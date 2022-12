(AUDIO) Reportan dos embarcaciones con venezolanos desaparecidas en altamar

24-12-22.-La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, informó de la desaparición de dos embarcaciones de pesca artesanal que se presume zarparon desde la isla de San Andrés, en Colombia, con destino a Nicaragua, con 42 personas a bordo, 22 de ellos venezolanos.

Luis Inciarte, secretario de la ONSA, precisó que el primer buque, desaparecido el 17 de diciembre transporta a 24 personas, mientras que el segundo cuenta con 18 viajeros.

«El primer peñero del 17 de diciembre cuenta con 14 adultos venbezolanos y ocho menores de edad dentro de los cuales, hay dos menores a un año, que no pudieron decidir montarse a bordo o no; no fue su decisión», lamentó.

Inciarte destacó que las investigaciones arrojan que desde agosto esta ruta se ha desarrollado para la migración y «hoy nos reportan cuatro personas de nacionalidad siria, que estaban en Venezuela, consiguieron la fórmula para irse, se trasladaron a Cartagena, llegaron unos días antes y el 17 de diciembre abordaron otra embarcación».

ONSA asegura que desde los guardacostas en Colombia se realizan las operaciones de búsqueda de estas personas; sin embargo la marea y la deriva se los lleva también a espacios marítimos de Nicaragua, «una vez que hicimos contacto con ellos no han respondido más, dejaron claro que no cuentan con apoyo aéreo, únicamente marítimo».

Ante los hechos, la organización trasladó la preocupación a las autoridades de Costa Rica, para solicitar apoyo en las tareas, «nos han recibido muy bien, pero no tienen recursos y lamentablemente por tratarse de migrantes tenemos la sensación de que la atención y preocupación no es la mejor».

