Academia Nacional de la Historia se pronuncia sobre cambio de los símbolos de Caracas

16-04-22.-La Academia Nacional de la Historia fijó su posición a través de un comunicado sobre la modificación al escudo, la bandera y el himno de la ciudad de Caracas del municipio Libertador, "Las imposiciones de parcialidades políticas siempre han sido de efímera duración", aseguraron.Asimismo, aseveran que los símbolos de Caracas involucran a toda la ciudadanía que vive en la ciudad y por lo tanto sus cambios no pueden estar bajo la tutela exclusiva de la municipalidad de Libertador.A contuinuación el comunicado íntegro de la Academia Nacional de la Historia:-Primero, una decisión de esa naturaleza debe ser sometida a la más amplia consulta entre otras, a la Academia Nacional de la Historia por ser esta institución una de las autorizadas para emitir opinión razonada sobre el tema de acuerdo a las Leyes de la República.-Segundo, los símbolos de una nación, estado o municipio constituyen representaciones de identidad colectiva que fortalecen la pertenencia, y han sido construidos y elaborados a lo largo de su historia como resultado de un pasado compartido, por lo que no son creación circunstancial de una parcialidad política. Sólo una pobre y limitada comprensión de nuestro acervo histórico puede conducir al banal ejercicio que supone modificar los símbolos fundacionales de una ciudad cual si se tratara de la práctica, perfectamente comprensible en tal caso, de remozar el logo de una marca comercial. En cambio, representaciones simbólicas de una ciudad pertenecen a un patrimonio colectivo que debe ser, por ello mismo, considerado como intangible.-Tercero, el escudo de armas de la ciudad de Santiago de León de Caracas fue concedido por el rey Felipe II en 1591 a solicitud del procurador general ante la Corte, Simón de Bolívar, ascendiente directo de Simón Bolívar, el Libertador-Cuarto, si el símbolo del León en el escudo de la ciudad de Santiago de León de Caracas, pertenece a todo el Distrito Metropolitano, y posee el antecedente de haber sido solicitado por el ascendiente directo del Libertador, su erradicación debería ser sometida a una consulta pública de la Gran Caracas y no solo de la municipalidad de Libertador.Por último, la historia venezolana nos enseña desde el siglo XIX que todas aquellas celebraciones, símbolos y fechas políticas que fueron impuestas por las parcialidades políticas del momento y sus respectivos gobernantes de turno fueron sin excepción de efímera duración. 1. 2. 3. 4. 5.Dado en la ciudad de Santiago de León de Caracas, a los catorce días del año dos mil veintidós.