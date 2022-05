Invitan a la Conferencia: "A 60 Años de "El Porteñazo" 2 junio en Caracas

Caracas, 31 de mayo de 2022.- La Casa de Nuestra América José Martí, a nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Biblioteca Nacional.

Con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital, de la Fundación Ernesto Che Guevara, de la Sociedad Cultural José Martí y de los Movimientos de Solidaridad con los Pueblos de Nuestra América

Invita a la Conferencia:

"A 60 Años de "El Porteñazo"

Conferencistas: Marcos Fuenmayor, Historiador y Alirio Almao, Abogado y Escritor.

En la Casa de Nuestra América José Martí,

Jueves 2 de junio a las 10 am

El sábado 2 de junio de 1962, a tempranas horas de la madrugada se presenta un alzamiento en la Base Naval de Puerto Cabello, una insurrección militar al mando de los Oficiales, Capitán de Navío Ponte Rodríguez, Capitán de Fragata Medína Silva, y Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales. Estuvieron también comprometidos los civiles German Lairet, Gastón Carvallo, Manuel Quijada. Participaron además, guerrilleros liberados del cuartel Libertador, grupo de civiles, estudiantes, amas de casa, obreros, profesionales. Buena parte del pueblo estuvo al lado de los militares insurrectos, puesto que el levantamiento pretendía dar al traste con el sanguinario gobierno de Rómulo Betancourt. Las fuerzas leales al gobierno, a sangre y fuego retoman Puerto Cabello, bombardeando la ciudad, al Castillo Solano, al Hospital del IVSS, al liceo Miguel Peña, en donde estaban las fuerzas progresistas de la rebelión, se produjeron encarnizados combates en el sector "La Alcantarilla". Este hecho quedó registrado en la Historia de Venezuela como "El Porteñazo", que dejó un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos. Los detenidos fueron objetos de las más crueles torturas. Este trágico resultado no era necesario si las fuerzas gubernamentales no hubiesen reaccionado de esa manera tan cruel y despiadada siguiendo las instrucciones de Betancourt. Como bien lo dijo el Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales:

"El ataque [de las fuerzas leales a Betancourt] efectuado contra Puerto Cabello [la retoma] es un acto que no tiene precedente en la historia de Venezuela. Nuestras tropas [los insurrectos], a las cuatro de la mañana del domingo, ya casi no contaban con jefes, a esa hora, la mayoría de los oficiales estaban ya detenidos en acciones de guerra. En ese momento, si el Comando de las fuerzas atacantes [la leal a Betancourt] hubiera actuado con prudencia, si hubiera actuado con verdadero espíritu castrense, perfectamente ha podido ponerse sitio a la ciudad y tratar de hacer ver a los marineros, a los civiles insurrectos y a los infantes de Marina que ya era inútil e innecesaria toda resistencia. Sin embargo, no fue hecho esto, no fue puesto sitio a la ciudad. -Centenares de jóvenes venezolanos, mujeres venezolanas, niños venezolanos, fueron inmolados, quizás innecesariamente… Apelo a la conciencia de la Nación venezolana, de la conducta y lealtad de nuestras tropas, de la conducta y lealtad de todos los combatientes. Con esto contradigo las apreciaciones del señor Fiscal en cuanto a que hubo rendición: nuestras tropas no se rindieron, combatieron hasta el último proyectil."

Guillermo García Ponce en su libro Relatos de la Lucha Armada escribe:. "En el Buró Político [del PCV] habíamos visto que la rebelión en Puerto Cabello jugaba un papel decisivo. Allí estaba la fuerza más radical y firme del movimiento insurgente. Era la fuerza capaz de imprimirle al golpe un curso popular y revolucionario. Por su dirección revolucionaria, su cohesión política y su poder militar debería asegurar un desenlace democrático y progresista. Por eso se envían allí a los oficiales más decididos, confiables, y claros políticamente."