Jacobo Torres: no es mentira lo de la recuperación económica, pero hay que revisar los salarios

Jacobo Torres, vocero de la Central Bolivariana de trabajadores socialistas. Credito: VTV

21 de diciembre de 2022.- El diputado de la Asamblea Nacional y coordinador de Asuntos Internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Jacobo Torres, estuvo como invitado en el programa “Al Aire”, transmitido por Venezolano de Televisión (VTV), y dijo que “existe la necesidad de revisar la capacidad adquisitiva del salario, que es lo que está golpeando al trabajador en conjunto con la dolarización forzada: Eso hay que revisarlo, para lograr el Buen Vivir del pueblo”, así se desprende de una nota de Venezolana de Televisión VTV.



Asimismo, sostuvo que este año fue muy positivo, no es mentira lo de la recuperación económica, y eso lo demuestra la dinámica económica que observamos en la calle. “A pesar del ataque feroz contra nuestra moneda que no tiene, además, justificación”.



Insistió que hay “factores mal intencionados y oscuros, que conspiran aprovechando las elecciones de 2024, para que no se lleven a cabo políticas de la Revolución Bolivariana, en materia laborales, con el fin de debilitar la voluntad del pueblo a continuar apoyando este proceso transformador”.



Por otra parte, comentó que la Central Bolivariana de Trabajadores, ha dialogado con diferentes sectores de la sociedad civil, para entender el contexto y dar sugerencias en relación con la situación de la clase obrera, en relación con las reivindicaciones laborales.



“No podemos seguir calculando el salario con base al sistema rentista petrolero de hace 100 años: Venezuela debe producir”, afirmó Torres.



Finalmente, sostuvo que el tema de la producción y productividad siempre estará en el tapete para lograr las reivindicaciones laborales. Los Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT), deben convertirse en el embrión del nuevo Estado Socialista, y así procurar el Vivir Bien para el todo el pueblo venezolano.