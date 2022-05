El estado de Nueva York demanda a Amazon por discriminar a embarazadas e incapacitados

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York Credito: Web

18-05-22.-El estado de Nueva York presentó este miércoles una demanda contra la empresa Amazon, a la que acusa de discriminar a las trabajadoras embarazadas y a las personas con discapacidades al negarles espacios razonablemente adaptados, anunció la gobernadora Kathy Hochul.



La oficina de la gobernadora asegura que las leyes requieren que en caso de que se solicite, los empleadores deben ofrecer un espacio "razonablemente adaptado" a los trabajadores con discapacidades o a embarazadas, según un comunicado.



La División de Derechos Humanos de Nueva York sostiene que la política de Amazon permite que los gerentes de los centros laborales anulen las recomendaciones hechas para facilitar el trabajo de estos empleados.



Ademas, denuncia que, de acuerdo a la política de adaptaciones de Amazon, los empleados con discapacidades se ven obligados a tomar un permiso médico no remunerado, incluso cuando se ha identificado una acomodación razonable capaz de permitir que el trabajador continuara realizando las funciones esenciales de su puesto.



"Mi Gobierno responsabilizará a cualquier empleador, independientemente de cuán grande o pequeño sea, si no trata a sus trabajadores con la dignidad y el respeto que merecen", dijo la gobernadora, citada en un comunicado.



No es la primera vez que Nueva York presenta una demanda contra el gigante de las ventas a domicilio.



En febrero de 2021 la Fiscalía General del Estados denunció a la compañía por no tomar medidas suficientes para proteger a sus trabajadores, especialmente durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus.



Al mismo tiempo que discrimina los derechos de sus propias trabajadoras embarazadas, Amazon acaba de posicionarse en el debate sobre el aborto al anunciar que pagará los desplazamientos de aquellas trabajadoras que quieran abortar pero se encuentren en estados que han restringido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

