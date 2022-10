Docente a Maduro: «Paga lo que nos debes para comprar los zapatos que nos dé la gana»

1º de octubre de 2022.-

El descontento persiste en el sector educativo del país ante las malas condiciones salariales. Y han comenzado a darse muestras de indignación ante la promesa de Nicolás Maduro de, según él, favorecer «con todo» a este sector proporcionándoles portafolios y vendiendo zapatos subsidiados a un precio de 9 bolívares para el personal docente.

Ante el anuncio de Maduro, la docente Elsa Castillo, dirigente sindical, reclamó este viernes durante una manifestación en Caracas: «Ten sindéresis, por favor. Nos quitas el salario. Paga los salarios».

«Nada más del último contrato nos debes 280%, más 5.900% que no nos diste y que nos tocaba de incremento que tocaba en el año 2018; más los días de descanso de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, que no nos lo pagas y que suman más de 1.600 días de salario que tienes de deuda con cada educador», dijo la dirigente notablemente indignada.

Docente indignada por promesa de Maduro sobre ofertar zapatos subsidiados

Y agregó que con el pago de esa deuda los maestros y profesores tendrían de sobra para comprar los zapatos que quisieran.

«No los que se compró la ministra en Nueva York, donde estaba más contenta que muchachito comiendo moco porque estaba en la tierra de Mickey Mouse», dijo Castillo, en referencia a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, quien aseguró esta semana que en su visita a la «Gran Manzana» determinó que la educación de Venezuela es superior a la de Estados Unidos.

«Paga los salarios para que yo me compre los zapatos que a mí me dé la gana, no los que tú decidas. Eso se llama totalitarismo. Cuando un gobierno se cree con el derecho de decidir qué zapato y qué bolso utiliza su trabajador, no es más que un gobierno totalitario. No seas arbitrario. Los educadores lo que nos merecemos es nuestro salario, que nos lo hemos ganado, para que tú digas que es un bolso regalado. ¿Acaso que nosotros te estamos pidiendo a ti que nos regales algo?», expresó dirigiéndose a Maduro.

«El erario público no es para hacer regalos»

Y continuó: «Nada. Nada te podemos pedir a ti que nos regales porque el erario público no es para que tú hagas regalos ni dentro ni fuera del país. El erario público es para ser administrado en beneficio del pueblo, que es el dueño de ese erario público».

«Paga, y que cada uno vaya y se compre el zapato que le dé la gana, del fabricante que le dé la gana, en la tienda que le dé la gana, con el modelo que se le antoje, no con el que tú y tus acólitos decidan. No seas grosero y falta de respeto».

Y siguió expresando su indignación por la acción de Maduro de prometer zapatos subsidiados a los profesores.

«O sea que si yo mañana te digo que debido a que has dejado a toda la administración pública sin dinero y no tenemos dinero para comprar ropa interior, al día siguiente te apareces en televisión con una bolsa de pantaletas. Tú si eres apretado, chico», espetó la docente airadamente.