes a los militares ucranianos que se entrenan con el ejército británico, expresándoles su "admiración" cuando se acerca el primer aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia.

Aunque la familia real británica no interviene en asuntos políticos, sus principales miembros salieron de su reserva en varias ocasiones desde hace un año, haciendo donaciones personales, realizando visitas a los refugiados o cuando Volodimir Zelenski fue recibido por el soberano en el palacio de Buckingham a inicios de febrero.

El rey visitó un sitio militar en el suroeste de Inglaterra. Asistió a los entrenamientos de ucranianos, con frecuencia civiles que ingresaron al ejército sin experiencia militar, que realizaban prácticas de toma por asalto de trincheras, en el marco de una formación de cinco semanas.

"Ustedes son increíbles, no sé como lo hacen, estoy lleno de admiración", dijo a un oficial.

Desde el verano pasado unos 10.000 militares ucranianos fueron formados en el Reino Unido y el ejército británico prevé entrenar 20.000 más este año.

15:47 4 horas atrás / JAPÓN INVITÓ A ZELENSKI A UNA CUMBRE VIRTUAL DEL G7

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció hoy que su país organizará una cumbre online del G7 en la que participará el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes 24 de febrero, cuando se cumple un año desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia.



"Para que los líderes del G7 puedan permanecer unidos y hacer frente a la invasión de Ucrania, he decidido organizar una videoconferencia de los líderes del grupo, invitando además al presidente Zelenski, esta semana, el día 24", dijo Kishida en Tokio.



En una reunión de su Partido Liberal Democrático (PLD), Kishida dijo que esperaba que Zelenski acuda a la cita virtual con Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, una reunión en la que se espera que ratifiquen el apoyo a Ucrania, informó la agencia de noticias japonesa Kiodo.



Durante la reunión, el primer ministro japonés, "en calidad de país presidente del G7 y de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU", también anunció su intención de procurar más de 5.500 millones de dólares adicionales a Ucrania para ayudar en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas en el conflicto con Rusia.



Tokio ya envió a Ucrania 600 millones de dólares de apoyo financiero y otros varios cientos de millones en asistencia humanitaria de emergencia, según la oficina del primer ministro japonés.



Esta nueva ayuda será entregada en cuanto el Parlamento japonés dé luz verde a "la modificación de las leyes y reglas pertinentes" para el envío de dichos fondos, agregó.



Japón asume la presidencia del grupo durante 2023. En mayo se celebrará una cumbre presencial del G7 en la ciudad de Hiroshima, que sufrió un bombardeo atómico estadounidense en 1945, un gesto que Kishida espera mande un mensaje de paz contrario a la utilización de armas nucleares.



El Gobierno de Ucrania dijo que considerarán la visita de Zelenski a Hiroshima si Japón lo invita a la cumbre presencial, según Kiodo, un tema que se espera se trate también en la reunión virtual del 24 de febrero.



Coincidiendo con la Conferencia de Seguridad de Múnich, la semana pasada, los miembros del G7 aseguraron en un comunicado conjunto que "defienden su compromiso de mantener e intensificar las sanciones a Rusia para limitar su esfuerzo bélico" en Ucrania.

15:46 4 horas atrás / "VUELVE A CASA": EL ROCK RUSO Y SUS CRÍTICAS A LA GUERRA CON UCRANIA

La escena rockera rusa generó ante el aniversario del primer año de guerra dos críticos sucesos de impacto local y repercusión internacional con el lanzamiento del video de la canción "Patria, vuelve a casa", de Yuri Shevchuk, y con el anuncio de la cancelación de los recitales del grupo Mumiy Troll.



El veterano rockero Shevchuk publicó un videoclip contra la campaña militar rusa en Ucrania en compañía del joven Dmitri Yemeliánov con el tema cuyo estribillo dice: "No te vuelvas loco, esta no es tu guerra/Te esperan los grajos en los campos en primavera/Patria, vuelve a casa".



En esa línea y en mayo pasado durante una presentación en Ufá, el músico había expresado: "La patria, amigos, no es culo del presidente que hay que lamer y besar todo el tiempo. La patria es la abuela que vive en la miseria y vende patatas en la estación de trenes. Esa es la patria".



Por otra parte, los conciertos del grupo de rock ruso Mumiy Troll, también contrario a la campaña militar en Ucrania, fueron cancelados "por razones ajenas a los organizadores y los artistas", informó hoy la banda en su página web.



Estas suspensiones se inscriben en la política oficial de las autoridades del país para con artistas que manifestaron su discrepancia con la acción bélica en territorio ucraniano.

13:00 7 horas atrás / MOSCÚ ACUSA A 680 FUNCIONARIOS UCRANIANOS POR CRÍMENES DE GUERRA

Rusia ha acusado a 680 funcionarios del aparato de seguridad de Ucrania, comandantes de la Fuerzas Armadas y lideres del Ministerio de Defensa de crímenes de guerra, indicó el presidente del Comité de Investigación, dependiente directamente del Kremlin, Alexandr Bastrikin.



"Actualmente 680 personas están siendo procesadas. Se dictaron sentencias para enjuiciar a 403 personas (...)", señaló en una entrevista a la agencia oficial TASS.



Según Bastrikin, entre los acusados por haber utilizado supuestamente medios y métodos de guerra prohibidos hay 118 personas que son comandantes y líderes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y del Ministerio de Defensa de Ucrania.



El presidente del Comité de Investigación de Rusia precisó que 136 imputados fueron arrestados en ausencia.



Según él, las acciones de las fuerzas de seguridad ucranianas están tipificadas en el artículo del Código Penal de la Federación Rusa sobre el uso de armas con propiedades altamente dañinas contra la población civil, incluidos aquellos con una ojiva de racimo.



Además, este artículo prevé la responsabilidad "por malos tratos a la población civil".

12:15 7 horas atrás / CHINA RECHAZA VERSIONES DE AYUDA A RUSIA Y PIDE A ESTADOS UNIDOS QUE "REFLEXIONE" SOBRE EL ENVÍO DE ARMAMENTO A UCRANIA

"Es Estados Unidos y no China quien está enviando constantemente armas al campo de batalla", sentenció el vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, al ser interrogado en Beijing por las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien acusó al gobierno chino de estar "considerando" enviar armas a Rusia.

