(VIDEO) Gobierno venezolano ratifica disposición de reincorporarse a la Comunidad Andina

Venezuela está decidida a reincorporarse a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) "con toda nuestra capacidad productiva, comercial y una economía creciendo".



"Ha llegado la hora y el momento de ir a la Comunidad Andina de Naciones a construir con nuestros hermanos de la Suramérica andina", aseveró el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas.



El regreso de Venezuela a la CAN, mecanismo de integración subregional creado en 1969, se estableció como uno de los temas del primer encuentro de trabajo entre los Presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, realizado el martes 1° de noviembre.





Al respecto, el Mandatario venezolano subrayó que el retorno de Venezuela representa "buenas noticias para Suramérica, buenas noticias para la CAN", por tanto sienta las bases de la integración de las capacidades productivas.En este sentido, el presidente Gustavo Petro convocó a las administraciones de Chile, Ecuador, Bolivia y Perú a aceptar el reingreso de Venezuela a la CAN "como miembro con todos los poderes, derechos y deberes".Venezuela anunció su retiro de la CAN en el año 2006, luego de que Colombia y Perú, entonces gobernada por Álvaro Uribe Vélez y Alejandro Toledo, respectivamente, iniciaran negociaciones para Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. La salida finalmente se oficializaría en 2011. Ver video.