Presidente de la AN: Proceso de diálogo está en evolución con todos los sectores

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, enfatizó este miércoles la importancia del proceso de diálogo con todos los sectores de la oposición, para poder continuar con la reconstrucción del Estado de Bienestar, impulsado hace más de 20 años por la Revolución Bolivariana.



«Estamos en proceso de reconstrucción y hay signos de que queremos una mesa de diálogo donde todos estén sentados en la mesa. Estamos en condiciones de hablar con todos y todas», expresó Rodríguez desde la Plenaria de la AN, donde se presentó el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez manifestó que, en estos momentos, se encuentra un proceso de diálogo en evolución, convocado por el presidente Nicolás Maduro.



«En este mismo instante hay un proceso de diálogo en evolución. El propio presidente de la República convocó a las distintas fuerzas políticas que hacen vida dentro de la oposición, para tener un contacto directo», recalcó.



Aseveró que, este diálogo, es fruto del nuevo escenario que se generó en 2021, tras los comicios regionales y municipales.



«Hay una fotografía electoral que hay que respetar, recién en el 2021. Debemos y estamos haciéndolo. lo está haciendo la comisión, hablando con todos, en publico, en privado, en reuniones, para atender a los temas de la gente, ese es un elemento del diálogo actual», manifestó el presidente del Parlamento.



Por esta razón, el informe presentado ante la AN por la Comisión del Diálogo, lo someterá a consideración, y a su vez, esta deberá mantener y presentar ante el organismo, una propuesta de avance para los próximos meses del segundo proceso de diálogo que han trabajado.



«Yo felicito a esta comisión que ha tenido un trabajo muy arduo. No voy a someter a consideración este informe, porque es un informe preliminar, y creo que esta comisión esta destinada a seguir cumpliendo ese proceso de acercamiento entre factores políticos, sociales, económicos, culturales de búsqueda de soluciones en esos ámbitos que son importantes para los venezolanos», resaltó.



Al respecto, Jorge Rodríguez recalcó que el encuentro con los venezolanos, siempre será bajo el respeto, la consideración al otro y valores sagrados de esta república.



«La soberanía, autodeterminación y no estará nunca en negociación», puntualizó.



Durante su intervención, Jorge Rodríguez destacó el trabajo realizado por el comandante Hugo Chávez, para reparar las «cicatrices dejadas por el sistema corrupto de 40 años».



«Si algo logró reparar la Revolución Bolivariana, fueron las profundas cicatrices dejadas por el sistema corrupto por 40 años. Chávez vino a atender a ese pueblo que se levantó en 1989. Vino a recuperar salud, educación, vivienda, alfabetización, cultura, un proceso inmenso y contra ese proceso fueron de manera directa», enfatizó Rodríguez.