Las acusaciones de Blinken contra China ocurrieron horas antes de que se conociera la visita del presidente estadounidendes, Joe Biden, a Ucrania y anunciara un nuevo paquete de ayuda que implica 500 millones de dólares además de municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados.

En ese contexto, el vocero de la Cancillería china llamó a Estados Unidos a "reflexionar de forma seria sobre sus propias acciones y a realizar más esfuerzos con el objetivo de calmar la situación, promover la paz y el diálogo, y dejar de culpar a otros y de propagar información falsa".



"La posición de China sobre la cuestión de Ucrania se puede resumir en una frase: alentar la paz y promover el diálogo", insistió el vocero de la diplomacia, según informó la agencia de noticias AFP.

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada la semana pasada en Alemania, Blinken ya lanzó advertencias de China sobre las "consecuencias" de dar ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania, sin ninguna autocrítica sobre el rol que cumpen la Casa Blanca y la OTAN.



Ayer en una entrevista a la cadena CBS, Blinken insistió con que existe la "preocupación" de que China está considerando enviar "apoyo letal" a Rusia para la ofensiva en Ucrania. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos advirtió que esto causaría un "problema grave".



El sábado, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, también cuestionó en el encuentro en Múnich la neutralidad de China. Estados Unidos ha reiterado sus advertencias a China de no dar apoyo a Rusia para la guerra con Ucrania, que se extiende desde hace casi un año.



Por eso, el portavoz de la Cancillería china dijo que su país no aceptaba que "Estados Unidos señale con el dedo las relaciones entre China y Rusia, y mucho menos que ejerza coerción y presión" y acusó a la Casa Blanca de "difundir información falsa".

11:30 8 horas atrás / RUSIA CONTINÚA EXPORTANDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARMAMENTO

A poco de cumplir un año de la invasión o "operación militar especial" sobre Ucrania, el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denís Mánturov, afirmó que eso no detuvo el cumplimiento de los contratos de exportación de armamento. Mánturov reconoció que el ataque militar es "prioridad absoluta", pero Rusia continúa trabajando con los "socios de países amistosos". Según datos oficiales, Rusia exporta anualmente armas por cerca de 15.000 millones de dólares.

"Debido a la operación militar especial, parte significativa del armamento se destina al consumo interno, a las necesidades de la Fuerzas Armadas de Rusia", afirmó Mánturov en un entrevista con la agencia Interfax, sin explicar si la industria armamentística rusa se tuvo que expandir en el último año, como está ocurriendo en países como Alemania y Francia, que como otros países de la OTAN están en una carrera para abastecer de armamento a Ucrania.

"En lo que se refiere a la cartera de pedidos de material de defensa, en los últimos años ascendió a valores de entre 50.000 y 55.000 millones de dólares", detalló el ministro sobre el peso que tiene la industria en la economía rusa y consideró que, aunque no se han precisado los resultados de la exportaciones de armamento correspondientes al año pasado, la "tendencia se mantiene".

10:50 9 horas atrás / RUSIA PUBLICÓ UN INFORME DE INTELIGENCIA SOBRE EL ARMAMENTO ENTREGADO POR LA OTAN A UCRANIA

El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia hizo público un informe en el que detalla la ayuda militar que los países de la OTAN están dando a Ucrania para sostener la guerra. Según la información relevada por el servicio de espionaje, entre todo el armamento suministrado desde diciembre de 2021, se encuentran cientos de tanques soviéticos modernizados de Polonia y Chequia.

"Los países de la OTAN enviaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1.170 sistemas antiaéreos, 440 tanques, 1.510 vehículos blindados de infantería y 650 sistemas de artillería", detalló el informe del SVR en un comunicado difundido por las agencias rusas.

Ucrania, que ha estado utilizando tanques T-72 durante décadas, ha recibido cientos de tanques soviéticos modernizados de Polonia y Chequia, y está a la espera de recibir los primeros tanques Abrams, Challenger 2 y Leopard 2 de Occidente.

Según el espionaje ruso, Ucrania recibió además de los miembros de la Alianza 9.800 misiles para lanzaderas múltiples, 609.000 proyectiles antitanque y otra munición."Gran parte del armamento proporcionado por Occidente ha sido destruido por las tropas rusas", concluye el comunicado del SVR, sin dar más detalles.

10:10 - 9 horas atrás / BIDEN PROMETIÓ MÁS ARMAS Y FONDOS

Joe Biden anunció durante una visita sorpresa a Kiev que su país aportará 500 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana dará a conocer más sanciones contra Rusia. "Un año después, Kiev sigue de pie. Ucrania sigue de pie y la democracia sigue de pie", sostuvo Biden durante un encuentro Volodimir Zelenski, en el Palacio Mariinsky de Kiev.

El nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos incluirá más equipo militar, además de municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados. Sin embargo, Biden no anunció el envío a Ucrania de nuevos equipos militares, como los aviones de combate F-16, que Zelenski reclama para defenderse de Rusia.

De todas maneras, Zelenski agradeció la presencia de Biden y explicó que ambos habían hablado "sobre armas de largo alcance y armas que aún podrían suministrarse a Ucrania pero que no se han suministrado antes", sin dar más detalles sobre a qué tipo de armamento se refería exactamente.

Esta es la primera vez que el presidente de EE.UU. visita Kiev desde el inicio de la guerra, aunque la primera dama, Jill Biden, visitó la ciudad ucraniana de Uzhhorod, en la frontera con Eslovaquia, el 8 de mayo del año pasado, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Ucrania.

En Kiev, Biden resaltó que no quería que hubiera ninguna duda sobre el apoyo "inquebrantable" de Estados Unidos con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que, por esa razón, se había desplazado este lunes a Kiev.

Con este visita, Biden se suma al respaldo dado por otros líderes mundiales que ya habían visitado Kiev durante el último año para mostrar su solidaridad con Ucrania. Entre ellos figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.Biden tiene previsto iniciar mañana martes una visita oficial a Polonia para reafirmar su compromiso con los países del flanco este de la OTAN.

