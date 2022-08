Se conformó oficialmente la Intergremial Barinas en la sede de Fenatev

16 de agosto de 2022.-

Especial para APORREA

Hoy como se tenía previsto se llevó cabo en la sede de FENATEV una reunión con todos los gremios que han venido articulando para enfrentar la política salarial del gobierno. La Agenda de discusión fue la siguiente:

1.- Balance de la actividad desarrollada el día jueves 11/08/2022 en las adyacencias de la Av. 23 de enero.

2.- Definición de quiénes somos y la estructura organizativa y de funcionamiento.

3.- Próximas acciones.

DESARROLLO:

UNO

- Se concluyó que el saldo de las acciones coordinadas a nivel nacional trajo como consecuencia que el gobierno echara para atrás la medida que había adoptado de pagar el bono vacacional de manera fraccionada.

- Como consecuencia de lo anterior; es decir, de las presiones que se mantuvieron en la calle y que cada día se sumaban más sectores de los trabajadores, el gobierno no tuvo más remedio que retroceder en la decisión tomada.

- Por primera vez el gobierno de Maduro producto del nivel de organización de las movilizaciones echa para atrás una medida que ya había tomado unilateralmente sin consultar a los trabajadores y por ende a su dirigencia más allá de la central afecta al gobierno.

- Esa decisión de pagar el bono completo busca desmovilizar a la clase trabajadora.

- La lucha continúa ya que todavía el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado y todavía quedan otras demandas reivindicativas que no han sido satisfechas.

- La presencia de líderes de partidos políticos así como algunos identificados con un partido en especial no es conveniente en las actividades que se convoquen. Si bien es cierto algunos de los líderes de los gremios pertenecen a algún partido en particular, si se inmiscuye el tema político-partidita con lo gremial la lucha corre el riesgo de desvirtuarse. Por lo que se exhorta a los partidos o militantes de los partidos políticos que si desean participar en las actividades no deben llevar identificación de ningún partido político.

DOS

- Luego de someterse a votación una serie de nombres con que se identificará la organización gremial en Barinas se adoptó el siguiente nombre:

INTERGREMIAL BARINAS

- Para las normas de su funcionamiento se aprobó:

Se conforma una directiva constituida por tres miembros: Un (a) Coordinador (a) General. Un Secretario y un Vocero de Logística.

Esa Junta Directiva tendrá una duración de dos meses.

La elección de esa Junta Directiva se hará de forma aleatoria a través de un sorteo.

La primera Junta se acordó que fuese de la siguiente manera:

Coordinadora: Yanny González (por el sector de enfermeras).

Secretaria General: Alicia Gómez (SUNEPSAS)

Vocero de Logística: Renny Vielma (FENATEV)

Las reuniones serán todos los martes a las 9:a.m.

El lugar de reunión será de manera rotativa.

TRES

- Para el día miércoles 17/08/2022 se planificó una actividad de entrega de un documento a la Inspectoría del Trabajo que contiene de manera general todas las demandas que se hacen al gobierno.

- La actividad consistirá en realizar dos asambleas simultáneas a las nueve de la mañana: una al frente del Hospital Luis Razetti y la otra en la Casa del Educador. Los compañeros que se concentrarán en el Hospital partirán a las 10:30 a.m. hacia las Casa del Educador y de allí las dos concentraciones se dirigirán hasta la Inspectoría del Trabajo donde se introducirá un documento.

- Quedó pendiente otra actividad para la próxima semana hacia la Defensoría del Pueblo para solicitar que sirva de mediador en el conflicto.

- Para mañana martes 16/08/2022 se convocó una rueda de prensa en la sede de FENATEV para dar a conocer los alcances de la reunión.