(VIDEO) Presidente Maduro recibe al nuevo embajador de Portugal para Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este lunes al nuevo embajador de Portugal en Venezuela, Joao Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, quien le entregó sus cartas credenciales para iniciar sus labores diplomáticas en el país.



Vasconcelos Fins do Lago, de 58 años de edad, es licenciado en Derecho con diplomado en Altos Estudios Administrativos Europeos, y su último cargo diplomático lo ejerció como cónsul general de Portugal en Boston, Estados Unidos.



Antes fue cónsul general en Shanghái y previo a este cargo, director de Servicios de las Organizaciones Económicas Internacionales de la Dirección General de Política Externa de la Cancillería de Portugal.



El canciller venezolano, Carlos Faria, fue el encargado de darle la bienvenida oficial al diplomático portugués en el Palacio de Miraflores.



Luego de recibir de manos del presidente Maduro sus cartas credenciales en el salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, ambos sostuvieron un breve encuentro.



Entre los cargos desempeñados por Joáo Pedro de Vasconcelos Fins Do Lagoestá se encuentran que en 2018 se ejerció como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Portugal en Bostón; en 2013 fue Cónsul General de Portugal en Shanghái y en el año 2012 asumió funciones como director de servicios de las Organizaciones Económicas Internacionales de la Dirección General de Política Externa.



El Mandatario venezolano confirmó el avance de la Diplomacia Bolivariana de Paz, de respeto y complementariedad mutua, de ganar-ganar para el desarrollo de ambas repúblicas.