09:44 - 10 horas atrás / ESTONIA CIFRA EN 4.000 MILLONES COMPRA CONJUNTA DE UE PARA DAR ARMAS A KIEV

El ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, cifró este lunes en 4.000 millones de euros el coste de la munición que necesita actualmente Ucrania y que Tallín ha propuesto que la Unión Europea compre de forma conjunta.

Kiev necesita 1 millón de rondas de munición de 155mm, dijo hoy el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba y, según precisó Reinsalu a su llegada a la reunión que hoy celebran en Bruselas los ministros de Exteriores de la UE, "esto costará 4 millones de euros".

"Este año será el final de esta guerra si Ucrania recibe suficiente munición y armas convencionales sin ningún tipo de concesión política. Quienes dicen que los cazas y los misiles de largo alcance escalarán (el conflicto) están equivocados, porque Rusia ya está utilizando todo el menú de estas armas convencionales", aseguró el ministro estonio.

Kuleba dijo que Ucrania "apoya firmemente" la iniciativa de Estonia y urgió a "ponerla en práctica", según escibió en su cuenta oficial de Twitter.

09:06 / EL KREMLIN CONFIRMÓ LA VISITA DEL CANCILLER CHINO A MOSCÚ

El Kremlin confirmó que el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, visitará Moscú en una fecha que se anunciará próximamente, y que no se descarta que sea recibido Vladimir Putin.

"No excluimos una reunión del señor Wang Yi con el presidente. Él (Wang), efectivamente, estará en Moscú. Ya les informaremos de la fecha", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que las relaciones ruso-chinas son de aliados y polifacéticas.



"La agenda está clara y es muy amplia, por lo que hay de qué hablar", dijo Peskov. Wang es el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, cargo que está por encima del ministro de Asuntos Exteriores.

08:37 / EEUU ADVIERTE A CHINA QUE SI ARMA A RUSIA TENDRÁ PROBLEMAS CON MUCHOS PAÍSES

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió a China de que si entrega armas a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos".

"Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

"No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", añadió Blinken, que relató que trasladó ese contenido el sábado en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi.

"Creo que China comprende el riesgo que correría si prestara ese tipo de apoyo material a Rusia", agregó el secretario de Estado.

Blinken dijo que por los contactos que ha mantenido al respecto con muchas capitales, China vería deteriorada su relación con muchos países, no sólo con EEUU.

"Eso supondría un verdadero problema para China en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos. Así que esperamos y deseamos que se abstengan de seguir ese camino", concluyó el jefe de la diplomacia estadounidense.

08:01 / VISITA SORPRESA DE BIDEN A KIEV

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó este lunes una visita no anunciada a Kiev, la primera desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se cumple un año, informaron medios ucranianos.

Biden se reunió en Kiev Zelenski, después de que ambos se vieran las caras por primera vez el pasado 21 de diciembre durante una histórica visita del gobernante ucraniano a Washington, en su primer viaje al extranjero desde que se inició la guerra.

07:45 / ZELENSKI ADMITIÓ QUE LA SITUACIÓN EN EL ESTE DE UCRANIA ES DIFÍCIL

Volodimir Zelenski reiteró que la situación en el este del país, especialmente en la región de Donetsk, es difícil para su Ejército, pero precisó: "Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia".



En su mensaje diario a la población emitido anoche y publicado este lunes en su página oficial, Zelenski explicó que había mantenido una reunión con la cúpula militar y recibió informes tanto "del comandante en jefe, como de los comandantes de las diferentes direcciones del frente e incluso desde la línea del frente mismo".



"Estamos nivelando la situación, haciendo todo lo posible para preparar nuestras acciones de cara al futuro, para el futuro más cercano", agregó.



Mostró su preocupación por la situación en Bajmut, en la región de Donetsk, punto estratégico que se disputan actualmente las fuerzas rusas y ucranianas.



En esa zona y en el cercano frente de Vuhledar "se encuentra el grupo operativo y táctico de Donetsk. La situación es muy difícil. Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia", aseguró el mandatario.

20:27 / RUSIA SE PREPARA PARA EL DISCURSO DE PUTIN

El presidente ruso, Vladímir Putin, evaluará la marcha de la campaña militar en Ucrania y la situación internacional en su discurso sobre el estado de la nación que pronunciará el próximo martes ante ambas cámaras del Parlamento.

Así lo confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Toda nuestra vida ahora gira en torno a la operación militar especial, que ha afectado a toda nuestra vida de una forma u otra, afecta a la vida en el continente. Y es por eso que, por supuesto, uno debería esperar que el presidente le preste mucha atención", recalcó Peskov.

18:58 / EE UU PREPARA UN NUEVO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA, DICE BLOOMBERG

El Gobierno estadounidense planea imponer nuevos controles a las exportaciones y una nueva ronda de sanciones contra Rusia, dirigidas a industrias clave, según ha publicado Bloomberg News este domingo, citando a personas familiarizadas con el asunto.

17:56 / POLONIA NEGOCIARÁ CON BIDEN UNA MAYOR PRESENCIA MILITAR DE EE UU EN EL PAÍS EN LA VISITA DE LA SEMANA QUE VIENE

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discutirá con él la posibilidad de aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Polonia y hacerla más permanente, durante la próxima visita de Biden a Varsovia.

"Estamos en el proceso de discusión con el Gobierno estadounidense para hacer que su presencia [de tropas] sea más permanente y aumentarla", ha admitido Morawiecki en una entrevista a la cadena estadounidense CBS. "También estoy muy agradecido por el envío de nuevos sistemas [antimisiles] Patriot y otras armas y municiones muy modernas porque esto también es, hasta cierto punto, un indicador de la presencia de soldados, pero, por supuesto, los dos van en conjunto", dijo.

16:46 / RUSIA DENUNCIÓ EL SUPUESTO ENVÍO DE SUSTANCIAS RADIACTIVAS DE EUROPA A UCRANIA

El gobierno de Rusia denunció hoy el supuesto envío de unos contenedores con sustancias radiactivas desde Europa a Ucrania y dijo que es parte de una operación de provocación para acusar a las fuerzas armadas rusas, mientras Estados Unidos sostuvo que China está considerando entregar armas y municiones a Moscú.



