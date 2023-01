¿Qué está pasando en Brasil hoy? 6 puntos clave para entender el intento de golpe de estado

9 de nero de 2023.-

Por AM750, el politólogo brasileño Emir Sader y el sociólogo Atilio Borón explicaron el trasfondo del intento de toma del Congreso, el Planalto y la Corte Suprema y cómo siguen las investigaciones y posiciones políticas. El impacto en la figura de Lula.

Brasil vivió este domingo una fatídica jornada en la que cientos de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro intentaron tomar el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia, las tres sedes de los poderes del Estado.

Si bien este lunes la situación ya está "controlada", según explicó el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, el asalto duró cerca de una hora y media y generó importantes destrozos patrimoniales.

Por AM750 el politólogo brasileño Emir Sader consideró este hecho como un "claro intento de Golpe de Estado". Por su lado, el sociólogo argentino Atilio Borón apuntó contra las fuerzas de seguridad y habló de "conspiraciones". Además, expusieron seis puntos clave para entender qué pasó este domingo en Brasil.

1. "Hubo un claro intento de Golpe de Estado"

"Fue un intento de golpe muy claramente. Se fueron acercando a Brasilia con docenas de buses. Está claro que preparaban algo grande", advirtió este lunes en diálogo con La Mañana el analista brasileño Sader.

El especialista agregó: "Ocuparon totalmente los tres poderes de la República. Llegaron a donde trabaja Lula. Destruyeron todo lo que podían. Es una demostración de fuerza muy grande".

2. De dónde salieron los golpistas brasileños

El sociólogo Atilio Borón, en tanto, advirtió: "Todo esto ocurrió, evidentemente, porque hubo una inacción sorprendente, que se parece mucho a la complicidad, de los organismos de seguridad del Estado".

Esto se debe a que había claros indicios de que se estaba preparando un ataque. Así lo señaló el académico y advirtió que los militantes no salieron de la nada, sino que lo hicieron de un acampe frente al cuartel general del Ejército, al que llegaron en decenas de micros.

"Los organismos de inteligencia no podían no darse cuenta de algo así. De que una horda había llegado a Brasilia para sembrar el caos. El Presidente tendría que haber sido informado inmediatamente de que algo estaba pasando", comentó Borón.

3. Cómo actuaron el Ejército y la Policía

Además, Borón apuntó al rol de la Policía y del Ejército y a la tensa relación que hay entre ambas fuerzas. Aseguró que hubo un intento por parte del segundo grupo de evitar que se despejaran los campamentos en las horas previas al intento de Golpe.

"El rol de las Fuerzas Armadas es claro. Hay un sector muy importante que fue ganado por la causa de Bolsonaro. Este es un dato duro, real. Los militares veían con buenos ojos las milicias o la reivindicación de la dictadura militar", comentó.

Luego, agregó: "Entre los militares aposentados, los retirados, el apoyo que tiene Bolsonaro es muy importante. Todo esto juega para posibilitar la acción de estos grupos que hicieron cosas inimaginables".

4. El inicio de las investigaciones, el financiamiento y los primeros detenidos

En este contexto, Emir Sader explicó que a lo largo del día el Gobierno "va a definir qué acción tomar". "Dicen que van a investigar todo, no solo a los que han hecho el intento de golpe, sino a los que han organizado y financiado", dijo.

Y agregó: "Se puede imaginar que fue alguno de los hijos de Bolsonaro los que organizaron esto. No hay pruebas todavía, pero se puede buscar". En este momento ya se levantaron los principales campamentos en Brasilia y ya se habla de que hay más de 1.200 detenidos.

5. "Lula sale fortalecido"

El politólogo brasileño Sader apuntó que, del intento del Golpe de Estado, el Presidente Lula da Silva salió "fortalecido".

"Lula está reunido con el judiciario y se va a encontrar con los gobernadores, donde todos lo apoyan. El sale fortalecido, porque a pesar de la acción que hicieron ayer, hay un rechazo absoluto de toda la sociedad", opinó.

Sin embargo, advirtió: "La única declaración ambigua fue la de Bolsonaro. Incluso en el Congreso, donde Lula no tiene mayoría, posiblemente va a pasar a tenerlo ahora".

6. Qué deja el intento de golpe en Brasil en la región

Finalmente, Borón se refirió al impacto del intento del Golpe de Estado en Brasil en la región y, particularmente, en Argentina y advirtió que es posible que algo así ocurra en el país.

"Si el Frente de Todos, en una coalición renovada, movilizada, gana las elecciones, no descartaría que la derecha más rabiosa que tenemos en el país sea capaz de hacer algo parecido", comentó.

Luego, concluyó: "No creo que igual porque Bolsonaro construyó una base de militancia masiva muy importante que acá no lograron hacer. Si llegamos a ganar no te quepa la menor duda de que pueden recurrir a la violencia, porque ya lo han hecho".