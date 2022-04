Cumple 8 días en huelga de hambre el exiliado político vasco Asier Guridi en Caracas

Asier Guridi

6 de abril de 2022.- El exiliado politico vasco Asier Guridi Zaloña, actualmente en condición de "Estatus de Refugio" en la República Bolivariana de Venezuela! cumple 8 días en huelga de hambre ante el Consulado General de España en Caracas, reclamando su derecho a la identidad jurídica; identidad jurídica necesaria e imprescindible para poder acceder a los derechos humanos inviolables e inherentes a todos los seres humanos sin distinción.



Guridi, en nota de prensa remitida a esta redacción explica que "con sólo negarme la identidad se me está privando del acceso al derecho a trabajo y una vida digna; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a la igualdad ante la Ley; el derecho a casarme con mi pareja desde hace 17 años; el derecho y deber de representar y defender al hijo.....todos ellos presentes en el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos y Constitución Española".



Señala que esta venganza cruel e inhumana del Estado Español lo deja en situación de muerte civil; y a su vez también se deja en muerte civil a su pareja e hijo que viven en mi localidad natal Oñati, sin los derechos que debieran tener por ser mi pareja e hijo y sin disfrutar de los mismos derechos de los habitantes de la localidad vasca.



Informó que desde el 8 de diciembre de 2021 tiene "estatus de refugio" en Venezuela; una decisión del Estado Venezolano que "debiera de suponer protección hacia mi persona y mi unidad familiar". En el documento de "Estatus de Refugio se me ordena ir a la institución de identificación venezolana SAIME para sacar la correspondiente cédula de transeúnte. Yo hice los trámites correspondientes ante la institución de identificación Saime y me encontré con varios requisitos incumplibles; el principal tener un pasaporte Español con una vigencia de 6 meses; y también pagar 25 petros, 1460$, algo que no está a mi alcance!".



Como consecuencia de sus gestiones en la institución de identificación Saime, no me quedó otro remedio que comenzar una nueva huelga de hambre ante el Consulado General de España en Caracas para poder ir cumpliendo los requisitos que se me piden. Hay que recordar que este pasaporte Español está pago desde el 30 de septiembre de 2020; ellos recibieron el dinero en efectivo y no regresaron ni el dinero ni el pasaporte en una clara demostración de estafa.



Finalmente señaló que está convencido de que le asiste la razón y que se está cometiendo una brutalidad; se están pisoteando muchos derechos humanos con sólo negarle la identidad. "Tengo la firme decisión de seguir aquí ante el Consulado General de España en huelga de hambre hasta que tenga en mi mano el pasaporte Español o la cédula de identidad Venezolana, que puede darse por razones humanitarias, por la imposibilidad de aportar el pasaporte Español por pura venganza del Estado Español".