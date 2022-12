Directiva de FTX exigirá a políticos estadounidenses que devuelvan las donaciones de Sam Bankman-Fried

21 de diciembre de 2022.-

El 19 de diciembre, los nuevos directivos de FTX Trading Ltd, anunciaron que tomaran acciones legales contra los políticos estadounidenses y organizaciones beneficas que no devuelvan voluntariamente el dinero recibido bajo la dirección de Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX.

Según el documento oficial de FTX, la empresa tiene intenciones de iniciar acciones mediante el Tribunal de Quiebras para exigir la devolución de las donaciones realizadas por Sam Bankman-Fried, "con intereses devengados desde la fecha en que se inicie cualquier acción".

Además, advirtieron tantos a los políticos como a las organizaciones benéficas que recibieron las donaciones de SBF, que FTX puede solicitar la recuperación total del dinero, así haya sido utilizado para realizar pagos o donaciones a terceros.

"Se advierte a los receptores que la realización de un pago o donación a un tercero (incluida una organización benéfica) por el importe de cualquier pago recibido de un Colaborador de FTX no impide que los Deudores de FTX soliciten la recuperación al receptor o a cualquier cesionario posterior", cita el comunicado.

Sam Bankman-Fried donó miles de millones de dólares a políticos estadounidenses

Sam Bankman-Fried, quien se encuentra detenido en una cárcel en las Bahamas mientras aguarda la extradición a Estados Unidos, donó más de $11 mil millones para la campaña presidencial de Joe Biden, actual presidente de EE.UU. a través de sus compañías FTX y Alameda Research, según reportó OpenSecrets.

Por lo tanto, los nuevos directivos FTX se enfrentarán a los políticos más poderosos de Estados Unidos para intentar recuperar el dinero de los clientes afectados por la estafa multimillonaria de SBF.

FTX podría recuperar más de 50 mil millones de dólares en donaciones

Sam Bankman-Fried donó un total de $46.542.626 a políticos demócratas y republicanos, según la lista de donaciones más reciente publicada por OpenSecrets.org.

Ryan Salame, co-CEO de FTX donó $23.459.450 y Nishad Singh, Director de Ingeniería de FTX, un total de $14.257.300.

Ver noticia completa en: https://morocotacoin.news/ecosistema/ftx-donaciones-sam-bankman-fried-politicos-eeuu/