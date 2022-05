Invitan al conversatorio: “A 60 Años del Carupanazo” miércoles 4 mayo en Caracas

Credito: Prensa MPPEUCT

1 de mayo de 2022.- Los años sesenta del siglo pasado reciente están llenos de diversos acontecimientos de carácter histórico que marcaron la vida latinoamericana y venezolana en particular. Estamos a 60 años de esos hechos que ocurrieron en 1962. Los eventos de ese año podemos identificarlos de la siguiente manera: en el plano latinoamericano y caribeño se produce la expulsión de Cuba de la OEA el 31 de enero propiciada por el fascismo y la reacción dirigida desde Washington, además de la crisis de los cohetes en el Caribe en octubre.



Invitación al Conversatorio:



“A 60 Años del Carupanazo”



Participarán los compañeros Marcos Fuenmayor, Víctor Chirinos, Roberto Pastor Rodríguez, Isaías Castrellón



En la Casa de Nuestra América José Martí, boulevard Panteón, Caracas



Miércoles 4 de mayo a las 10 am



En relación con Venezuela, tenemos que en enero de ese año quedó marcado por la huelga nacional del transporte que se inició en San Cristóbal; se produce la segunda división de AD, creándose el ala AD-Oposición; los hechos de La Guaira del 29 de enero, intento popular de tomar las armas para participar junto a los militares revolucionarios en la lucha política que se denominó “El Guairazo”; el alzamiento militar con apoyo de la población en la base naval de Carúpano, 4 de mayo de 1962, conocida como “El Carupanazo”; el Alzamiento de la Base Naval de Puerto Cabello, el 2 de junio, conocido como “El Porteñazo”; la renuncia del gran líder revolucionario y patriota, Fabricio Ojeda al Congreso Nacional para incorporarse a la lucha armada; la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en un acto fascistoide y de ira por parte del Presidente Betancourt.



El hecho que recordamos el 4 de mayo es el desarrollado en la ciudad de Carúpano, Estado Sucre, al oriente del país, se trata de “El Carupanazo”, acción cívico militar dirigido por el Capitán de Corbeta, Jesús Teodoro Molina Villegas, con el acompañamiento del Mayor Pedro Vegas Castejón y del Teniente Héctor Fleming Mendoza. Igualmente hubo participación de sectores políticos de izquierda (PCV Y MIR), como Simón Sáez Mérida, Eloy Torres y Pedro Duno y el apoyo de pobladores de Carúpano, Cumaná, Güiria y Maturín. El alzamiento se inició a las cinco de la tarde de ese día. A los civiles que llegaron a las unidades militares se les dotó de armamento, se estima que fueron alrededor de 2.500 personas. Molina Villegas y sus compañeros fueron delatados, por ello activaron el alzamiento ese día. Se esperaba el pronunciamiento de otras guarniciones, cosa que no ocurrió y Carúpano se vio solo en esa acción. Falló la implementación de acciones tácticas para contener llegada de los militares enviados por el gobierno para la retoma de las unidades militares. Había poca capacidad de resistencia, la cantidad de armamento y municiones era mínima y no contaban con artillería antiaérea, el 6 de mayo en la tarde se produce la rendición. Se estima que fueron alrededor de 250 hombres los sublevados, unas 400 personas fueron detenidas por el gobierno, se reportaron 10 muertos. Luego, la terrible prisión, la tortura y las persecuciones, estilo muy propio del Presidente Betancourt, fue la época en que se implementó aquello de “disparen primero y averigüen después”.



Les esperamos en esta importante actividad en donde tendremos la oportunidad de discutir estos hechos.