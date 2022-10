Cada vez son más los venezolanos que regresan al país

Cada día son más frecuentes las historias de amigos y familiares que han llegado al país proveniente de Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, entre otros.



Ejemplo de ello es el movimiento inusual de personas que se produce todos los días en la terminal terrestre de Tulcán, la capital del Carchi, frontera norte de Ecuador.



La razón: se trata de cientos de venezolanos que dejan Ecuador para regresar a su país, reseñó el medio Ecuavisa.



A cada minuto arriban buses provenientes de Huaquillas, frontera sur con Perú, repletos de venezolanos.



Quienes trabajan y viven cerca de la estación de transporte ecuatoriana aseguran que entre 500 y 600 extranjeros salen del territorio ecuatoriano a diario.



Desde otros países de la región



En el reporte de Ecuavisa se muestra cómo otros venezolanos llegan al terminal de Tulcán provenientes de Chile, Perú y de otras provincias del Ecuador.



“Aquí las cosas no están bien. Vengo de Guayaquil y la delincuencia está muy fuerte”, dijo Reynaldo Mendoza.



Se estima que en los próximos meses el retorno de venezolanos al país se incremente de forma significativa debido a las festividades navideñas.



Baja matrícula de estudiantes venezolanos en Ecuador



El descenso en casi 50% de la matrícula de estudiantes venezolanos en el sistema educativo ecuatoriano es un reflejo de esta realidad.



Según el Ministerio de Educación de Ecuador 29.092 estudiantes venezolano dejaron las escuelas y colegios de ese país para este año lectivo 2022-2023, reportó el medio Primicias de Ecuador.



En este período educativo se inscribieron 31.054 niños y adolescentes venezolanos que representan 48% menos que el año escolar 2021-2022 cuando las inscripciones de los estudiantes venezolanos fue de 60.146.



Sin embargo ya desde el año pasado era evidente el descenso de los escolares venezolanos en Ecuador, así lo informó El Comercio.



Reymar Cáceres por ejemplo regresó al país en agosto de 2021 porque los ingresos no le eran suficientes para mantener a su familia y apenas sus tres hijas de 13, 10 y 5 años terminaron su ciclo escolar en Ecuador compraron pasajes y retornaron a Caracas.



La subsecretaria para la Innovación Educativa de Ecuador, Diana Castellanos, dice que la principal razón para esta reducción es que: “existe un proceso de retorno de la comunidad venezolana en todos los países de la región”.



Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, coincide en que el regreso de venezolanos al país es la principal causa para que exista un menor número de estudiantes.



De Perú a Guárico



Este fue el caso de María una joven madre venezolana de 30 años que emigró en el 2017 junto a su esposo y sus dos hijas, de dos años y dos meses de edad, con la intención establecerse en una provincia de la costa peruana.



La experiencia en Perú para esta pareja no resultó como esperaban. “No me quejo de Perú, dejé muchas amistades allá y les agradezco la ayuda, pero se me hizo difícil adaptarme a la cultura y quería que mis hijas crecieran en mejores ambientes al lado de mi familia. Allá me sentía muy sola y sin apoyo”, dijo María a Últimas Noticias.



María regresó por tierra el pasado mes de septiembre justo para el inicio del nuevo año escolar.



Ya sus hjas están estudiando en una escuela de su natal Calabozo, estado Guárico y asegura están encantadas en la casa de sus abuelos, quienes durante estos cinco años no dejaron de extrañarlas y comunicarse por video llamadas todos los días.



Según cifras de la Defensoría del Pueblo peruana entre los meses de marzo y mayo de 2020, 31.000 migrantes venezolanos en Perú regresaron a Venezuela, ya que la crisis por covid-19 ocasionó el 89 % de los despedidos en la comunidad venezolana y provocó que el 39% corriera el riesgo de ser desalojado de las casas que alquilaban.



En las redes sociales son frecuentes los comentarios de venezolanos que han regresado a su patria y expresan su sentir:



“Hoy cumplo una semana que me fui. La mejor experiencia sin duda”, “Yo hace un año que estoy de vuelta a mi tierra y la verdad es que he vivido el año más feliz de mi vida”, «no logré acostumbrarme», “Sinceramente nunca me sentí como en casa”, “Volví a ver a mi familia y eso no tiene precio”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en las publicaciones sobre este tema.



Desde Argentina



El retorno de venezolanos al país no es nuevo. La pandemia en muchos casos aceleró el proceso, debido a que las fuentes de trabajo eran cada vez más limitadas y los ingresos no alcanzaban para solventar los gastos.



En febrero de este año medios como El Comercio de Perú hicieron referencia a un trabajo de El Clarín sobre el regreso de venezolanos desde Argentina, en promedio unos mil por mes.



El Clarín conversó con más de 70 pasajeros que querían viajar y llegar cuanto antes a Venezuela y al menos 30 de ellos indicaron que no pretendían regresar a Argentina.



“Nosotros estamos agradecidos a la Argentina, que nos abrió las puertas, es un país hermoso, pero la situación económica, la inflación y el incremento acelerado del dólar hicieron insostenible nuestra realidad. Empezamos a dejar de pagar Directv, nos quedamos con un solo teléfono, debíamos servicios y ahí nos quedó claro que no había más nada que hacer”, afirmó Antonio Vidal.



Plan Vuelta a la Patria



En diciembre del año pasado el Plan Vuelta a la Patria trajo a 187 venezolanos desde el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires luego de enfrentar algún tipo de discriminación o vulneración en sus derechos fundamentales en el país suramericano.





Este año desde Ecuador regresaron 97 venezolanos en un vuelo del Plan Vuelta a la Patria comandado por la aerolínea venezolana Conviasa.“Estoy feliz de regresar. Allá me espera mi familia. Gracias al Gobierno Bolivariano por permitirme regresar”, expresó una de las pasajeras venezolanas desde Ecuador antes de abordar el avión.El pasado mes de mayo 264 connacionales llegaron al país en una nueva jornada del Plan Vuelta a la Patria para totalizar 8.220 venezolanos repatriados desde Perú.Desde sus inicios el 27 de agosto de 2018 el Plan Vuelta a la Patria ha apoyado el retorno de 29.124 venezolanos procedentes de 22 países en 167 vuelos y un traslado marítimo.Incluso durante la pandemia por el covid-19 el Plan Vuelta a la Patria regresó a 11.352 connacionales de forma segura, precisó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, el pasado mes de agosto a propósito del aniversario del programa del gobierno Bolivariano.En esa oportubidad el Canciller explicó que las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales impactan de forma seria la operatividad de Conviasa, pues impiden que la aerolínea estatal tenga acceso a mecanismos de actualización, adquisición de repuestos y entrenamiento de pilotos, obstáculos que dificultan mantener el plan operativo.La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) que investiga los Crímenes contra Migrantes venezolanos en el extranjero hasta abril de este año contabilizaba un total de más de 2.761 denuncias de violación de derechos humanos a connacionales residenciados en varios países de la región.El presidente de la referida Comisión, diputado Julio Chávez , ha informado que las cifras de venezolanos en el extranjero no llega a valores superiores a los 3.7 millones en América Latina y que esas estadísticas comenzarán a bajar con el regreso de venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria, del cual asegura que únicamente en Perú hay una lista de más de 42 mil venezolanos esperando por regresar.En octubre del 2021 regresaron 200 venezolanos de Chile, quienes fueron repatriados a través del Plan Vuelta a la Patria días después de que sufrieran actos de xenofobia en la ciudad de Iquique, ubicada en el extremo norte de ese país suramericano.