Metro de Caracas establece horario especial para estas navidades

24-12-22.- El Metro de Caracas anunció los horarios especiales en los que trabajarán en Navidad y Año Nuevo.



A través de su cuenta en twitter el ente detalló que el El 24 y 31 de diciembre el sistema de transporte abrirá a las 5:30 a.m. mientras el 25 de diciembre y 01 de enero funcionará a partir de las 9:00 a.m.



Estos horarios funcionan tanto para el Metro de Caracas, Metrobús, BusCaracas, Metro Cable, Cable Tren.



El BusCaracas no prestará servicio comercial ni el 25 de diciembre ni el 01 de enero.



Por su parte, el Metro Los Teques abrirá a las 5:00 a.m. los días 24 y 31 de diciembre. Mientras el 25 de diciembre y 01 de enero comenzará a laborar desde las 9:00 a.m.



asimismo, estos cuatros días tanto el Metro de Caracas como el Metro Los Teques trabajarán hasta las 9:00 p.m.