(VIDEO) Aporrea es una trinchera de lucha señaló, Rafael Uzcátegui del PPT

Lunes, 09 de mayo de 2022.- Rafael Uzcátegui, político de izquierda, luchador de muchos años, combatiente, desde su trinchera en el PPT, en Caracas, el día cuatro de mayo, declaró sobre Aporrea.org con motivo de su XX Aniversario:''Aporrea es un hito, es una fecha, es un recordatorio importantísimo porque Aporrea nace en momentos cruciales donde dos políticas, dos lineas se debatían y se confrontaban, y Aporrea aparece, digitalmente aparece llenando un vacio comunicacional, aparece y se posecionó.Tanto se posecionó, que se convirtió en una especie de tormento para los factores y las políticas que venían, de alguna manera, apoyando y estimulando a Aporrea, y Aporrea manteniéndose en su línea de inicio, en su línea primigenia tenía que entrar en diferencia.Y esa diferencia, no solamente le damos la bienvenida sino hoy, compartimos ese espacio, que es un espacio de lucha, un espacio de mantener principios, de mantener valores, los valores de la izquierda, de la izquierda histórica, la izquierda que por décadas ha permanecido, no solamente fiel, sino ha permanecido en lucha constante, en lucha renovadora, en la lucha crítica.Aporrea es la crítica.Aporrea nace en esos días de las enormes contradicciones que se encontraban en Venezuela y donde está presente Chávez.El nombre de Aporrea y el nombre de Chávez están unidos, unidos por como nació y las propias necesidades que tuvo que recubrir, en esos momentos, el presidente Chávez para mantener una linea comunicacional, para mantener una relación con el pueblo y sobretodo una relación con el mundo y con la izquierda del momento .O sea, que a Aporrea no la pueden desaparecer, porque no fue una, no fue una iniciativa económica, no fue un negocio, Aporrea es una trinchera de lucha y sigue siendo eso.La crisis ética marca, marca las contradicciones en el seno del gobierno y en el seno del PSUV y en el Estado, marca, recuerda que en este momento, el Estado plenamente está controlado por el PSUV, está controlado por Nicolás Maduro y eso es un hecho sumamente grave y delicado.O sea, no hay, ni siquiera, a los espacios internos del gobierno y del PSUV que pueda haber una sana lucha democrática, democrática en los términos del debate, en los términos de igualdad, en los términos de igualdad, incluso, en el mismo espacio idelógico que puedan compartir, en este caso estamos en una severa crisis y esa crisis la marca la ética, la marca la honradez, la decencia, la transparencia, la ética y ahí, no hay recuperación.La Contraloría General de la Nación simplemente no existe.El gobierno dejó de tener razón, el PSUV dejó de tener razón y ahí no hay razones.Finalizó sus declaraciones Rafael Uzcátegui recomendando a los de Aporrea: PERSEVERAR .Lo que motiva los cambios revolucionarios es la razón.Si tú pierdes la razón pierdes los motivos que te inspiran en la lucha, los motivos que te inspiran a la militancia, los motivos que te inspiran a sacrficarte, a hacer lo que haya que hacer por producir los cambios necesarios, los cambios que necesita el género humano''.