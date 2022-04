(VIDEO) Maduro en cierre de Cumbre Internacional contra el Fascismo: "Hemos vivido 20 años de resistencia tras el golpe del 11A"

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores a los intelectuales, invitadas e invitados nacionales e internacionales que acudieron a la «Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad”. Desde allí, el Jefe de Estado señaló que con la Revolución de Abril de 2002 nació la posibilidad de construir el Estado de bienestar social y de Revolución Bolivariana a través de las Misiones y Grandes Misiones de Chávez. «¡Allí nacieron!».



«Tenemos un Socialismo fuerte y claro que nació del despertar de los pueblos», dijo.



El Mandatario nacional afirmó que desde la profundidad del proceso social venezolano nació el concepto de una nueva democracia participativa y protagónica. «Frente al agotamiento del modelo de democracia punto fijista, oligárquica, elitesca», enfatizó. «Nuestro proyecto original, histórico y de siempre ha sido, es y será la Democracia participativa, protagónica y la democracia directa con la expresión al Socialismo en lo ideológico», expresó Maduro.



El Dignatario rememoró los hechos ocurridos en Venezuela durante los días 11, 12 y 13 de abril del 2002 donde resaltó el papel que jugaron los dueños de las grandes cadenas de televisión privada, el sector empresarial y representantes de la iglesia en el país, quienes apoyaron abiertamente el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.



«En el 2002 se impuso un silencio informativo, se cerraron medios de comunicación, se impuso una dictadura mediática por parte de los dueños de los grandes medios del país (…) El mundo entero pensó que era verdad la masacre del 11 de abril y era verdad que Chávez había renunciado (…) El 12A nuestro Comandante Hugo Chávez fue secuestrado por los militares golpistas y la alta alcurnia de la iglesia venezolana.», dijo.



Maduro denunció que el 11 y 12 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado orquestado desde los EEUU, con la participación del entonces presidente de España José María Aznar. «Fue Fedecámaras la organización elegida por la administración del gobierno de George W. Bush para encabezar el gobierno de facto después del golpe de Estado».



Autojuramentación de Carmona Estanga generó el despertar nacional



Enfatizó que la autojuramentación del golpista Pedro Carmona Estanga; así como la disolución de los Poderes Públicos; hace 20 años; generó el despertar del pueblo revolucionario, así como de la ciudadanía opositora, que se sintió «utilizada» por las corporaciones.



«Este decreto de disolución de Poderes, la autojuramentación, asumiendo todos los poderes del Estado, generó un despertar nacional, no solo en el chavismo (…) sino también en buena parte de la ciudadanía opositora. Muchos de ellos que habían salido a las calles, se sintieron utilizados, defraudados, mucha gente opositora, incluyendo líderes políticos, al ver esta barrabasada, de abuso poder, despertaron y se crearon fisuras muy grandes», expresó el presidente Maduro.



En este sentido, el Presidente destacó la organización del pueblo durante los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. «Una fuerza popular que llevó adelante lo que el Comandante Chávez llamó la Revolución de Abril, la unión cívico-militar más perfecta», recalcó.



Asimismo, llamó a romper la hegemonía del relato y la mentira de occidente frente al surgimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico «es uno de los grandes objetivos de las fuerzas populares de la comunicación, indicó el mandatario nacional».



Mentira de Occidente



El Mandatario instó a los trabajadores de la comunicación a romper con el relato y la hegemonía de Occidente, en medio de la censura que tiene aplicada contra Rusia y los países progresistas. «Hay que romper la hegemonía del relato y la mentira de occidente frente al surgimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico es uno de los grandes objetivos de las fuerzas populares de la comunicación», expresó.



Maduro comparó los hechos ocurridos entre el 11 y 12 de abril, con lo que se le intenta imponer a Rusia en estos momentos, luego de que iniciara las operaciones militares especiales sobre Ucrania. Entre estas medidas, se encuentra el bloqueo de los portales Actualidad RT y Sputnik de las plataformas digitales.



Señaló que la estrategia de Occidente es «disminuir la brecha de libertad», y así construir un relato de guerra que justifique un conflicto armado.



