Funvisis reportó un nuevo sismo de magnitud de 3,6 este miércoles al norte de Irapa - Estado Sucre

En horas de la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 3,6 al norte de Irapa, estado Sucre, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).



La información la dio a conocer en su cuenta de la red social, en la que precisó que el movimiento telúrico calificado como "no sentido" se dio a 35,2 kilómetros.



Hasta el momento no se registran daños materiales, ni heridos por el temblor.



El día de ayer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que a las 10:14 a.m. de este martes se registró un sismo cuya magnitud fue de 3,5 con una profundidad de 5 kilómetros, epicentro en el mar Caribe, a 25 km al sureste de la Isla la Tortuga.