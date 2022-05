Enrique Ochoa Antich anuncia que presentará su nombre para Defensor del Pueblo

LOS DDHH DEBEN SER UN ASUNTO DE ESTADO



Deben dejar de ser un arma arrojadiza en el debate político subalterno



Sostuvo que la Defensoría debe orientarse hacia la unidad nacional, la reconciliación, la interlocución proactiva con las autoridades del Poder Ejecutivo



29 de mayo de 2022.'Entrevistado en el programa Argumentos conducido por la periodista Rosa Colmenares que transmite Globovisión, Enrique Ochoa Antich anunció que tiene la intención de postular su nombre para el cargo de Defensor del Pueblo.



Informó que ha escrito ya a varios diputados tanto del gobierno como de la oposición manifestando ese propósito.



-Fui de los primeros en Venezuela en proponer la creación de la Defensoría, allá por los '80 y los '90, recordó.



Ochoa Antich fue por muchos años activista de ddhh, desde los tiempos de su denuncia de la masacre del 27F, por lo que su nombre está vinculado a ese tema, y hoy es activista de opinión en ddhh con su espacio en las redes Tus ddhh en 5 minutos.



Así mismo, subrayó que desde hace 10 años no ha tenido militancia partidista alguna y formuló un llamamiento al PSUV a no designar en el Poder Ciudadano a "camaradas" del partido que renuncian a su militancia el día antes para poder ser designados cargos para los que la Constitución exige independencia.



-La Defensoría es una institución virtualmente desaparecida del escenario nacional y la primera tarea es hacer que se oiga su voz en la denuncia con bases y constructiva acerca de la violación masiva a los ddhh que ocurre en nuestro país, señaló.



En la comunicación dirigida a los diputados Ochoa Antich recuerda que ha sostenido públicamente muchas veces (incluso ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional), que "los derechos humanos deben ser un asunto de Estado y no un arma arrojadiza contra el adversario en el lodazal de la política subalterna".



Así mismo subraya que "Aunque la Defensoría no tiene las facultades de compulsión y sanción que sí tienen la Fiscalía y la Contraloría, sino que, como por tradición histórica lo hace toda institución del Ombudsman, se basa en la voz, la denuncia y el acicate moral para el resto del Estado, creo que si se orienta hacia la unidad nacional, la reconciliación, la interlocución proactiva con las autoridades del Poder Ejecutivo, y la apelación a lo mejor del alma de la nación, es mucho lo que allí puede hacerse."



A continuación, el texto completo del mensaje enviado a los diputados:



Enterado de que, como esperábamos, la AN comenzará a considerar la renovación del Poder Ciudadano, quiero anticipar por medio de este mensaje que tengo la intención de postularme para el cargo de Defensor del Pueblo.



Luego de una dilatada vida política, durante muchos años de la cual me desempeñé como activista de derechos humanos, desde el Comité de DDHH, la Secretaría del MAS para los DDHH y el Comité de las Víctimas de la masacre posterior al 27F., sería para mí un verdadero privilegio continuar mi activismo social asumiendo esta responsabilidad: creo que puedo dejar allí una obra positiva para el país.



Aunque la Defensoría no tiene las facultades de compulsión y sanción que sí tienen la Fiscalía y la Contraloría, sino que, como por tradición histórica lo hace toda institución del Ombudsman, se basa en la voz, la denuncia y el acicate moral para el resto del Estado, creo que si se orienta hacia la unidad nacional, la reconciliación, la interlocución proactiva con las autoridades del Poder Ejecutivo, y la apelación a lo mejor del alma de la nación, es mucho lo que allí puede hacerse.



He sostenido públicamente muchas veces (incluso ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional), y lo recalco hoy, que creo que los derechos humanos deben ser un asunto de Estado y no un arma arrojadiza contra el adversario en el lodazal de la política subalterna. Se trata de una deuda nacional de siglos que tenemos los venezolanos para con nosotros mismos y que debemos saldar entre todos juntos.



Creo que, además, con mi designación para ese cargo se daría un buen testimonio de amplitud, en una conformación plural y escrupulosamente institucional y constitucional del Poder Ciudadano.



Así que esperaré para, con arreglo a lo que la AN decida, cumplir los pasos correspondientes a mi postulación.