"Para implementar una provocación, se entregaron varios contenedores con sustancias radiactivas a Ucrania desde el territorio de uno de los Estados europeos, sin pasar por la inspección aduanera, que se utilizarán para escenificar la contaminación local del área en la zona peligrosa por radiación y controlada por Kiev", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.



La nota indicó que antes del inicio de la 11ma. sesión especial extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, prevista para el miércoles próximo, Kiev continúa preparándose para una provocación a gran escala para acusar a Rusia de presuntas "violaciones graves" de los compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear durante la operación militar en Ucrania, según la agencia de noticias Sputnik.



El documento agregó que el propósito de la provocación es acusar a las fuerzas armadas rusas de realizar ataques contra objetos peligrosos por radiación en Ucrania, lo que produciría la fuga de sustancias radiactivas y la contaminación del área.

13:54 / EL G7 EXIGE A "TERCEROS PAÍSES" QUE NO OFREZCAN APOYO MILITAR A RUSIA

Los ministros de Exteriores del club de naciones industrializadas del G7 demandaron de "terceros países" que no ofrezcan apoyo militar a Rusia, pues de lo contrario se enfrentarán a "severos costos", según anunció en Múnich el jefe de la diplomacia japonesa, Hayashi Yoshimasa.

Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón -que ostenta la presidencia de turno- reafirmaron su compromiso con Ucrania en dicha ciudad del sur de Alemania, donde los responsables de Exteriores se reunieron este fin de semana en los márgenes de la Conferencia de Seguridad.

Estos reiteraron además su intención de seguir intensificando las sanciones contra Moscú y contra aquellos estados que apoyen a Rusia de forma material en su guerra contra Ucrania, según Yoshimasa.De terceros países -en referencia indirecta a China- esperan que no "se evadan ni socaven estas medidas" y les instaron a "cesar su asistencia al Ejército ruso y a las fuerzas afiliadas a éste o enfrentarse a severos costes".

A casi un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los ministros del G7 se declararon dispuestos a seguir apoyando a Kiev "el tiempo que haga falta" e indicaron que trabajarán con el Gobierno de Volodímir Zelenski para lograr "una paz justa y duradera".

Para este fin, subrayaron la importancia de que Rusia "retire de forma inmediata e incondicional todas sus fuerzas y equipos" de Ucrania y respete su integridad territorial, en consonancia con los principios de las Naciones Unidas.

Además, condenaron los ataques de las fuerzas rusas contra la población y las infraestructuras civiles y enfatizaron que no debe haber "impunidad" para los crímenes que se cometan en el curso de la guerra, de los que deberán rendir cuentas todos los responsables, incluido el presidente Vladímir Putin.

Denunciaron asimismo la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia y subrayaron la "importancia crucial" de ampliar la Iniciativa del Grano en el mar Negro para aliviar el "sufrimiento global" que ha provocado el uso por Moscú de los alimentos y de la energía como arma.

Por otro lado, enfatizaron su compromiso con el mantenimiento de una región indo-pacífica "abierta y libre", basada en el imperio de la ley, la integridad territorial y la protección de los derechos humanos y de los principios fundamentales.

12:15 / EE.UU. DICE QUE CHINA EVALÚA EMPEZAR A ENVIAR ARMAS A RUSIA

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que China estaba evaluando enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania, y advirtió a Pekín que cualquier suministro "causaría un problema grave".

"La preocupación que tenemos ahora se basa en la información que tenemos de que están considerando brindar apoyo letal" a Moscú para usar en su invasión de Ucrania, dijo Blinken a la cadena CBS, precisando que esto implicaría "todo, desde municiones hasta las armas mismas".

11:46 / RUSIA REDUCE SUS OPERACIONES CONSULARES EN PAÍSES BAJOS EN RESPUESTA A ACUSACIONES DE ESPIONAJE

La sección consular de la embajada de Rusia en Países Bajos anunció este domingo que limitará sus operaciones en respuesta a una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno neerlandés tras acusar a Moscú de infiltrar espías en el cuerpo diplomático ruso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, anunció este sábado la expulsión de una decena de diplomáticos rusos, el cierre de la oficina comercial de Rusia en Ámsterdam y la clausura del consulado neerlandés en San Petersburgo.

Tras anticipar poco después la adopción de "medidas recíprocas" en respuesta, Moscú anunció este domingo que la sección consular de la embajada de Rusia en Países Bajos pasará a trabajar en un "modo especial de operación".

Por ello, se "suspende temporalmente la recepción sin cita previa en temas de pensiones y registro de certificados para regresar a Rusia", dijo la sección consular en un comunicado. "El procedimiento adicional para la recepción de ciudadanos se anunciará más adelante", agregó la nota.

Pese a la disputa, el canciller neerlandés confirmó que el embajador en Moscú permanecerá en su puesto y su colega ruso en Países Bajos también podrá quedarse. "Es importante mantener abiertas las embajadas como canal de comunicación, incluso ahora", declaró Hoekstra tras reconocer que las relaciones entre ambos países "se encuentran en un punto mínimo".

El ministro precisó también que el cierre del consulado en San Petersburgo pretende ser una medida temporal. Si hay suficientes personas disponibles, el consulado volverá a abrir, dijo.

Las relaciones entre Países Bajos y Rusia se deterioraron luego de que un avión de la aerolínea Malaysia Airlines se estrellara en 2014 en una zona del este de Ucrania donde había combates entre el Ejército y separatistas ucranianos prorrusos. La mayoría de los 283 pasajeros muertos eran neerlandeses, porque el avión iba de Ámsterdam a Malasia. Los 15 tripulantes también murieron.

En 2016, un tribunal neerlandés dijo que el avión fue derribado por los rebeldes ucranianos con un misil tierra-aire, y en noviembre pasado condenó a dos rusos y un ucraniano en ausencia por considerar probado que fueron los que entregaron el misil a los separatistas.

Las relaciones entre Países Bajos y Ucrania se resintieron aún más con la invasión de Ucrania lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022. Poco después, Países Bajos expulsó a 17 diplomáticos rusos sospechosos de espionaje. En respuesta, Rusia expulsó a 15 diplomáticos neerlandeses.

