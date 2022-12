Gobierno del Presidente Petro presenta Propuesta de la Reforma Pensional

11 de dicembre de 2022.-

El Viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, fue el encargado de presentar la reforma integral al sistema de protección a la vejez, que está basada en la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro en campaña.



La reforma propuesta está basada en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.



Ante esta propuesta, la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que se trata de ‘‘una reforma estructural, no es una reforma paramétrica; lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias".

Puede leer: Plan de Desarrollo del gobierno Petro prioriza 5 transformaciones

Por su parte, el viceministro Hernández Rojas, agregó que "La reforma está pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población".