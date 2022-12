Víctimas de la Guerra Económica en Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional instale una Comisión de la Verdad Cambiaria

Asociación Civil Victimas de la Guerra Económica en Venezuela en la Asamblea Nacional

14 de diciembre de 2022.- Este 12 de diciembre representantes de la ONG Víctimas de la Guerra Económica en la Venezuela (Victimastoday), acudieron a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jesús Farías, con la finalidad de solicitarles, en nombre de todos los venezolanos y venezolanos, que tramiten ante la Plenaria del Parlamento la conformación e instalación de la COMISIÓN ESPECIAL DE LA VERDAD CAMBIARIA EN VENEZUELA, así lo informó el economista Andrés Giussepe, presidente de esa organización de defensa de los derechos humanos.



Al momento de la entrega estuvo acompañado de los abogados Daniel Veronese y Luz Orsolani, así como los ingenieros Rafael Argotti y Julia Martínez, todos miembros fundadores de Victimastoday.



“Es momento que el país entre en un debate permanente sobre la situación real del mercado cambiario que ha estado perturbado en los últimos años y ha representado uno de lo males mayores que sufre nuestra economía”, indicó Giussepe.



Considera que es momento de aclarar y de develarle a la opinión pública nacional la realidad de la oferta y demanda de divisas emitidas por el Banco Central de Venezuela, la política de asignación de las divisas a banqueros, empresarios y particulares. “Hay que develar quién de los nacionales está detrás de todo esto, que evidentemente hay una conspiración económica con fines político, porque en nuestro país no puede seguir mandando el dólar paralelo”.



“Hemos visto, como algunos actores económicos al sentir que el Banco Central de Venezuela deja de inyectar divisas al mercado inmediatamente toman como referencia las cotizaciones fraudulentas del dólar paralelo para fijar costos y precios, induciendo la inflación y haciéndoles daño al poder adquisitivo del ya disminuido ingreso de los trabajadores, militares, pensionados y jubilados”, aseveró el economista.



Por su parte, el ingeniero Rafael Argotti manifestó que “las distorsiones del mercado cambiario debido a la existencia de páginas paralelas a la del banco central, ha generado una economía intoxicada, manipulada y sensible a esos indicadores ilegales que al final terminan afectando el poder adquisitivo de la clase obrera. Al final, los más golpeados son los adultos mayores que dependen de sus ingresos por jubilaciones, pensiones y algunas subvenciones que emite el Gobierno en el marco de una guerra económica declarada por el imperio estadounidense contra nuestro país”, acotó Argotti.



El abogado Daniel Veronese, plantea que “la Asamblea Nacional es el centro del debate político y es quien tiene el poder para convocar a los actores económicos, entre ellos a banqueros, funcionarios públicos y empresarios beneficiados de la asignación de las divisas que otorga el Banco Central de Venezuela, porque es necesario que la población conozca en detalle la realidad del sistema cambiario perturbado por el dólar paralelo que tanto daño le ha hecho al país”.



En ese sentido, Luz Orsolani y Julia Martinez insistieron en la necesidad de la denuncia por parte de los ciudadanos y ciudadanas consumidores que sean víctimas de especulaciones, condicionamientos de ventas, la no emisión de las facturas, el acaparamiento y la usura ante las autoridades competentes.



“Ya basta de que el trabajador de a pie sea el que pague los platos rotos de una inestabilidad cambiaria, cuando vemos que la banca y los grandes empresarios siempre salen ganando en la asignación de las divisas del Gobierno mientras el pueblo de a pie sigue cobrando en bolívares, refutó Julia Martínez.



Finalmente, Orsolani insiste que “hay que investigar la página del monitor paralelo, la situación actual que se asemeja a una guarimba del dólar, que estamos conscientes que el imperio está detrás de todo esto, y toda esta situación hace mella en nuestro gobierno bolivariano afectando la imagen del Presidente y de nuestro Gobierno.”



A continuación contenido de la comunicación consignada por Victimastoday en la oficina de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional en nombre de todo el pueblo venezolano:





Caracas, 12 de diciembre de 2022



DIPUTADO

JESÚS FARIAS

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL



Su despacho.-

Por medio de la presente nos dirigimos a usted en nombre de la “ASOCIACIÓN CIVIL VICTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA EN VENEZUELA (VICTIMASTODAY)”, a fin de solicitarles como ciudadanos organizados, una necesidad popular del impulso por parte del Parlamento Nacional, de un DEBATE PARTICIPATIVO en contra de la ola de especulación y la inflación inducida producto del comportamiento irregular del dólar oficial y el paralelo, que ha venido afectando a la población en general en los últimos años.

