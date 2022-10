Sembradíos toman cerros en la Caracas-La Guaira

18 de octubre de 2022.-

EDYS GLOD

Grandes hectáreas de sembradíos cautivan a quienes transitan por la autopista Caracas – La Guaira, a la altura del barrio El Limón, donde sus pobladores han transformado los cerros para producir diversos rubros.

El Poder Popular organizado es el protagonista en el impulso de los espacios para la agricultura urbana en la ciudad capital, a través de la Comuna Gual y España, fundada en el año 2008 por el Comandante Hugo Chávez, quien realizó la asignación colectiva a los productores de 73,67 hectáreas de terreno virgen.

Previamente, en el año 2005 los habitantes de la comunidad de Tacagua Vieja crearon el Núcleo de Desarrollo Endógeno Gual y España, el cual agrupaba a los vecinos que realizaban en sus casas y pequeños terrenos labores agrícolas, desde la siembra y la cría de animales como gallinas, patos, pavos, conejos y cochinos, entre otros.

Los 86 productores se organizaron para la división de la propiedad colectiva y realizar la siembra de diferentes rubros tales como el pimentón, tomate, cilantro, cebollín, plátanos, limones, naranjas, auyama, limón, mandarinas, aguacates, maíz, maní y guanábana, entre otros, para abastecer la zona.

Para poder crecer y mantener los cultivos los agricultores se apoyan entre sí. Los más experimentados han enseñado a los nuevos en la agricultura el proceso del trabajo de la tierra, los ciclos de la siembra, asimismo, han criado diferentes animales.

Se pueden conseguir sembradíos de plátanos, maíz y tomates.

Experiencias

Carmen Córdoba, una de las fundadores de la comuna, cuando llegó al espacio le tocó trabajar la tierra desde cero, en conjunto con cuatro compañeras más, empezando por las labores de desmalezamiento y en paralelo hacían los talleres con la Misión Vuelvan Caras sobre los posibles rubros que podían sembrar.

En el año 2008 realizó un plan piloto de la cría de cachamas, aunque fue muy exitoso, no lo logró continuar en el tiempo; no obstante, la impulsó a seguir trabajando en el cultivo. Aún conserva el equipamiento y no duda que si cuenta con el apoyo volvería a probar.

Han transcurrido más de 18 años desde que Carmen se encaminó en este viaje, el cual asegura se volvió su pasión. Actualmente tiene su terreno sembrado con caraotas, limones, naranjas, guanábana, aguacates, lechosas, yuca y ocumo. Su cosecha la utiliza tanto para su consumo y para la venta en los mercados cercanos de la capital.

Recientemente, comenzó con la incursión de la cosecha de café, gracias a unas semillas que recibió desde el estado Lara, con lo que logró germinar alrededor de unas 50 plantas. Comentó que lo más bonito de esta experiencia es que han aprendido a ser autosustentables, a pesar de las dificultades.

En el grupo de productores también está Mirla Machado, quien afirmó que las mujeres han sido las grandes luchadoras en esta experiencia, sin importar la edad, desde las abuelas, hasta las más jóvenes. Ella inició en el año 2004 con la cría de gallinas ponedoras y la cosecha de tomates. Actualmente, ya puede sembrar unas 6.000 matas de tomate, lo que es el equivalente a unas 10.000 cestas, que vende en el sector de Tacagua Vieja y en el mercado.

Mirla apuesta poder abastecer a la comunidad y los mercados principales de la capital. "Nuestro gran objetivo siempre ha sido garantizar la seguridad alimentaria, no solo de Tacagua y las zonas cercanas, sino de Caracas y nuestro país", precisó.

Una de las dificultades que han atravesado es la falta de agua, por el deterioro de los tanques que en su momento donó el comandante Chávez. Recalcó que cuentan con un pozo profundo, pero por los movimientos propios de la tierra se perdió el caudal, es por ello que una de las acciones que se deben acometer de manera inmediata por la comuna es la recuperación del pozo.

Por su parte, la comunera Paula Jiménez elogió el trabajo de productores procedentes del estado Lara, quienes son los que los han formado en la siembra del tomate, así como también en el control de plagas, entre otros saberes que les han permitido la continuidad y el crecimiento de los sembradíos.

Paula es productora de tomates y ha convertido su casa en un laboratorio, donde aplica los métodos de la conservación de alimentos a sus productos para realizar salsas varias y legumbres deshidratadas.

Este año los productores realizaron por primera vez el rayado del terreno con un caballo.

Zona periférica

Una de las comunidades emblemáticas en la producción de hortalizas de Tacagua Vieja es el sector La Pica. Allí hace más de 40 años sus habitantes vienen trabajando la agricultura urbana, en una primera instancia para su consumo y luego para su comercialización en la comunidad y mercados de Catia y Coche.

Eduardo Ramírez, vocero territorial y productor, precisó que las 89 familias que conforman el consejo comunal son productoras de diferentes rubros, entre los que destacan aguacate, onoto, cilantro, cebollín, parchita, melón, caraota, repollo, café, maní, así como la cría de pollos y cochinos.

La producción de aguacates es una de las fortalezas que tiene la tierra de la zona. Ramírez indicó que una de las familias fundadoras del sector se ha dedicado por 40 años a la agricultura familiar y tiene alrededor de 70 matas de la especie.

Entretanto, Javier Araujo agregó que actualmente están realizando la siembra de rubros para la temporada navideña. Desde hace seis años ofrece sus productos a los vecinos. "Mi última cosecha fue de cilantro y me ha ido muy bien: de un kilo de semillas, he sacado como 700 paquetes", dijo.

En el recorrido por el borde de la montaña, que colinda con el viaducto I de la autopista, se encuentran los terrenos de José Castellanos, quien desde hace cinco años dejó su trabajo como supervisor en el Metro y volvió a sus orígenes. Construyó una casa de bahareque y de ahí inició su proceso.

Explicó que los rubros que más se producen en la zona son la caraota, el cilantro, tomate y maíz, aunque él tiene un cultivo de café y otras hortalizas que usa para su consumo.

En la comunidad hay un buen servicio de agua potable, lo que le permite cumplir con los ciclos de riego; no obstante, los productores resaltan que su principal obstáculo es la falta de vías para ingresar al sector, puesto que para ello se debe atravesar la quebrada de Tacagua.

A la hora de sacar la producción, solo lo pueden hacer con dos camiones toyota o trasladar las cestas o sacos a pie por la ribera del río. Enfatizan que requieren la construcción en conjunto con los organismos del Estado de un puente de guerra.

Iniciativas

- Escuela Técnica Agropecuaria. Desde el inicio de la Comuna Gual y España en 2005, se tiene el objetivo de que en sus espacios funcione una escuela de saberes, basada en la filosofía del "aprender haciendo", donde sus estudiantes adquieran las herramientas para las diferentes áreas de la agricultura, como siembra, recolección y venta del producto.