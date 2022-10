(VIDEO) Tragedia en Las Tejerías: Aumentó a 50 el número de fallecidos por el deslave

Las personas fallecidas a causa del deslave del pasado sábado en Las Tejerías aumentaron a 50, siete más que en el último reporte ofrecido el martes, informó este jueves el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.



"Al momento, oficialmente, tenemos 50 personas que lamentablemente perdieron su vida y han sido entregados a sus familias", dijo el funcionario en un balance ofrecido a Telesur.

Además explicó que la maquinaria pesada sigue trabajando y que hay equipos de trabajo desplegados en los 23 sectores con esfuerzo integral.

"Tenemos la brigada canina forense, no descartamos que personas aún se encuentren en los escombros, seguiremos buscando", dijo.Por otra parte, Ceballos manifestó que "el estado de excepción dura 30 días más, no importa el tiempo que tardemos, hasta resurgir".El ministro no se refirió al número de desaparecidos, que suman 56, ni de casas arrasadas cifradas en 400 en el último reporte ofrecido el pasado martes por la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez.La zona sigue tomada por más de 3.200 funcionarios, entre ellos cientos de militares, mientras llegan toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los sobrevivientes del deslave.Mientras tanto, los medios del Estado informan de los avances alcanzados en la zona, donde la electricidad fue recuperada en un 95 %, se han despejado algunas vías y cerca de 300 sanitarios se presentaron para atender a la población.Las lluvias registradas en las últimas tres semanas en Venezuela han causado derrumbes, así como inundaciones en la mitad del país, donde miles de personas perdieron parcial o totalmente sus viviendas, mientras se cuentan 20 víctimas mortales, fuera del deslave de Las Tejerías.

FANB realiza labores de abastecimiento en tres sectores

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lara, informó este jueves que realizan labores de abastecimiento en tres sectores de Las Tejerías, estado Aragua.

"En cumplimiento de las órdenes de nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro, el General Tito Gómez, jefe del sector 15 al frente con su pueblo, motorizando el abastecimiento en Tierra Amarilla, Llano Grande y Los Angelinos", indicó Hernández Lara en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado miércoles, el vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro para La Defensa, G/J Vladimir Padrino López, realizó un recorrido para evaluar los daños creados por las lluvias en Las Tejerías, estado Aragua.

Desde allí resaltó que los efectivos castrenses que laboran en las zonas afectadas se encuentran sumando esfuerzos para llegar a los sitios más remotos.

De igual manera, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, junto a organismos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se mantienen desplegados en labores de búsqueda y rescate en Las Tejerías, estado Aragua.

Con información de Globovisión / AVN