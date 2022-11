SOS desde El Paraíso, Pto. Concha, Santa Bárbara del Zulia, piden desesperados que draguen el Río Chama

Poden ayuda urgente para dragar el Río Chama Credito: Reporteros del Zulia

Continúa la gran crisis en El Paraíso de Puerto Concha, Santa Bárbara del Zulia, donde más de 1.500 familias están en riesgo de perecer a causa de enfermedades y de brotes epidémicos por falta de atención médica y de medicinas. Tanto niños y adultos mayores se encuentran en estado vulnerable y de desnutrición por falta de alimentos, en medio del desastre causado por las inundaciones, que no han bajado sus niveles, todo lo contrario las aguas siguen subiendo y no cuentan con ningún tipo de respuesta por parte de los entes gubernamentales.



Los residentes de esta región, manifiestan que no hay voluntad para dragar el Río Chama e indican que ellos no cuentan con los recursos para dragar el río, por su cuenta. Qué la urgencia es que las autoridades competentes se ocupen del dragado, lo cual le compete al gobierno nacional, estatal y municipal. Por otra parte, hacen saber que " Con trabajo artesanal y nuestro propio esfuerzo estamos tratando de tapar el hueco que causó el Río Chama, pero necesitamos 100 cauchos y hemos hecho la solicitud y tampoco obtenemos ayuda, esto es el descaro más grande que se puede ver en estos gobernantes"



Hacen un llamado al Presidente, "Que nos alquilen una draga número 7 para dragar el Río Chama y salvar la vida de miles de familias que estamos a punto de sufrir una gran epidemia crónica por falta de medicinas y a punto de sufrir la desnutrición crónica de niños y adultos mayores por falta de alimentos, y lo más relevante es que en Venezuela hay muchas dragas número 7, pero no las quieren usar para salvar estas Familias y cambiar nuestra vida." Así mismo piden a los usuarios que por favor ayuden a difundir este mensaje por todas las redes. "Es muy importante, no quieren dragar el río Chama. Somos agricultores y estamos en capacidad de producir alimentos para todo el país. Nosotros solo necesitamos que draguen el río Chama. ¡Ayúdennos por favor!"









