Merida: Iahula practicó diecinueve cirugías oncológicas en jornada gratuita

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes continúa avanzando en respuesta a la deuda quirúrgica

26 de noviembre de 2022,-Dando prioridad a los casos quirúrgicos oncológicos que tenían más de un año pendientes, los cirujanos oncólogos del Iahula practicaron un total de diecinueve intervenciones quirúrgicas gratuitas, durante los días miércoles, jueves y viernes.

Mediante una planificación de trabajo y a petición de los especialistas, durante la jornada quirúrgica avalada por el director de la institución, Franklin Ramírez, se abordaron procedimientos quirúrgicos oncológicos de diferentes patologías, como: melanoma, mastectomía, tiroidectomía y polipectomía.

Sobre la jornada, el director del Iahula indicó que la actividad quirúrgica estuvo a cargo de los médicos especialistas José Luis Valderrama, Demian Spinetti, César Ramírez, Eliana Sanabria y Luis Alfonso González, médico invitado, quien, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, integrado por anestesiólogos, enfermeras, residentes de la especialidad de cirugía, operaron a estos pacientes por la urgencia que el caso clínico ameritaba y el tiempo de espera en que se encontraban.

Si bien es cierto que las cirugías en el centro hospitalario son sin costo, cabe mencionar que los medicamentos e insumos con que se cuenta en la institución les fueron proveídos a los beneficiarios en esta jornada quirúrgica, detalló Ramírez.

Por su parte, la paciente Francys Araque, procedente de Barinas, a quien se le va a realizar una reconstrucción mamaria luego de la mastectomía, manifestó su alegría cuando la llamaron para la cirugía. "Fui diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo en 2019, y estar al cuidado de los médicos del Iahula me da tranquilidad, he recorrido otros centros hospitalarios y ha sido aquí, de la mano de Dios, donde me siento segura", comentó la beneficiaria.

Una vez más el Gobierno bolivariano, a través de la titular del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Magaly Gutiérrez, y el gobernador Jehyson Guzmán, continúa fortaleciendo el sistema público nacional de salud mediante iniciativas que garantizan la salud gratuita y elevan la calidad de vida de los usuarios.