Oscar Doval: “La emisión de CANTV indica que el Gobierno se abre a la economía de mercado”

24 de octubre de 2022.-

José Gregorio Yépez @goyepez

El consultor financiero sostiene que el Gobierno se dio cuenta de que los controles no funcionan y poco a poco viene dejando la propuesta de una economía centralizada y transita hacia el libre mercado

Oscar Doval, llega puntual al encuentro con Contrapunto.com y ante la afirmación "Venezuela se arregló", no duda en decir que no, pero indica que el país tiene mejores condiciones que en años anteriores.

El presidente de Venecapital señala que la emisión de CANTV es atractiva en terminos financieros, pero hay un tema de señales políticas que aplaude.

"La emisión puede parecer pequeña frente al tamaño de la empresa", reconoce, pero indica que el respaldo que ha recibido es un paso importante.

Destaca que está operación envía un mensaje al mercado interno y a los agentes internacionales sobre que una rectificación en el camino de las políticas de planificación central que se corrigen y cambian el rumbo hacia "la economía de mercado".

-El mercado de valores es pequeño sin embargo mucha la gente lo ve como una ventana para financiarse dentro de la crisis.

-Ciertamente el mercado de valores es reducido en este momento. Debe tener en su conjunto un límite total de capital de 1.400 millones de dólares, es decir que es chico, no más grande que el de un país centroamericano. Esto se vincula con que la economía venezolana se redujo y el mercado de valores compatibiliza con el tamaño de la economía nacional.

-Es mínimo como porcentaje del tamaño de la economía que de por sí se ha reducido.

-Es menos del 5% y tan pequeño como la banca en su conjunto. El mercado de valores siempre ha sido pequeño y esto no es nuevo. Por allá en los 90 tuvo un repunte, pero se movía como mesa de dinero. También por la emisión de acciones de empresas venezolanas en el exterior, como el caso de CANTV en su momento y otras empresas locales que incursionaron en mercados globales con el código ISIN (International Securities Identification Number), pero fueron emisiones puntuales. En Venezuela siempre dominó la banca sobre el mercado de valores, hasta que la banca enfrenta el escenario de alza de encaje que adoptó el Gobierno. Al extinguirse el crédito la gente, desde el 2020 para acá, se ha volteado hacia el mercado de valores como una alternativa de financiamiento.

-¿Y eso está funcionando?

-Sí. Está funcionando de manera modesta diría yo, porque las operaciones de renta fija y renta variable se han incrementado de manera sustancial. Si las comparas con las que había en 2017 o 2016, se han casi triplicado. La mayoría son de renta fija, son financiamiento, la emisión de papeles comerciales, financiamiento "en corto" para la necesidad de capital de trabajo que tienen muchas empresas. También hay emisión de renta variable son pocas pero existen. Insisto son pequeñas. En un país normal, con una economía regular el mercado de valores financia en el largo plazo y la banca en el corto, en Venezuela eso nunca ha ocurrido porque la la banca ha ocupado más espacios financiando a largo y a corto plazo. El mercado de valores se está activando ante la ausencia forzada de la banca y la gente ve la posibilidad de hacerlo. Y se realizan operaciones pequeñas, nada comparado con las economías consolidadas. Acá una emisión de renta fija puede ser, como máximo, de un millón de dólares. Pero no son una mala alternativa. Las tasas de interés son más razonables que en la banca.

-En el caso de Rendivalores, la casa de bolsa de Venecapital, cómo les ha ido este año.

-En nuestro caso el año pasado tuvimos 12 operaciones y en este año llevamos 25 operaciones entre renta fija y renta variable.

-¿Qué papel juega la concreción de la nueva emisión de CANTV? ¿Dinamiza realmente el mercado?

-Desde el punto de vista financiero es la emisión de mayor tamaño en los últimos años. Hablamos de una emisión que pesa alrededor de 30 millones de dólares, que para el tamaño de la economía venezolana es importante. Busca fundamentalmente capitalizar a CANTV para mejorar la infraestructura tecnológica que es lo que están buscando básicamente con ella.

-¿Cuál es el atractivo de CANTV como empresa? Hasta ahora no se ha visto una reestructuración de la compañía, no se ha saneado la nómina, el servicio es deficiente. El servicio de internet no es el mejor del país.

-Ni las líneas tampoco son las mejores del país. Pero lo que es cierto es que CANTV sí facilita las plataformas y las fibras que requieren las empresas venezolanas, públicas y privadas, para poder funcionar.

-Ese es el negocio entonces…

-Sí. Lo que la hace rentable es proveer el servicio de plataformas de telecomunicaciones a Movistar, Digitel, a todas las televisoras por cable para que puedan funcionar. Si estas empresas están facturando bien, como es el caso de Digitel y Movistar, con cifras importantes de cara a la economía venezolana.Digitel estaría facturando alrededor de los 400 millones de dólares al cierre del año.

