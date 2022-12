Conviasa, Laser y Avior habrían recibido autorización para volar hacia Colombia

El gobierno de Nicolás Maduro autorizó a las aerolíneas Laser, Avior y Conviasa para que reactiven sus operaciones aéreas con Colombia. Así lo confirmó Armando Benedetti, embajador de Gustavo Petro en Caracas, al medio colombiano Caracol Radio.



No quedó claro cómo se habría solventado el tema de las sanciones contra la estatal venezolana, que impedían que reanudara su ruta entre ambos países. En noviembre pasado Gustavo Petro pidió personalmente a Estados Unidos revisar las restricciones.



“Ese fue el punto más duro para mí porque fue Venezuela la que puso el freno. Lo que se habló, y creo que es lo más importante, es que Maduro ya autorizó para que todas las aerolíneas de Venezuela viajen a Colombia y suban más días y más frecuencias”, aseguró el diplomático a Caracol Radio.



El embajador reveló asimismo que la colombiana Satena comenzará a volar hacia Venezuela en una o dos semanas porque ya hizo la inversión para adquirir una flota diferente. Anteriormente, la aerolínea no estaba en condiciones para cumplir la ruta Bogotá-Caracas porque sus aviones no resultan seguros.



Este punto habría sido uno de los temas conversados durante la “cena familiar” que tuvo hace días el mandatario con Benedetti, quien confirmó al medio local dicha noticia.



Además, detalló que las aerolíneas que tendrán el aval de Maduro serán Láser, Avior y Conviasa, las cuales se unirán a Turpial que está volando al territorio colombiano desde el pasado 7 de noviembre.



Con información de El Sol de Margarita / Sumaríum.