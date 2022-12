Editorial | Descarga aquí el proyecto de ley de presupuesto luego de 7 años de censura

12 de diciembre de 2022.-

En Venezuela el presupuesto nacional no se publica oficialmente desde hace siete años. En diciembre de 2015 fue la última vez que se divulgó el correspondiente a 2016. Después, como la Asamblea Nacional pasó a manos opositoras y fue anulada por el oficialismo, el documento se ocultó para no volver. Igual pasó con las Memoria y Cuenta de los distintos ministerios y de la propia presidencia (que no es lo mismo que el Mensaje Anual transmitido por televisión)

La excusa de que la Asamblea Nacional estaba en desacato murió en 2017 cuando instalaron una ilegítima constituyente que asumió funciones legislativas, y fue enterrada cuando se juramentó la AN-2020 que encabeza Jorge Rodríguez. Pero, volviendo al presupuesto, el país no conoció los papeles correspondientes a 2018, 2019, 2020, 2021 ni 2022 por decisión oficial y por la incapacidad de los diputados de las bancadas que no son del PSUV de exponerlos.

En TalCual hemos reclamado a viva voz la ausencia de datos oficiales, la opacidad gubernamental y la negativa del Estado y sus funcionarios a garantizar que la sociedad pueda saber cómo se maneja el país.

Como parte de ese reclamo permanente, y conscientes de la importancia que tiene la divulgación de tales papeles, hoy queremos hacer públicos los documentos correspondientes al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2023 y su correspondiente Proyecto de Ley de Endeudamiento, que fueron entregados por el ministro Ricardo Menéndez a la AN-2020 en octubre y quedaron ocultos.

Son materiales que, por primera vez en siete años, llegan a manos de la prensa mediante una filtración, en este caso de manera exclusiva a este periódico. Lamentablemente, no contamos con la Exposición de Motivos donde se publican, por ejemplo, los indicadores económicos, la explicación de los proyectos, las metas y demás anexos estadísticos.

Desde hace varios días hemos estado publicando noticias a partir del estudio de estos números, y lo seguiremos haciendo en las jornadas por venir (los puede consultar todos en este enlace). Hemos decidido, no obstante, priorizar el derecho que tenemos todos los venezolanos a tener acceso a esos datos frente a mantener esa exclusividad.

Continuaremos ofreciendo notas periodísticas a partir de estos papeles, que deberían ser aprobados por la AN-2020 antes del 15 de diciembre -en teoría, habiendo pasado por consulta pública-, pero dejamos abierta la posibilidad de que académicos, periodistas, sectores interesados, sociedad civil organizada y público en general puedan estudiarlos y ayudarnos a divulgar su contenido.

"La única manera de defender la libertad de prensa es publicando", dice el personaje Ben Bradlee en la película The Post. Hoy en TalCual reivindicamos el derecho a la información y convocamos a todos a sumarse a esta lucha, divulgando, estudiando, rasgando el velo de opacidad impuesto por el poder.

Aquí se pueden descargar todos los documentos a los que TalCual ha tenido acceso (haciendo clic se abre cada uno) correspondientes al Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2023:

El año 2016 se consolidó como el pivote de la opacidad estatal, que ya existía al menos desde un lustro antes, como lo evidencia este gráfico donde se demuestra que nunca se publicaba el 100% de los papeles.

El gráfico es parte de un estudio de Espaja.com y Transparencia Venezuela que determina que 64,22% de los documentos oficiales que el Estado está obligado a publicar dejaron de darse a conocer entre 2010 y 2022. A eso hay que sumar que 4,9% se presentaron a destiempo. Si el dato se circunscribiera al periodo 2016-2022 quedaría mucho peor, como lo demuestra esta tabla que incluye el informe Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar:

Hoy podemos romper un poco esa censura, pero falta mucho por hacer hasta lograr que el Estado venezolano sea transparente y responda al derecho de la sociedad de estar informada y ser partícipe real de su destino.