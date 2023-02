(VIDEO) Juan Luis Hernández | El camino a la Seguridad Alimentaria

18 de febrero de 2022.-

En el marco del proyecto Vénesis (https://venesis.org/), espacio colaborativo y activo de ideas que tiene por objetivo incidir en el pensamiento de los venezolanos y abrir el espacio para conversaciones en torno a 12 temas que crearán una visión de futuro, el sociólogo Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, disertó sobre El camino a la Seguridad Alimentaria.

https://youtu.be/1wop_BXzKGI

Complementamos este video con la disertación del sociólogo Juan Luis Hernández invitándolos a oír la entrevista realizada por periodista Cesar Miguel Rondón y que pueden escuchar a través del siguiente link: https://venesis.org/el-camino-a-la-seguridad-alimentaria/

Por otra parte, agradecemos a Freddy Gutiérrez Trejo el envío de esta disertación del sociólogo Juan Luis Hernández y que acompañó con en el siguiente escrito:

Sr. Profesor

Juan Luis Hernández

Amigo

He escuchado con atención la conferencia dictada sobre la cuestión agroalimentaria, como la entrevista que le hiciera César Miguel Rondón sobre la misma materia. Se trata de unas exposiciones sustancialmente políticas, que concluyen afirmando una verdad indiscutible: es posible lograr un levantamiento de la producción de la tierra, siempre que se produzcan antes los cambios políticos que la realidad exige. No obstante, conviene dar ahora los pasos necesarios, conforme a su pensar, que nos permitan sobrevivir. Me conmovió su expresión según la cual, de no adelantarse ni una cosa ni la otra, estaremos en medio de una catástrofe; de hecho, comenta usted que ya la estamos experimentando, cuando los números en la producción revelan que nos movemos de modo parecido a los años que precedieron a la década del cincuenta del siglo pasado.

Las afirmaciones, mi querido profesor, las sustenta usted en las experiencias que se están dando en diferentes espacios de la República y las coteja con hechos del pasado. Le haré llegar a amigos interesados en la materia, su lúcida exposición, y la tendré en mis archivos como tema de obligatoria consulta. De más está decirle, que estoy a su orden para cualquier intercambio en el que pueda ser útil.

Reciba usted mi reconocimiento, y mis más cordiales afectos.

Freddy Gutiérrez Trejo