Doval se detiene en elementos que considera beneficiosos desde el punto de vista cualitativo y señala que al estar de nuevo activa en la Bolsa de Valores de Caracas CANTV "debe apegarse a las reglas de buen gobierno corporativo, porque se lo exige la Ley y eso hace que los accionistas compren o vendan".

"En el corto plazo CANTV debe hacerse más eficiente, porque además por Ley debe tener sentados en su directorio a un representante de los accionistas minoritarios, ellos van a exigir que para vender esas acciones tienen que mejorar su eficiencia, mejorar sus números y tendrán que ir a una reestructuración", señala el consultor financiero.

Agrega que no tardarán en llegar las medidas de control interno por parte de los accionistas minoritarios, lo que hace que tendrán que ser transparentes con los estados financieros. Con la suma de estos aspectos Doval sentencia: "Lo que queda a CANTV en este momento es mejorar".

-¿Quiénes compran las acciones de CANTV?

-Teníamos la percepción como casa de bolsa de que las compras serían corporativas, es decir empresas que estaban interesadas en tomar posiciones de riesgo en Venezuela, incluso extranjeros que veían esto como una opción de entrar en el país. Sin embargo, la mayoría es gente de a pie.

Explica Doval que a la casa de bolsa "llegan infinidad de llamadas" de particulares pidiendo información porque se puede comprar a partir de una acción que a precio de mercado del jueves 20 de octubre, cuando se dio esta conversación, era de 2,7 bolívares "y las casas de bolsa no podemos negarnos a comprar una acción y debemos hacer todo el trámite correspondientes".

"Cuando la gente mira el monto sale y pide la orden. La cola de solicitudes es muy grande. Cuando hablamos con otros colega de casas de bolsa les está pasando exactamente lo mismo", sostiene Doval.

-¿Qué dicen las personas que ya tenían acciones de CANTV?

-Nos consultan si se pueden vender… y claro que pueden venderlas. También nos preguntan si es buena idea venderlas en este momento y la recomendación que le hacemos es que no. Hay que esperar. Tan solo la emisión hace que el valor crezca y luego hace una meseta, luego una curva suave ascendente si la empresa es eficiente. Por eso recomendamos "esperar un pelo" y dejar madurar la acción, estabilizar el precio y probablemente en 12 meses sea más recomendable.

Doval llama la atención sobre lo que significa esta emisión como señal política importante y sostiene que "es una gran noticia la formalización de que Venezuela se abre a la economía de mercado con estos dos proyectos interesantes".

"No hay nada más neoliberal que el lenguaje del mercado de valores, donde priva la Ley de oferta y demanda. Es decir que es importante que el Estado decida sacar una empresa nuevamente a hacer vida en el mercado. Esto dice que el Gobierno tiene la intención de quedarse en una economía de mercado y aquella tesis retrógrada de un modelo socialista está desechada", señala Doval.

Más adelante indica que la señal no es solo para el mercado interno porque también los factores internacionales lo perciben de buena manera porque se puede entender "como una suerte de privatización".

"El caminar hacia la centralización y control de la economía pareciera estarse liberando y esto es un signo lícito, legal, suscrito aprobado por el Ejecutivo, además celebrado por el Ejecutivo Nacional. Este elemento junto con la aprobación de las Zonas Económicas Especiales son los hitos económicos más importantes del momento", señala Doval.

Indica que la Ley de Zonas Económicas Especiales aprobada en la Asamblea Nacional tiene dentro sí "un espíritu de mercado. Y el tema de que el Ejecutivo haya apoyado de manera tan abierta, con la presencia de vicepresidenta Ejecutiva, la emisión de CANTV, es muy importante. Esto habla de que no es solamente un elemento retórico y dibuja un camino en donde se respeta el juego de la oferta y la demanda y se deja atras el control central y elementos que han sido fallidos".

-La emisión no es muy pequeña, de cara al tamaño de la empresa, para generar esa sensación de avanzar hacia el mercado.

-La empresa tenía desde antes acciones de tipo D y con lo que se ha emitido hay en el mercado alrededor del nueve o 10% de la empresa, pero es un paso. Hay que ver que hay empresas privadas que sacan al mercado es eso. ¿Es pequeño para tomar el control por parte de los privados? Es cierto, pero es un paso e importante. Desde el punto de vista financiero es interesante pero desde el punto de vista político es más interesante.

-Entonces lo relevante no es el monto sino la señal que se envía. ¿Es así?

-Es posible que sea complicado entenderlo si estás en el mercado valores. Cuando una empresa entra en el mercado de valores "se puso los pantalones largos". La señal importante es que están emitiendo a través de la Bolsa de Valores de Caracas, que es una institución privada, que tiene reconocimiento internacional que tiene código ISIN, que te califica para poder emitir en bolsas internacionales. Es decir que cuando utiliza este canal, la Bolsa de Valores de Caracas, se asume que las acciones de CANTV pueden venderse en mercados internacionales con un empaquetamiento a través de ADR y GDR, en cualquier legislación del mundo sin ningún tipo de problemas. Que una empresa entre al mercado de valores significa que la empresa entra en el mundo de la transparencia, da confianza y seguridad.

