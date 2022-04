(VIDEO) Presidente Maduro: "En la batalla de hoy se está construyendo el mundo multipolar y multicéntrico"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este jueves que en este siglo XXI se está construyendo un mundo multipolar y multicéntrico, y tendrá como base los ideales revolucionarios.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado recalcó que, en estos momentos, se disputan dos opciones: mantener un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos (EE.UU.) o la geopolítica impulsada por los ideales bolivarianos.



"El mundo actual está en disputa, hay por lo menos dos opciones en el mundo actual, la opción de un mundo unipolar dirigido y mandado por los intereses norteamericanos. Allá aquellos que así la abracen y la suman, la opción dos geopolítica bolivariana, un mundo de cooperación, de igualdad entre los pueblos, el mundo de nosotros de los que luchamos, los rebeldes, los que aspiramos la libertad, se definirá en la disputa que hay hoy", expresó el jefe de Estado.



"En la batalla que hay hoy y con visión estratégica bolivariana, con la fe inculcada de nuestro comandante Hugo Chávez, el mundo multipolar y multicéntrico no lo para nadie. El mundo nuevo, y nacerá y en la ceniza quedarán los sueños trágicos de lo que quieren imponer en el mundo, en el imperio de los Estados Unidos", añadió.



Esto, en referencia a la situación que se está generando en Europa, tras la situación entre Ucrania y Rusia.



Luego del anuncio de las operaciones militares especiales de Rusia sobre Ucrania, Occidente y la Unión Europea arremetieron contra Moscú, no obstante, el objetivo de "asfixiar" a Rusia no se ha concretado.



Por otra parte, manifestó que, en el siglo XXI se ha reivindicado la lucha de los libertadores por la construcción de un mundo, donde el pueblo es el centro de la historia.



"(Simón) Bolívar siempre tuvo la visión correcta, la visión de la Patria Grande. O somos libres todos o nadie será realmente libre en Sudamérica. Cada vez es más admirable la visión de nuestro Libertador. Fue Bolívar el que concretó los grandes éxitos y liberó a Sudamérica definitivamente de cualquier posibilidad de regresión. La visión, estrategia y capacidad táctica militar en el terreno del ejército bolivariano es realmente admirable", puntualizó el Mandatario Nacional, recordando la fecha histórica del bicentenario de la Batalla de Bomboná.