10:43 / CADETES BIELORRUSOS ENTRENAN EN TANQUES RUSOS ANTE EL TEMOR DE UN ATAQUE DE UCRANIA

Bielorrusia, un país aliado de Rusia, entrena en tanques rusos a un grupo de militares en un campo cubierto de nieve en las afueras de la capital, Minsk.

Pintados de camuflaje blanco, un nuevo tanque ruso BTR-82A y un modernizado tanque soviético resuenan por el campo al disparar. Los tanques los conducen cadetes de una academia de élite que convierte a jóvenes en oficiales militares.

El ejército de Bielorrusia, un país aislado de 9,5 millones de habitantes, mostró a AFP el campo de entrenamiento y su principal academia militar en una visita organizada.

En el país han crecido temores de que Minsk, que el año pasado permitió a Moscú utilizar su territorio para enviar soldados a Ucrania, se una al conflicto.

El presidente, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, afirmó el jueves que estaría dispuesto a apoyar a Rusia si su país era atacado, y acusó a Kiev de provocaciones.

Los cadetes en el campo de tiro, cuyos uniformes y cascos portan la bandera roja y verde de Bielorrusia, participan en varias simulaciones de combate. También practican la evacuación de heridos, arrastrando por la nieve a un soldado que finge una lesión.

A finales del año pasado, Bielorrusia y Rusia anunciaron la creación de una fuerza unificada de respuesta con miles de soldados rusos que llegaron al país.

El jueves, en un inusual encuentro con la prensa extranjera, Lukashenko dijo que pidió a su par ruso Vladimir Putin una división adicional que estaría bajo su mando. No reveló más detalles y viajó a Moscú el día siguiente.

En el campo de tiro, el coronel Maxim Zhuravlev dijo que la academia tiene como propósito entrenar "a los futuros defensores de la patria".

"Hoy día estamos estudiando la experiencia de todos los conflictos modernos del mundo", explicó. "Estamos tomando lo nuevo de esto y haciéndolo parte de nuestro proceso educativo", añadió,

Los oficiales que participaron en la visita se apegaron a un discurso cauteloso y se negaron a hablar sobre el papel de Bielorrusia en la ofensiva rusa en Ucrania.

10:00 / FRANCIA ENVIARÁ TANQUES DE COMBATE LIGEROS A UCRANIA EN UNA SEMANA

Francia entregará tanques de combate ligeros AMX-10 a Ucrania "a partir del final de la próxima semana", anunció este domingo el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una entrevista a un diario local.

Este tipo de vehículos se usa para atacar tanques enemigos y para tareas de reconocimiento armado. Su entrega coincidirá con el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero.

En la entrevista al diario Le Parisien, Lecornu rechazó precisar el número de tanques que se enviarán para no entregar "información estratégica" a Rusia.

El ministro señaló, sin embargo, que la formación de las tropas ucranianas para usar este nuevo equipamiento estaba "a punto de terminar".

Según afirmó el funcionario, el entrenamiento general de los militares ucranianos se está "intensificando", tanto en Francia como en Polonia. A partir de marzo, explicó, se formarán 600 soldados ucranianos cada mes.

Consultado sobre si Francia entregará también aviones de combate, Lecornu contestó que la pregunta no es un "tabú" pero implica "cuestiones logísticas y prácticas" complejas.

19:10 / A UN AÑO DE LA INVASIÓN A UCRANIA, ARGENTINA CONDENARÁ OTRA VEZ A RUSIA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

El Gobierno ha dado instrucciones a la representación argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que Argentina vote a favor de la resolución condenatoria a la Federación Rusa, según aseguran fuentes oficiales.

El proyecto, denominado, "Principios para una paz justa en Ucrania", fue presentado por los gobiernos ucraniano, estadounidense y por la Unión Europea, el triángulo que impulsó sanciones y mayor dureza al accionar ruso durante la guerra. Se trata de un proyecto de resolución, que también ha recibido el aval de más de cincuenta países en una Sesión de Emergencia de la Asamblea General.

Según informó el Ejército de Noruega, a fines de enero que en casi un año de enfrentamientos la guerra en Ucrania causó cerca de 180.000 muertos o heridos en las filas del Ejército de Rusia, y 100.000 de lado ucraniano, además de 30.000 civiles fallecidos.

18:36 / LA UE ANALIZARÁ EL LUNES COMPRAS CONJUNTAS DE MUNICIÓN PARA UCRANIA Y NUEVAS SANCIONES A RUSIA

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) discutirán el lunes en Bruselas la posibilidad de efectuar compras conjuntas de municiones y de recurrir al financiamiento estatal para garantizar la demanda de Ucrania en su guerra con Rusia, cuando falta una semana para que se cumpla un año de la invasión rusa.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, había lanzado la semana pasada la idea de implementar un mecanismo semejante al utilizado para la compra de vacunas contra al coronavirus, con compras centralizadas y pagos comunes.

La iniciativa fue respaldada públicamente por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una entrevista con un periódico francés, reportó la agencia de noticias AFP.

"Soy muy favorable a la propuesta de Estonia de movilizar la industria europea de defensa para encargar, comprar y producir munición juntos", dijo, y añadió que presentaría propuestas específicas a fines de marzo.

La propuesta de Estonia contempla una dotación de 4.000 millones de euros al Fondo Europeo para la Paz (FEP), para realizar compras conjuntas y así poder suministrar los proyectiles de 155mm utilizados por la artillería ucraniana.

Las compras comunes tienen como objetivo evitar la competencia entre los estados miembros, subrayó una fuente europea citada por la agencia francesa.

"Se lanzará una discusión, y es posible que esa conversación termine en algo totalmente diferente de lo que Estonia está proponiendo", dijo un diplomático europeo.

En tanto, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, recordó que "no se pueden comprar equipos letales con el presupuesto de la Unión Europea".

Sin embargo, añadió, "el Fondo Europeo para la Paz es un fondo intergubernamental y se puede utilizar de la manera que consideremos más apropiada. El lunes presentaré propuestas a los ministros de Relaciones Exteriores".

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitro Kuleba, participará de la reunión el lunes con sus homólogos de la UE y renovará los pedidos específicos de armas que su país precisa para resistir a la ofensiva de Rusia, a días de que se cumpla un año desde la invasión.

El FEP ya liberó 3.500 millones de euros en siete tramos de 500 millones y los países de la UE ya acordaron otorgarle 2.000 millones adicionales.