Creemos que la manipulación de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad y otros de consumo masivo, forzados por la devaluación y seguimiento del dólar paralelo está induciendo la inflación.



Hemos visto que a pesar de la voluntad política del presidente de la República, Nicolás Maduro, de impulsar el diálogo sincero entre los actores de la sociedad política y económica venezolana, en pro de la paz nacional, con acuerdos importantes en el marco de la Mesa de Negociación de México, acuerdos de reactivación de la Industria petrolera y la permanente inyección de divisas por parte del BCV al mercado cambiario a través de la banca pública y privada, que en el último año se aproxima a los 5.000 millones de dólares para satisfacer la demanda de dólares de nuestra sociedad, de repente, en las últimas semanas, el dólar paralelo comenzó a subir sin ninguna explicación de mercado ni lógica económica.



Cabe señalar, que la Asociación Civil Victimas de la Guerra Económica en Venezuela (VICTIMASTODAY), tiene como finalidad organizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, sin discriminación alguna, que se consideran víctimas de las devaluaciones continuas. Porque es un hecho público y notorio que la economía venezolana ha sido afectada por los efectos de la cotización del dólar paralelo desde el año 2015. Una situación que el mismo Ejecutivo Nacional y el propio Banco Central de Venezuela (15/01/2016) han reconocido que nos afecta, explicando la inflación venezolana entre un sesenta (60%) y setenta por ciento (70%).



Entre las secuelas generadas por el DÓLAR PARALELO EN VENEZUELA, tenemos la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, y por ende, la pérdida de la calidad de vida; quiebra de pequeñas y medianas empresas, estímulo a la pobreza colectiva y la salida masiva de venezolanos al exterior buscando alternativas donde el salario les alcance para una mejor calidad de vida, afectando las relaciones comerciales y familiares de muchos venezolanos.



Entre los delitos que han cometido banqueros, empresarios y particulares que le hacen seguimiento al dólar paralelo con fines especulativos se encuentran delitos de traición a la patria; delitos de fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos; delitos de instigación a la desobediencia de las leyes; agavillamiento; intimidación al público; fraudes cometidos en el comercio y las industrias; delitos contra la alimentación pública; delitos de estafa y otros fraudes; y, desobediencia a la autoridad, previstos y sancionados en los Artículos 131, 233, 283, 286, 293, 334, 372, 462, 483, todos del Código Penal reformado. Asimismo, muchos de estos calificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como DELITOS DE LESA HUMANIDAD.



Finalmente, solicitamos que desde esta comisión permanente que usted dignamente preside, se eleve ante la plenaria de la Asamblea Nacional la conformación de una COMISIÓN ESPECIAL DE LA VERDAD CAMBIARIA EN VENEZUELA, para que se investigue y aclare con profundidad el funcionamiento del sistema cambiario venezolano y se haga público quiénes están detrás de esta conspiración cambiaria, que de manera evidente, tiene intenciones políticas.



En ese sentido, en nombre del poder popular, creemos necesario que se interpelen a todos los actores del Sistema Cambiario Nacional (SCN), se revisen los ingresos y emisión de divisas, los demandantes y beneficiados, el uso dado a las divisas y se cuantifique la cantidad real que requiere nuestra economía.



Sugerimos que interpelen desde el presidente del BCV, todos sus directivos, los de Sudeban, los presidentes de bancos públicos y privados beneficiados del otorgamiento de divisas en el último año, a las principales empresas privadas que han recibido divisas, que presenten en qué las han gastado o invertido para hacer crecer la economía.



Sin más que añadir, no despedimos atentamente, informando que nuestra página web es victimastoday.webnode.com.ve. El correo: victimastoday@gmail.com. Twitter: @victimastoday y Facebook: victimastoday

Sin más que añadir, por VICTIMASTODAY firman:



DR. ANDRÉS GIUSSEPE

ING. RAFAEL ARGOTTI

ARQ. VIDAL CISNEROS

ABOG. DANIEL VERONESSE

LIC. VICTOR DELGADO

ABOG. LUZ ORSOLANI

ING. JULIA MARTÍNEZ