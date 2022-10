(VIDEO) A solicitud de la comunidad: Instalarán comedores populares en Las Tejerías

El Diputado Diosdado Cabello, informó que se instalarán comedores populares en Las Tejerías, idea que surgió de la misma comunidad.



En tal sentido, Cabello detalló que los comedores estarán activos de 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche para atender, continuamente, durante todo el día a los habitantes.



Al respecto, resaltó que los Comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el equipo que está en Las Tejerías ya están comenzando a establecer algunos comedores.



Igualmente, el Diputado de la AN manifestó que aún falta mucho trabajo que hacer para la reconstrucción de la localidad aragüeña.



«Aquí no ha habido problemas de alimentos en entregarle la bolsa a la gente y la atención. Pero esto no se resuelve en un día, esperamos que sea en el mediano plazo, pero hay mucho que hacer», indicó Diosdado Cabello desde Las Tejerías.



Por su parte, este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez envió un mensaje de esperanza y confianza al pueblo de Las Tejerías asegurando que todo lo afectado será recuperado por el Gobierno nacional. «Cada hombre y mujer de bien de esta Patria venezolano no va a descansar hasta que esté completamente restituido la belleza del pueblo de Las Tejerías».



Al tiempo, aseveró que los trabajos de recuperación de los 23 sectores afectados avanzan con celeridad, al tiempo que más de 400 personas ya están en refugios recibiendo atención.