El dinero se utiliza para reembolsar a los estados por suministrar a Ucrania armas y municiones de sus reservas.

El FEP complementa con aportes en función del tamaño de su PIB, y por ello los tres principales contribuyentes son Alemania, Francia e Italia.

En cambio, Austria, Irlanda y Malta no contribuyen a financiar el suministro de armas letales mediante el FEP y sus aportes son cubiertos por los otros 24 miembros de la UE.

17:44 / ZELENSKI PIDE "ACELERAR" LA AYUDA MILITAR Y ALERTA QUE LA INVASIÓN RUSA "NO SE DETENDRÁ" EN UCRANIA

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a los aliados "acelerar" su apoyo militar tras casi un año de invasión rusa que "no se detendrá en Ucrania", al abrir una conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, que convoca a líderes, políticos y expertos de unos 100 países y a la que Rusia no fue invitada por primera vez en dos décadas.

"Necesitamos acelerar. Velocidad para concluir nuestros acuerdos, velocidad de entregas para reforzar nuestra lucha, velocidad de decisiones para limitar el potencial ruso. No hay alternativa a la velocidad, porque de ella depende la vida", dijo el mandatario por videoconferencia.

Luego advirtió que mientras Occidente discute el suministro de tanques a Ucrania, el Kremlin ya está pensando en formas de "estrangular" a Moldavia, y no descartó que Bielorrusia se uniera a la invasión de su país del lado de Rusia.

Más tarde, el canciller alemán, Olaf Scholz, pidió a los países aliados de Kiev que dispongan de tanques de combate "enviarlos ahora" a Ucrania.

"Aquellos que puedan enviar estos tanques de combate deberían hacerlo realmente ahora", dijo el canciller en la Conferencia.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a los aliados occidentales a aumentar su apoyo a Ucrania.

"Tenemos que intensificar nuestro apoyo y nuestros esfuerzos para ayudar (a Ucrania) y permitir una contraofensiva", dijo en la Conferencia de Seguridad.

El mandatario francés también pronosticó que el conflicto iba a ser largo. "Estamos preparados para un conflicto prolongado", declaró.

Zelenski viene insistiendo en foros internacionales y reuniones bilaterales en la necesidad de que Occidente aumente la ayuda militar para enfrentar la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero, a pesar de las amenazas del Kremlin de que la ayuda trae aparejado el riesgo de que la guerra escale hasta niveles impredecibles.

16:58 / COMUNISTAS PORTUGUESES ACUSAN A ZELENSKI DE "BELICISTA" Y CRITICAN CONDECORACIÓN

El Partido Comunista Portugués (PCP) criticó que Portugal conceda la Gran Cruz de la Orden de la Libertad a Volodimir Zelenski, a quien acusó de "xenófobo, belicista y antidemocrático" y de estar apoyado por fuerzas "fascistas y nazis".

El PCP reaccionó así al anuncio realizado el pasado día 15 por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de condecorar a Zelenski coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de la invasión rusa en Ucrania.

En un comunicado, el PCP afirmó que Zelenski "personifica un poder xenófobo, belicista y antidemocrático, rodeado y sostenido por fuerzas de tipo fascista y nazi".

Afirmó también que esta decisión "solo puede ser recibida con indignación" por los que "conocen el valor de la lucha por la libertad que el pueblo luso trabó a lo largo de décadas contra el régimen fascista".

16:23 / MACRON ABOGA POR UNA "CONTRAOFENSIVA" UCRANIANA QUE FUERCE A RUSIA A DIALOGAR

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó en la Conferencia de Seguridad de Múnich por "intensificar el apoyo" a Ucrania hasta que pueda "lanzar una contraofensiva" que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones "creíbles" y "elegidas" por Kiev.

También llamó a reformar el orden internacional -Consejo de Seguridad de la ONU incluido-, a aumentar la inversión europea en defensa, en alianza con la OTAN pero también a nivel continental, más allá de los límites de la Unión Europea.

"Rusia no digirió el fin de un imperio y creo que, claramente, la razón profunda de este conflicto es el resentimiento post-1990", expresó Macron, quien añadió que no habrá paz en Europa mientras no se haya resuelto la cuestión rusa.

15:45 / BIELORRUSIA RESTRINGE LA ENTRADA DE CAMIONES POLACOS A SU TERRITORIO

Bielorrusia restringió la entrada de camiones y tractores polacos en respuesta al cierre del principal paso fronterizo entre ambos países, anunciado la semana pasada por Varsovia.

"La decisión se toma en respuesta al cierre el pasado 10 de febrero por la parte polaca del punto fronterizo de Bobrowniki", señala un comunicado del Consejo de Ministros.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del país indicó que había citado al embajador polaco para comunicarle esa medida. "El diplomático polaco fue informado en clave civilizada sobre las medidas de respuesta de la parte bielorrusa", señaló Exteriores.

Según Minsk, toda la responsabilidad por el deterioro de las condiciones de trabajo de los transportistas recae plenamente en el Gobierno de Varsovia.

Bielorrusia también indicó que disminuiría el número de diplomáticos polacos en el Consulado general de ese país en Grodno.

15:00 / LUKASHENKO DICE A PUTIN QUE BIELORRUSIA PUEDE FABRICAR AVIONES ASALTO RUSOS

Alexandr Lukashenko afirmó que su país está dispuesto a fabricar aviones de asalto rusos en una reunión con Vladimir Putin en las afueras de Moscú.

"Como me han dicho en el Gobierno estamos preparados para producir, entiendo, el avión Mig-25. El que tiene un buen desempeño en Ucrania", dijo al jefe del Kremlin el mandatario bielorruso.

Subrayó que "el avión de asalto es un caballo de batalla", aunque el MiG-25 es un caza, por lo que parecer se refería al Su-25, una aeronave de asalto de la casa Sujói.

"Con una pequeña ayuda de la Federación Rusa estamos dispuestos a producirlo", señaló Lukashenko, que añadió que la industria bielorrusa produce ya hasta 1.000 componentes para los aviones de pasajeros rusos MC-21 y Superjet 100.

