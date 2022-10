Anuncian ponencias seleccionadas para el VI Congreso Internacional de Saberes Africanos Americanos y Caribeños

11 de octubre de 2022. El Comité Organizador del VI Congreso Internacional de Saberes Africanos Americanos y Caribeños, integrado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África; el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB) del MPPRE, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Universidad Simón Rodríguez (UNESR), Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE); la Universidad Politécnica Territorial de Aragua "Federico Brito Figueroa" (UPTA), la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), el Centro Internacional Miranda (CIM), con el acompañamiento de los Ministerios del Poder Popular para Educación Universitaria, y MPP para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, hace saber:



Lista de Ponencias seleccionadas para participar en el VI Congreso Internacional de Saberes Africanos Americanos y Caribeños "Conflictos Actuales y Tendencias Políticas en el Sur Globalizante", a celebrarse los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022, en el marco de la FILVEN 22. A continuación los títulos de las ponencias con sus autores, los cuales, de acuerdo con la convocatoria deberán hacer llegar el ensayo completo hasta el 22 de octubre de 2022 (congresointernacionaldelsur@gmail.com).



Mesa 1: Conflictos Actuales en el Sur Globalizante



1.- La paz entre Eritrea y Etiopía como factor detonante del conflicto en Tigray, (Raquel Escobar (Venezuela);

2.- Migraciones y Conflictos Fronterizos de Los Afrodescendientes en América Latina (Yajaira Rodríguez. UNESR-Venezuela);

3.- Migración como Instrumento de Guerra No Convencional (Martín Pulgar, MPPRE);

4.- El muro marroquí en el territorio del Sáhara Occidental y la crisis del Guerguerat (Luz Marina Mateo, UNLP Argentina);

5- Libia, a 11 años de la intervención de la OTAN (Yasmin Corrales, Túnez)

6.- Ethiopia at Bait (Asnakew Sisay Tegagne, Etiopía)

7.- ¿Golfo de Venezuela o Golfo Colombo – venezolano? (Carlos Edsel, UCV)

8.- ¿Y cuando la confrontación es Sur - Sur? (Manuela Blanco, UCV)

9.- El conflicto bélico entre la República Árabe Saharaui y el Reino de Marruecos, a través de las imágenes. (Manuela Blanco, UCV)

10.- Desplazados Climáticos, El rostro humano de la Emergencia Climática (Heryck Rangel, Venezuela)

11.- El papel de las transnacionales en el conflicto Venezuela-Guyana (Tomas Díaz, CIM, Venezuela)

12.- La armada venezolana en la fachada atlántica (Jairo Bracho, CIM)

13.- El Silencio de las armas en la Agenda 2063 de la UA y las oportunidades de cooperación y solidaridad para la Diplomacia de la República Bolivariana de Venezuela, (Oscar Godoy, Angola)

14.- Situación geopolítica nacional e internacional de Mali en la actualidad (Ousmane Diakite, Mali)

15.- Heterogeneidad estructural, pobreza y mecanismo de integración en América latina (Nadeska Silva. IAED Pedro Gual)

16.- Retos de los pueblos suramericanos para deslastrarse de los embates de la globalización hegemónica (José Manuel Aquino, UNERG Venezuela)

17.- La Conflictividad política en África y nuestra América (Lilia Ana Márquez Ugueto. UBV)

18.- El Sentimiento Antihaitiano en la República Dominicana (Jorge González Durand. Centro de Saberes Africanos)

19.- El Posicionamiento decolonial de la Misión de Naciones Unidas para el Sahara occidental (MINURSO) –Lirio Reyes, UBV

20.- Proceso cotidiano de construcción estatal. El caso de las comunidades negras en Colombia. (Camilo Espinoza y Erika Jiménez, Universidad de Salamanca),

21.- Geopolítica de Nigeria y su energía (Luis Cedeño, UBV)

22.- Seguridad estabilidad política en África subsahariana: Retos y perspectiva desde el sur global (Víctor Liendo, Guinea Ecuatorial)

23.- Impacto de las trasnacionales en la zona atlántica en la seguridad de la Nación (Merlis Fermín, UPT Aragua)

24.- Gravitación geopolítica en la confrontación Este-Oeste. Pulso y modo de hibridación de la guerra en el siglo XXI (Elia Domínguez Tovar y Víctor Villarroel, UNEFA)

25.- Una Perspectiva cultural al conflicto fronteriza entre Mauritania y Senegal (Eduard Ávila. IAED Pedro Gual)



Tendencias Políticas en el Sur Globalizante

26.- Pensamiento Político del comandante Chávez sobre Latinoamérica y el Caribe (Rubens José González Caraballo, UNESR, Monagas)

27.- Pertinencia del discurso de Nelson "Rolihlahla" Mandela para alcanzar los ODS (2015-2030), desde la perspectiva del desarrollo social sostenible (Laura Calderón. UNELLEZ Barinas)

