¡Siguen descontentos!: Línea Movilnet, no han llegado los servicios de mensajería, datos y llamadas a todos los teléfonos

El miércoles, 7 de junio, la empresa de telefonía móvil, Movilnet, informó a sus usuarios y usuarias que “los servicios de mensajería, datos y llamadas que presentaron afectación fueron restablecidos en su totalidad”, luego de haber estado fuera de servicio durante varios días. Sin embargo, múltiples lectores de Diario VEA han hecho uso de la sección Comentarios para notificar que sus fallas aún no han sido resueltas.



“Eso es falso, yo aún no tengo señal en MOVILNET, muchas personas cercanas que tienen este servicio tampoco les ha llegado la señal”, reportó una usuaria identificada como Ana Ramírez, quien escribió a este medio desde Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.



Desde Apartaderos, Cojedes, Freddy Largo también se pronunció: “¡Falso! Se pierde en el tiempo y la distancia desde que no tengo señal en mi celular”, escribió. Una opinión similar se registró desde Carúpano, estado Sucre, en manos de Emil Navarro, quien señaló “esa es una mentira, yo no tengo señal y todas las personas que conozco tampoco les ha llegado”.



Desde Anzoátegui, un internauta identificado como Rodolfo expresó, “eso es totalmente falso, a esta hora 12:05 am jueves, junio 9, no puedo utilizar mi línea ni para mensajería de texto ni llamadas, mucho menos para datos”.



Otro, de nombre Roni, escribió “es falso soy de Barcelona, estado Anzoátegui, aquí no tengo señal de Movilnet y eso que compré una línea nueva, en 10$ para nada. La señal solo llega 20 minutos en la madrugada y se va de ahí durante todo en día… Hago un llamado para reparen el servicio y den la cara a los usuarios; hasta cuándo señores, respeten”.



Por otra parte, Yajaira Muñoz Puyosa narró que, en su caso, las fallas de comunicación comenzaron en 2017. “A veces tenía que subir al techo de mi casa para capturar la señal”. Señaló que a pesar de las fallas pagaba “religiosamente” hasta el año 2021. “Ahora me dice la página que ese número no está registrado, pero en ese número recibo llamadas y mensajes de texto, pero yo no puedo ni llamar ni enviar sms”.