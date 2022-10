INAMEH: Onda Tropical N° 43 avanza y generará lluvias en Región Central del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa haciendo seguimiento del avance de la Onda Tropical número 43 de la temporada, la cual se prevé genere lluvias de variada intensidad para este miércoles y jueves hacia los estados Aragua, Carabobo, y el Distrito Capital.



«La vaguada se ha desplazado, pero viene avanzando la Onda Tropical número 43, para mañana y el jueves aumentarán las precipitaciones», dijo al respecto el presidente del Inameh, José Pereira, quien añadió que este sistema se dirige hacia el Esequibo.



En una entrevista televisiva Pereira indicó que aunque se espera que estas lluvias no sean tan intesas como las de los días pasados, se mantienen en alerta pues los cambios meteorólogicos se dan muy rapidamente debido a la crisis climática.





Acerca de las condiciones meteorológicas, el Presidente del Inameh resaltó que «en el día de hoy tenemos 48 horas con condiciones estables», sin embargo no se descartan lluvias.Pero, enfatizó en que permanecen alertas ante los eventos meteorólogicos de rápida evolución. «No se descartan eventos de rápida evolución, como lluvias rápidas. No esperamos fuertes lluvias, pero si estamos alertas y vigilantes, porque los cambios se están dando muy violentos, muy rápidos», reiteró.Pereira subrayó que producto de la crisis climática, Venezuela ha registrado por primera vez en un solo año tres ciclones que se han formado en las costas y se han transformado en huracanes como Ian y luego la tormenta Julia.«Este año hemos tenido tres ciclones formados en las costas de Venezuela, tres sistemas tan seguidos surgidos sobre las costas de Venezuela», agregó.Ante este cambio inminente en las condiciones climáticas, Pereira resaltó que Venezuela cuenta con los mejores servicios de meteorología de Latinoamérica y personal capacitado.«El cambio y crisis climática nos lleva a modernizar aún más los equipos y nosotros contamos con los mejores servicios de meteorología dicho por instituciones internacionales, además contamos con personal capacitado», añadió Pereira.Para Pereira, «la crisis climáticas no solo afectan a países desarrollados sino a todo el mundo, son eventos extraordinarios que no da tiempo de avisar a las poblaciones y muchos viven en zonas de riesgo, por ello debemos ir hacia la cultura general de riesgo y hacer el mapa de riesgo comunal».