«Con el conflicto de Ucrania, somos testigos, de como Occidente, ha decidido disminuir las brechas de libertad, como ha decidido cartelizar, medios y mensajes, como ha decidido construir un relato de guerra que justifique lo injustificable, y los escenarios de escalada posible en los conflictos del mundo», puntualizó.



No obstante, consideró que, en el mundo actual, esta guerra mediática está siendo destruido, por las redes sociales, que se resisten a la dictadura comunicacional que se intenta imponer.



Atención a víctimas de represión en Chile



Durante el evento, el presidente Maduro reiteró su propuesta de que Venezuela está dispuesta a ofrecer atención médica oftalmológica, a través de la Misión Milagro, para los jóvenes con lesión o traumatismo ocular tras la fuerte represión de Carabineros (policía militar) a las protestas contra el expresidente Sebastián Piñera.



Para ello, Maduro instruyó al ministro para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, evaluar y llevar a cabo las gestiones necesarias ante el gobierno chileno para llevar un halo esperanzador a los jóvenes afectados por el exceso de la fuerza, por parte de los organismos de seguridad de Chile.



Abril de golpe y contragolpe



En ocasión del Día del Comunicador Popular, el presidente de la República, Nicolás Maduro, bautizó el libro “Abril de Golpe y Contragolpe”, elaborado por el equipo de Prensa Presidencial, que describe los elementos políticos-económicos- sociales que derivaron en el golpe de Estado, así como la contundente respuesta popular para el rescate del hilo constitucional en 2002.



De la mano del periodista español Ignacio Ramonet, pétalos de rosas rojas cayeron sobre “Abril de Golpe y Contragolpe”, obra literaria descrita por el jefe de Estado como la reconstrucción de la memoria histórica de un hecho que le pertenece a quienes luchan por procesos humanistas.



“Es un libro muy hermoso, una recopilación de la prensa de entonces, de las noticias que circularon día por día, momento por momento, para que podamos construir una memoria sólida, contundente de un hecho histórico que no nos pertenece solo a los venezolanos, le pertenece a toda la gente que lucha por la Revolución humana”, afirmó.



El libro “Abril de Golpe y Contragolpe” recoge testimonios, entrevistas, recopilaciones historiográficas y vastas muestras fotográficas que nos retrotraen a los sucesos ocurridos el 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002. A partir de una minuciosa investigación periodística, “Abril de Golpe y Contragolpe” compila de formas pedagógicas el trabajo de comunicadores sociales y profesionales que -con conciencia del momento histórico- detallan lo que fue entonces el ataque a la democracia, al Estado de derecho y la violación a la Carta Magna.



El imperio de la vigilancia



A propósito de su intervención en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, que se desarrollará hasta este miércoles 13 de abril, el Dignatario bautizó el libro “El imperio de la vigilancia”, del periodista español y escritor Ignacio Ramonet,



“La vigilancia tiene una historia relativamente reciente: Maquiavelo, por ejemplo, en El Príncipe no se habla ni siquiera de espías que eran los encargados de vigilar. En cambio, Sun Tzu en ‘El arte de la guerra’ dice que hay que poner espías en todas partes (…) A partir del siglo 18, empieza la concepción de la vigilancia moderna, aquí queremos decir es que había durante el siglo 20 en particular este pensamiento de que podían vigilarnos, en particular George Orwell cuando escribe ‘1984’ describe una sociedad totalmente sometida a la vigilancia, en realidad piensa en un Estado que es una dictadura”, precisa Ramonet.



En palabras de su autor, “El imperio de la vigilancia” expone cómo quienes ejercen la vigilancia están dentro “la democracia, no de una dictadura”, lo que se traduce en que son un puñado de empresas tecnológicas y no el Estado los que ejercen vigilancia contra los ciudadanos.



La Cumbre Internacional Contra el Fascismo se desarrolla como parte de las actividades por la conmemoración de los 20 años del contragolpe popular de abril de 2002 que busca impulsar la revolución digital y las nuevas tecnologías, a través de los principios de las 3R.Nets (Resistencia, Renacimiento, Revolucionar), las cuales marcan la Nueva Etapa de Transición al Socialismo.



Participan más de 200 invitados internacionales de cinco continentes, los cuales debaten las nuevas estrategias comunicativas que marcan el acelerado cambio tecnológico y resistencia popular para los nuevos tiempos.