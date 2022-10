(VIDEO) Presidente Maduro no descarta adelanto de elecciones presidenciales"podrían ser antes del 2024"

Este viernes en horas de la tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció que no desestima un adelanto de elecciones en Venezuela.



A menos de 80 días para iniciar el año 2023, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no desestimó la posibilidad de un adelanto de comicios electorales en el país.



"¿Cuándo hay elecciones?" –Cuestionó- a lo que inmediatamente respondió: “Héctor Rodríguez, es travieso y me dice: Elecciones en el 2024 ó antes (…) Lo cierto es que nosotros estamos preparados para que cuando haya elecciones salir a una gran victoria popular y revolucionaria. ¡Cuando sea, donde sea y como sea! Si tú quieres yo quiero”, expresó el Mandatario.





Durante un acto de juramentación de los Jefes y Jefas de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado La Guaira, Nicolás Maduro, no especificó qué tipo de elecciones se llevarían a cabo; al tiempo que destacó que las Jefas y Jefes de calle y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) deben convertirse en Gobierno Popular de Base.“Partido de Gobierno para gobernar, de verdad, verdad, desde las bases, un Partido de Gobierno desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Un Partido de Gobierno para unir, sumar y hacer irreversible la Revolución Bolivariana del Siglo XXI”, sentenció.El Presidente refirió que al cumplirse 10 años de la Victoria Perfecta del Comandante Hugo Chávez, ratifica su compromiso absoluto a las Jefas y Jefes de calle, comunidad y UBCh.De igual manera, indicó que lo más importante que debe ocurrir en los meses y años venideros es que las bases populares, jefes de calles, comunidad y UBCH del PSUV se conviertan en gobierno popular de bases.«Partido de gobierno para gobernar de verdad, verdad, desde la base. Partido de gobierno desde el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, partido de gobierno para unir, sumar al vecino, a la vecina, a la comunidad y para ser irreversible la revolución bolivariana del siglo XXI» acentuó Maduro.Finalmente, el presidente Maduro ratificó este viernes su compromiso absoluto a todos los jefes, comunidades y UBCH de la tolda política.Con información de Globovisión / Venezuela News.