14:20 / LA OTAN VIGILA EL ACERCAMIENTO MILITAR ENTRE RUSIA Y CHINA

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la Alianza está "siguiendo de cerca" el incremento de la cooperación entre Rusia y China, principalmente en el ámbito militar con más ejercicios conjuntos, y advirtió de que Pekín está pendiente de lo que ocurre con la guerra en Ucrania.

"Seguimos de cerca el aumento y el fortalecimiento de las relaciones entre China y Rusia. Vemos que operan más juntos, hacen ejercicios juntos, patrullas navales, patrullas aéreas conjuntas", apuntó Stoltenberg.

Según el político noruego, la guerra en Ucrania ha demostrado que "la seguridad no es regional, la seguridad es global, porque lo que ocurre en Europa es importante para Asia, y lo que ocurre en Asia importa para Europa".

"Sabemos que Pekín está observando de cerca la guerra en Ucrania, porque si el presidente Putin gana allí, repercutirá en los cálculos y en las decisiones que tomen en Pekín", indicó Stoltenberg.

13:40 / PARA ZELENSKI NO HAY ALTERNATIVA A LA DERROTA DE RUSIA

Volodimir Zelenski subrayó que no hay "alternativa" a la derrota de Rusia en la guerra de Ucrania, en su intervención en la Conferencia de Seguridad en Munich que comenzó hoy en Múnich (sur de Alemania).

Tampoco existen alternativas a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y, en última instancia, a la OTAN, indicó Zelenski, que intervino por videoconferencia.

El líder ucraniano razonó que no es posible hacer "compromisos" con la liberación de los territorios ocupados por Rusia, ya que las armas rusas también "apuntan a Europa" y la libertad del continente y a escala global no pueden ser objeto de compromiso.

Zelenski afirmó que la victoria contra Rusia en el campo de batalla está al alcance de la mano y enumeró todos los logros conseguidos desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

No obstante, basándose en el símil de David contra Goliat, aseguró que para ello es indispensable que Moscú trata de ganar tiempo con el que "destruir más vidas".

13:00 / STOLTENBERG SE REUNIRÁ EL MARTES CON BORRELL Y KULEBA

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunirá el próximo martes 21 con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, en la sede de la Alianza Atlántica.

La organización transatlántica informó este viernes a través de un comunicado del encuentro, tras el cual los tres participantes ofrecerán declaraciones a la prensa.

Está previsto que Kuleba participe ya el lunes en Bruselas en un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se espera que aborden la continuación del apoyo militar comunitario para preparar a Ucrania ante las próximas ofensivas rusas de primavera.

12:10 / SÁNCHEZ AFIRMA QUE NADIE PUEDE DUDAR DE LA APUESTA DE ESPAÑA POR LA PAZ

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que no se puede ser "equidistante" entre Rusia y Ucrania porque está claro quién es el agresor y el agredido, pero recalcó que nadie puede dudar de la apuesta de España por la paz.

Para Sánchez se están jugando los términos de la seguridad global y un sistema de valores como es el respeto a los derechos humanos, a un orden internacional basado en reglas y a la libertad de los pueblos a decidir sobre su futuro y su integridad territorial

"Si nosotros nunca hemos querido la guerra, cómo no vamos a apostar por la paz, pero la base de esa paz se debe definir en torno a las propuestas que ha hecho Zelenski", añadió.

11:27 / TENSIÓN ENTRE RUSIA Y PAÍSES BAJOS POR EL DERRIBO DEL AVIÓN DE MALAYSIA AIRLINES

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia citó este viernes al embajador de Países Bajos, Gilles Beschoor Plug, para protestar contra los intentos "infundados" de Ámsterdam de culpar a Moscú del derribo de la aeronave de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en 2014.

"Se le exigió que se ponga fin a los reiterados intentos de las autoridades holandesas de responsabilizar sin fundamento a la Federación Rusa por el accidente MH17", dice el comunicado oficial.

Según Moscú, el trabajo del Equipo Conjunto de Investigación (JIT) para esclarecer los sucesos fue "politizado" y se dedica a "ajustar" las pruebas a la "versión preseleccionada de la tragedia".

Además, la decisión del JIT de cesar sus labores, en opinión de Moscú, "es una prueba más de que la acusación ha agotado los argumentos a favor de su versión acusatoria unilateral".

10:45 / PUTIN ACUSA A OCCIDENTE DE "OBSTACULIZAR EL DESARROLLO" DE GAZPROM

Vladimir Putin denunció el viernes los "intentos directos" de Occidente de "obstaculizar el desarrollo" del gigante del gas Gazprom, sometido desde hace un año a sanciones internacionales.

"A pesar de la competencia desleal, por decirlo con franqueza, y de los intentos directos desde el exterior de obstaculizar y ralentizar su desarrollo, Gazprom sigue adelante y lanza nuevos proyectos", declaró Putin en un discurso por videoconferencia con motivo del 30º aniversario de la compañía.

El sector gasífero ruso se ha visto duramente afectado por las sanciones europeas y estadounidenses en represalia por la intervención militar del Kremlin en Ucrania.

Las exportaciones de gas cayeron un 25,1% en 2022, según cifras oficiales, y la Unión Europea, que había sido el mayor cliente de gas de Rusia, redujo drásticamente sus importaciones en el último año.

10:20 / UN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PARA MYKOLAIV

La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) y el estudio de arquitectura y urbanismo One Works, con sede en Milán (Italia), presentaron la primera fase del plan de reconstrucción de la ciudad ucraniana de Mykolaiv, una de las muchas afectadas por la invasión rusa.

El proyecto, dirigido por una decena de arquitectos comandados por los italianos Leonardo Cavalli y Giulio De Carli, se encuentra en un momento preliminar y de estudio.

Para la directora de la división de bosques, terrenos y viviendas de la UNECE, Paola Deda, el proyecto "UN4 Mykolaiv" es un ejemplo de colaboración entre los expertos locales, la ciudadanía y los arquitectos internacionales.

09:30 / EL PRESIDENTE CHINO HARÁ DISCURSO POR LA PAZ EN UCRANIA EN ANIVERSARIO GUERRA

El presidente chino, Xi Jinping, pronunciará un discurso por la paz en Ucrania con ocasión del aniversario del inicio de la guerra tras la invasión de Rusia, reveló hoy el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con el máximo responsable de la política exterior china, Wang Yi.

