Presidente Maduro defiende a la vicepresidenta argentina: "Libras un combate contra los enemigos de tu patria"

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, frente al juicio político que enfrenta.



"Quiero expresarte mi absoluta solidaridad en medio del fragor de este recio combate que libras contra los enemigos de tu patria", escribió el mandatario en una carta enviada a Fernández de Kirchner.



"Admiro profundamente la nobleza con la que has enfrentado semejante vendaval de injurias arrojado contra ti, dignísima heredera de Juana Azurduy y de Evita. Tus enemigos saben muy bien que eres, hoy por hoy, la principal centinela de la soberanía argentina y la más firme guardiana de los intereses y los sueños de tu Pueblo", escribió el Mandatario nacional en la misiva.



El Ministerio Público de Argentina solicitó una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta (2007-2015).



En su defensa, la vicemandataria cuestionó las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y señaló la cercanía de estos con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).



La Fiscalía sostiene que Fernández integró una red que defraudó al Estado argentino por 5.321 millones de pesos, unos 926 millones de dólares aproximadamente.



En ese sentido, el jefe de Estado calificó de "inaceptable" la posición de la Fiscalía y aseguró que aquellos que hoy la acusan utilizan la administración de la justicia con fines maliciosos.



El Jefe de Estado calificó de "inaceptable" la posición de la Fiscalía y aseguró que el "fusilamiento mediático-judicial" se presta a intereses contrarios a la democracia argentina.



A la par, Nicolás Maduro mencionó que no es casual esta nueva ofensiva contra la vicepresidenta argentina, en medio de la concreción de nuevos proyectos de unidad y soberanía en América.



En tal sentido, el presidente venezolano aseguró que estas acciones buscan neutralizarla y enfatizó que frente a esta arremetida prevalecerá la verdad.



"Conocemos la ralea de aquellos que hoy te acusan, sabemos que no se mandan a sí mismos y que instrumentalizan vilmente la administración de justicia, amparados por el poder fáctico de los medios, en función de sus torvos fines", destacó.



"Eres un ejemplo de consecuencia, consistencia y fidelidad a esa decisión de vida. Por el contrario, tus enemigos están de espaldas a la Argentina popular y son la nada", recalcó el Presidente.

Embajador de Argentina agradeció

Este domingo 28 de agosto el embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, agradeció la solidaridad del presidente Nicolás Maduro para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la persecución judicial a la que es sometida en su país.

"Agradezco la solidaridad expresada por el presidente Nicolás Maduro para nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este momento de persecución mediático-judicial", escribió el diplomático a través de su cuenta en Twitter y en la cual compartió la carta que envió el gobernante venezolano en apoyo a la exmandataria.

