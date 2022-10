Aragua: Ministro Ceballos Ichaso supervisa labores de rescate en Las Tejerías

11 de octubre de 2022.-Este lunes, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, supervisó las y ayuda en Las Tejerías, por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y cuerpos policiales, informó una nota de prensa de MPPRIJP.

El Almirante en Jefe, destacó que, "Aquí está el Gobierno Bolivariano, cumpliendo instrucciones de nuestro Presidente C/J Nicolás Maduro, para restituir y mitigar(…) Estamos entregando 300 toneladas de alimentos en los 23 sectores de Las Tejerías".

"Hemos avanzado en restituir el orden, estamos en una zona de desastre, no pueden pasar vehículos, no pueden pasar personas que debidamente no estén acreditadas, hemos liberado la avenida principal de Las Tejerías". Resaltó el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Ceballos Ichaso, enfatizó que, "Hemos estado en contacto con las personas que perdieron sus casas(…) No nos retiramos hasta que estén las condiciones de calma completa, tenemos un despliegue de más de 3000 hombres y mujeres a esta hora, tenemos 300 voluntarios trabajando día y noche".

*Fallecidos por deslave en Las Tejerías*

El Titulas del Despacho de Seguridad Ciudadana anunció que las cifras de fallecidos aumentaron 36 personas y 56 personas que están desparecidas.

Asimismo, invitó a todos quienesdeseen hacer donativos dirigirse al gran centro de acopio ubicado en el galpón Cincatesa, zona industrial La Victoria, o también puedencomunicarse a los teléfonos 0424 -370 27 69, 0416-6460108, 0424-3533679. "Estos números es para la ciudadanía que desee donar ropa en buenas condiciones , alimentos no precederos yenlatados, este centro de acopio está controlado por la Gobernación del estado Aragua".