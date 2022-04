Expresidente de Fedecámaras apoya cese del bloqueo contra Venezuela

El abogado y empresario, Ricardo Cussano, se pronunció este lunes sobre la carta que él, y otros 24 ciudadanos enviaron al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, en la que piden el cese del bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela.



En una entrevista en el programa Kicosis, transmitido por Globovisión, el también expresidente de Fedecámaras aseveró que el país necesita propuestas, por lo que es necesario el diálogo y negociación en materia económica.



"El país necesita propuestas (...) para construir espacios de libertad, coexistencia democrática y soluciones al tema económico", expresó el economista.



De igual forma, Cussano señaló que la carta a Biden es producto de conversaciones, y lo que se plantea es una "solución que haga viable otras soluciones para la gente", por lo que se pide la reactivación del sistema económico.



Señaló que, además, la carta responde a todas las personas que han pedido y demando "respeto a las libertades económicas", por lo que pidió a la ciudadanía a no caer en el insulto y respetar a los firmantes de la misiva.



"Si se puede dar credibilidad y transparencia a los procesos económicos para que tengan impacto en lo social y además conduzcan a una negociación política, bienvenido sea", sostuvo.



Ante las críticas, el economista manifestó que espera que exista una "contrapropuesta" de la otra parte, porque la solución no es "hacer absolutamente nada".



El empresario preguntó "¿Cuál es la contrapropuesta y cuáles son las explicaciones de esa contrapropuesta?".



"Si la solución es no hacer absolutamente nada para que la crisis se profundice a ver si hay un cambio político, y la alternancia viene sobre el quiebre, en lo personal no tributo ahí", señaló, según reseña nota de prensa de Globovisión.



Durante la entrevista, Cussano aseveró que "no se arrepentía" de la misiva enviada y resaltó la necesidad de profundizar los aspectos económicos.



"El problema no es si las sanciones es contra uno o contra otros, el problema es cómo vamos a hacer para que las cosas evolucionen", sentenció.