-Están pasando cosas dentro de la economía. ¿Eso significa que Venezuela se arregló?

-No, Venezuela no se arregló. Hay que hablar en gerundio. Algunas cosas se están arreglando y en mi modesto parecer algunas cosas van muy lentas. Dentro de las calamidades que estamos viviendo con las sanciones y una pésima administración que precedió a las sanciones, y eso nadie lo puede negar, dieron al traste con una economía que a todas luces debería estar muy bien económicamente por los ingresos que ha tenido históricamente. Venezuela con la caída del 80% de su economía tocó fondo tras la crisis de hiperinflación tan severa y de ese fondo nos estamos recuperando.

-¿Cómo nos estamos recuperando?

-El Gobierno se dio cuenta de que los controles no servían. Las economías son como un cuero seco: cuando pisas por un lado por el otro se levanta. Cuando tú intentas controlar lo que es incontrolable te metes en problemas. El dinero es como agua entre las manos, si tratas de agarrarlo y se te escapa. Cuando tratas de controlar el dinero te encuentras con que la gente que controla el dinero mira a cualquier lado para escaparse de los controles. No hablo de los grandes capitales, es todo el mundo, hasta los de menos poder adquisitivo.

-Los controles están allí.

-Nos encontramos con un país con una cantidad de controles establecidos que no se cumplían, que empujaron al país a una economía del mercado negro y de la informalidad. El Gobierno se dio cuenta de que con controles espantaba la posibilidad de que la gente trabajara y espantaba la posibilidad de que el sector privado produjera y le dio un cese muy discreto al control de precios. Teníamos un Sundde salvaje y de repente no se escuchó más. Se dejó que la gente colocara sus precios y que fuera el mercado el que los regulara. La gente compra en la medida que puede comprar y si un comerciante coloca un precio muy alto no va a vender.

-El tipo de cambio lo aplanaron con el mercado paralelo, eso parece que va en el sentido que usted habla.

-Se dieron cuenta que lo que tenían era un aparato de corrupción tremendo y subvenciones para una cantidad de empresarios que se volvieron más ricos. Por eso se convencieron de que había que flexibilizar el control cambiario, dejaron que entraran varias monedas, permitieron una dolarización de facto y liberaron los controles, lo que ha dado una cierta estabilidad macroeconómica.

Doval se detiene en su discurso solo para sentenciar: "Por primera vez veo en Venezuela, desde que estoy vivo, disciplina fiscal. No la vi en la cuarta y en la quinta menos, hasta ahora. Estamos hablando de que el Gobierno va dando pasos cuidadosos en términos de expansión monetaria, de manejo liquidez para controlar las variables macro que son devaluación e inflación".

No deja nombrar el episodio de agosto en el que las presiones obligaron al Gobierno a sacar pagos de manera abrupta y se vio presionado el tipo de cambio "y ahora dicen que van a pagar en cuatro toletes los compromisos laborales. Eso le permitirá al Gobierno que haya recambio en la liquidez y no afecte tanto la tasa de cambio y la inflación.

-Hay señales cruzadas. Se emite en el mercado de valores pero se adopta el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. ¿Bajó el intercambio en dólares?

-Sí. Antes del IGF las transacciones en dólares estaban alrededor del 80% o el 82% y ahora se ubican alrededor del 71%. Bajaron para mal. Entiendo que el BCV trate de no dejarse llevar al terreno de depender de la política monetaria de la Reserva Federal, que en otros casos de dolarización como Ecuador y Panamá, acabó con el sector secundario de la economía porque se hace poco competitivo, ya que es presa de la recesión de los Estados Unidos. Eso lo entiendo, lo que no es razonable es que una decisión tire por tierra lo que ha sido un alivio para el Gobierno y lo pierda al reducir el intercambio en dólares, porque en este momento el bolívar no tiene la robustez suficiente para ser un medio de cambio. Y no la tiene porque las reservas internacionales son bajas y no tenemos un aparato productivo dinamizado.

"El país se estabilizó en lo macroeconómico y hay que reconocerlo y el sector privado se desplegó y tuvimos el año pasado crecimiento económico. Pero nosotros somos una economía que depende del petróleo y nuestra actividad petrolera no está tan activa como debería. En la medida que nuestra industria energética no esté activada, difícilmente el resto de los factores se van a activar", sentencia Doval.

-¿Qué perspectivas tienen hacia el final del año?

-El último trimestre le aporta al PIB, a la inflación y a la devaluación. Los compromisos laborales picados en cuatro trozos pueden ayudar a paliar el impacto sobre sobre la inflación y la devaluación. El Gobierno tiene la intención de cerrar con un tipo de cambio en torno a 10 bolívares y con inflación de 150%.

-¿Cuál es la evolución del consumo?

-El consumo durante 2021 creció 20% y en 2022 se incrementó 30%.

-En este escenario… ¿Venezuela no se arregló?

-Definitivamente no. Hay que preguntarse… ¿Estamos bien? No. ¿Nos falta? Nos fala mucho. ¿Estamos mejor? Sí.