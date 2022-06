Zulia: Colombianos con Petro realizaron conversatorio en Maracaibo

Conversatorio sobre elecciones en Colombia

10 de junio de 2022.- El Comité Petro-Francia- Maracaibo, realizó el pasado 6 de junio un conversatorio titulado "Análisis político de las elecciones presidenciales en Colombia". La misma contó con la participación de la colonia colombiana en Maracaibo, estado Zulia; PSUV; Mario Isea; Arnaldo Olivares; además de la presencia de compañeros de la Coordinación Nacional Autónomo Independiente De Trabajadores (CAIT).



El balance realizado en el conversatorio concluyó en forma general que, aun cuando los medios privados pretenden minimizar los resultados; los candidatos Francia y Petro ganan la 1rª vuelta con un acumulado político importante de 8.5 millones de votos. Un crecimiento de más del 80% con respecto al comparativo de resultados del 2018, expresando el estallido social del 2021.



La derecha colombiana agrupada en el uribismo, en vista del estancamiento de su candidato Fico Gutiérrez, activan previo a las elecciones, un caballo de Troya mimetizado en Rafael Hernández, un millonario con un discurso antisistema de derecha ultra conservador, vinculado al sector financiero y especulativo. En este mismo orden de ideas, hemos propuesto, como organización del pacto histórico, líneas estratégicas en lo político y comunicacional para Impulsar con mucha fuerza lo siguiente:



* El protagonismo de la mujer como vanguardia de la lucha por el cambio, por la paz y la vida; frente a la misoginia del candidato de derecha, Rafael Hernández.



* Por ello, el binomio Petro y Francia expresan impulsar el cambio en Colombia con las Mujeres, si no no será!



* Simplificar, además, el discurso político en aras de hacer entender al pueblo las propuestas de país llevadas por el Pacto Histórico.



*visibilizar y comunicar de forma sencilla la agenda social del Pacto Histórico, desmintiendo las matrices de mentiras de la derecha.



Esta segunda vuelta será la campaña de las emociones, manteniendo nuestros argumentos en el marco de las propuestas, buscando profundizar nuestras emociones en conexión con el pueblo humilde y trabajador. Una alianza con el pueblo.



*En lo comunicacional no reproducir contenidos del candidato Roberto Hernández. Entendiendo que una contra campaña termina siendo una campaña.



*En lo orgánico, salir a las calles, casa a casa buscando votos por el cambio de Colombia.



*Triplicando la movilización de colombianos(as) residentes en Venezuela a votar en los consulados dispuestos en territorio colombiano, cómo muestra del amor a nuestra patria.



Convencidos de que ganaremos las presidenciales en Colombia, seremos la garantía con nuestro trabajo político, de la construcción sólida de las relaciones diplomáticas binacionales con nuestro hermano pueblo venezolano.