En el encuentro con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), que realiza una gira por Europa, Tajani le pidió "que China ejerza presión sobre Rusia para que se sienten a una mesa de negociación", indicó en declaraciones radiofónicas a la cadena pública RAI.

Y adelantó que en la reunión celebrada anoche se le comunicó que el presidente chino pronunciará "un discurso de paz" con motivo del cumplimiento de un año del inicio de la guerra en Ucrania el próximo el 24 de febrero.

Tajani aseguró que Wang insistió en la conversación en que "China quiere paz", mientras el jefe de la diplomacia y vicepresidente del Gobierno italiano deseó que "el país haga finalmente una presión real sobre Rusia, utilizando su gran influencia".

08:55 / ZELENSKI INTERVENDRÁ EN LA APERTURA DE LA CONFERENCIA DE MÚNICH

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, intervendrá este viernes en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la guerra en su país será parte central de los debates de los jefes de Estado.

La intervención por videoconferencia fue anunciada por el Gobierno alemán, cuyo canciller, Olaf Scholz, pronunciará un discurso a las 14:15 hora local (13:15 GMT), inmediatamente después de la de Zelenski.

La Conferencia de Seguridad de Múnich comienza oficialmente en la tarde de este viernes en la capital bávara aunque durante la mañana ya se celebran varios debates y mesas de diálogo con intervenciones, entre otros, del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

08:30 / EL GOBIERNO RUSO ACUERDA CON EMPRESARIOS UN APORTE ADICIONAL AL PRESUPUESTO

El gobierno de Rusia llegó a un acuerdo con los empresarios del país para que hagan mediante instrumentos tributarios una aportación adicional al presupuesto del Estado, que registra un déficit tras aumentar considerablemente en enero los gastos en el marco de la campaña militar en Ucrania.

"Se redactarán enmiendas especiales a la legislación tributaria y, lo más probable, es que el aporte (de las empresas) sea en forma de impuestos sobre el incremento de los resultados financieros de los últimos años", dijo el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.

La búsqueda de ingresos adicionales por el Gobierno se intensificó después que en el primer mes del año se registrara un déficit presupuestario de 1,76 billones de rublos (unos 24.000 millones de dólares), que supone el 60 % del previsto para todo 2023, atribuido al gasto en la campaña militar rusa en Ucrania.

Siluánov indicó que pese a todo Rusia mantendrá el objetivo de déficit presupuestario en el 2 % para 2023.

08:10 / RUSIA DENUNCIA UN ATAQUE UCRANIANO EN LA REGIÓN DE KURSK

Rusia denunció un ataque ucraniano contra dos localidades de la región fronteriza de Kursk, en tanto que en la provincia de Bélgorod, que también comparte frontera con Ucrania, se escucharon fuertes explosiones.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon hoy contra dos aldeas fronterizas del distrito de Sudzhanski: Gornal y Guevo", escribió el gobernador de Kursk, Román Starovoit.

Sostuvo que al menos 15 proyectiles cayeron en las inmediaciones de estas dos localidades, si bien no hubo víctimas ni daños.

A su vez, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó en la red social VKontakte que los residentes de la región se despertaron por la noche debido a "fuertes explosiones". "Nuestra defensa aérea funcionó. Hasta el momento no hay información sobre muertos y heridos", afirmó.

Ambas regiones han denunciado frecuentes ataques que las autoridades han atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

07:47 / MUERE UNA PERSONA EN UNA EXPLOSIÓN EN FÁBRICA RUSA DE INDUSTRIA DE DEFENSA

Una persona falleció y tres resultaron heridas en una explosión en una fábrica de la industria de defensa en la región rusa de Samara, en el suroeste de Rusia. "En uno de los talleres de la Planta Mecánica Chapaevski, un explosivo detonó, no hubo fuego. Una persona murió, tres resultaron heridas", dijeron los servicios de emergencia.

La fábrica produce una amplia gama de detonadores, relés pirotécnicos, cordones detonantes, cargas huecas, cartuchos explosivos sellados, cartuchos de emulsión explosiva.

Se desconoce de momento si se trata de un sabotaje o de un accidente.

El diario Kommersant indicó que una fuente de la empresa señaló que las agencias encargadas del cumplimiento de la ley investigan actualmente lo ocurrido.

07:35 / KIEV URGE A LOS CIVILES A ABANDONAR BAJMUT

Ucrania instó este viernes a los alrededor de 6.000 civiles que, según sus cálculos, aún quedan en Bajmut a que abandonen de forma inmediata la ciudad, objeto de continuos ataques de las fuerzas rusas.

"Deben evacuar de inmediato" la ciudad, donde "la artillería enemiga" está atacando zonas residenciales, dijo en su canal de Telegram la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk.

Solo en la última jornada, cinco civiles murieron y nueve resultaron heridos en esos ataques, añadió Vereshchuk, quien se mostró sorprendida de que todavía permanezcan allí 6.000 civiles.

Bajmut es una de las plazas fuertes de las tropas ucranianas en la región de Donetsk y se considera la llave para acceder a Sloviansk y Kramatorsk, las mayores ciudades de la región controladas por las fuerzas de Kiev. Por ello, su conquista es uno de los principales objetivos actuales de las tropas rusas.

07:09 / LOS UCRANIANOS ASEGURAN HABER DERRIBADO UN DRON RUSO EN CRIMEA

La defensa antiaérea rusa derribó otro dron supuestamente utilizado por Ucrania para atacar una planta termoeléctrica perteneciente a la ciudad portuaria de Sebastopol, en la anexionada península ucraniana de Crimea.

"Hoy temprano en la mañana, en el área de la central termoeléctrica de Balaklava, las fuerzas de defensa aérea derribaron un dron. No hay daños en la planta, que funciona con normalidad", escribió en Telegram el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

La víspera el político impuesto por Rusia en la anexionada ciudad también denunció un ataque ucraniano con drones en la zona de Sebastopol y en otras áreas del mar que baña la península de Crimea. La defensa antiaérea también los derribó, aseguró Razvozháev.

Desde agosto pasado las autoridades de Crimea denuncian ataques ucranianos con drones en distintos puntos de la península.