28.- Proceso de cambio e inclusión social del pueblo Afroboliviano en el estado plurinacional de Bolivia (Pueblo Boliviano)

29.- La Afrovenezolanidad como Estrategia de transformación del pensamiento político africano y Nuestroamericano desde la Interculturalidad en los Entornos Educativos y Comunitarios ( Yamiirian Margarita Torres Loroño)

30.- El derecho a la identidad étnico cultural: la evolución natural de un derecho humano (Juan Nazareno Quiñonez. Ecuador)

31.- El enquistamiento colonial de la universidad latinoamericana y venezolana: relaciones inacabadas y transitorias del Estructuramiento académico (Miguel Ángel Sánchez Mercado. UBV Monagas)

32.- Del Mito occidental a la ideología del desarraigo y a la Colonización. (Teresita Villalta. Escuela Siso Martínez. Venezuela)

33.- La política del imperialismo en el mundo de hoy y su incidencia en los países y pueblos del sur globalizante (Gustavo Espinoza Montesinos. Centro de Estudios Democracia, Independencia y Soberanía. Perú

34.- La lucha de los pueblos por la independencia (Víctor Hugo González Torres. UBV)]

35.- Visita de Nelson Mandela a Venezuela, julio de 1991. (José Marcial Ramos Guedez. Centro Nacional de Historia. Venezuela)

36.- Reconfiguraciones actuales del mundo: ¿Un nuevo orden mundial? Una propuesta para su enseñanza desde la Geohistoria (Magaly Solórzano Delgado; José Gutiérrez Padrón. Defensoría del Pueblo Venezuela)

37.- Pensar decolonial: geopolítica de la dominación (Edgar Figuera, CIM)

38,- Haití y los procesos migratorios (Astery Painvain. CIM)

39,- Historias de vida de migrantes caribeños (Gloria Guilarte. CIM)

40.- Los pueblos afrobolivianos y la pluriculturalidad (Ofelia Landavery, Bolivia)

41.- Hugo Chávez Frías: ejemplo de democracia social en latinoamericana (Osmany Hernández Basulto. Cuba)

42.- Mediaciones complejidad epocal formación axiológica. ¿Cómo acortar las brechas sociales en América Latina? (Enaidy Reynosa Navarro (Perú), Ariel Zaldívar Batista y Lidia María Romero (Cuba)

43.- Pensamiento educativo y axiológico de Ernesto Guevara (Ana Dolores Portuondo Zapata y Lidia María Romero Pupo. Cuba)

44.- Nuevas tendencias de la integración en Nuestra América con una perspectiva mundial (Sidart Antonio Rodríguez. Centro de Saberes Africanos).

45.- La Carimba en el acontecer contemporáneo. Una mirada desde la Filosofía Política de Byung Chul Han (Mireya Bolett. UNESR)

46.- Las fuentes de legitimidad del Estado Venezolano durante el periodo 2013-2019 (Andryxs J. Leal Graterol. UNELLEZ)

47.- Lawfare y Fake news brazos ideológicos del capitalismo (Marcel Roo. Centro de Saberes Africanos)

48.- La Nueva multipolaridad global en África: la presencia de Turquiye en África (Gustavo Abreu. Centro de Saberes Africanos)

49.- Organización - pobretizacion de las niñeces y juventudes Africanas y nuestraamericanas: aproximaciones para su Discusión. (Ana Isabel Márquez. UNESR)

50.- El poder, el Derecho Internacional Público y el derecho a la rebelión (Franklin González, UCV-EEI)

51.- Proceso de transformación socio político y cultural de Mali de 2010 a 2022 (Diakaridia Diakite. Mali)

52.- Reparaciones de la esclavitud y la colonización: construyendo políticas públicas reparativas desde la República Bolivariana de Venezuela (Barreto Guillermo, González Ximena, García Jesús Chucho1, Medina Yoandy, Méndez Susana1, y Ochoa Eisamar)

53.- Ideología y poder en las Relaciones Internacionales: El cuarto debate y el pensamiento sur (María Auxiliadora Espinoza. UNEXPO)

54.- Educación para la Ombligación comunal. Buscando en nuestras raíces la autoreparación del ser comunal originario (Zenobia Marcano. UNESR).

55.- Argelia Laya El legado de la comandanta Jacinta. Legado nuestroamericano para una etnoeducación emancipadora feminista y decolonial en Venezuela (Diónys Rivas e Ismenia Mercerón. UNEARTE)



Próximamente recibirán las orientaciones para su exposiciones tales como día, lugar y acreditación respectivamente,



El Comité Organizador agradece a todas aquellas personas que enviaron sus resúmenes de ponencias fueran o no clasificadas para este importante evento de investigación, les invitamos a seguir el desarrollo del evento y estar pendientes de nuevas convocatorias.

Las personas que desee participar en las mesas de debate pueden informarse en www.saberesafricanos.net