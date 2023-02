Nestlé Venezuela se desliga de Carla Angola y pide no usar la marca sin autorización

El pasado lunes la multinacional suiza con sede en Venezuela, Nestlé S,A, desmintió que exista algún vínculo entre su filial especializada en la producción de chocolates, Savoy, y la periodista venezolana radicada en Estados Unidos, Carla Angola.



La compañía se pronunció en las últimas horas, a través de un comunicado, a propósito de recientes comentarios del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello. Hace una semana, el parlamentario mencionó que la comunicadora aparecía con productos alusivos a la marca en un programa que transmite por EVTV Miami.



«Fíjate cómo son las cosas. Sale con Cocosette, y Savoy está aquí en Venezuela. De 24 a 72. El que entendió, entendió. Después no chillen, Savoy. Después no chillen, después no chillen. Yo sé que el que me está viendo actúa rapidito, y ya me está escuchando», dijo Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.



En respuesta, Nestlé Venezuela se desligó de Carla Angola y negó haber autorizado «pautas comerciales» con algún medio de comunicación en el exterior.



«La empresa no ha autorizado, directa o indirectamente, pautas comerciales en ningún medio de comunicación digital, impreso o audiovisual fuera del país; así como tampoco, pauta con influenciadores en el exterior«, se lee en el texto.



Asimismo, la empresa pidió no utilizar la imagen de sus productos sin los permisos requeridos ya que en caso de hacerlo podrían ejecutar acciones legales.



«En este sentido solicitamos, de forma respetuosa, que las mismas no sean usadas con propósitos comerciales sin las debidas autorizaciones requeridas. Razón por la cual rechazamos su uso para fines comerciales o de cualquier otra índole, reservándonos cualquier acción legal», refiere el comunicado publicado el lunes 13 de febrero.