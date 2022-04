Adultos mayores reciben financiamientos por parte del Banco Bicentenario

6 de abril de 2022.- Este martes 05 de Abril en Caracas, durante una acto de reconocimiento a los adultos mayores, se realizó la entrega de sus Tarjetas de Débito a un nuevo grupo de pensionados y pensionadas de la Patria, allí también se realizó la entrega de financiamiento a un grupo de ellos que actualmente se encuentran desarrollando iniciativas productivas con base al emprendimiento, informó una nota de prensa del BBDP.

Estos beneficios se lograron entregar gracias al trabajo conjunto y a la alianza que existe entre el Banco Bicentenario del Pueblo y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), ambas instituciones dedicadas al Pueblo desde sus competencias particulares.

Para el Banco Bicentenario y su equipo de trabajo, estas actividades conyeban un gran valor dado que el esfuerzo que cada venezolano ha generado al país durante sus años de servicio, representa uno de los grandes bastiones para la historia y para la economía, de allí que sea este Banco el que tiene la mayor cartera de pensionados como clientes y a los cuales garantiza políticas y acciones permanentes de atención personalizada y priorizada.

En esta ocasión, Alicia Rodriguez beneficiada con Credifuturo, señala que se siente sumamente satisfecha con la atención recibida por los ejecutivos del Banco Bicentenario "Me trataron muy bien, y con mucha educación, tratan al adulto mayor como debe ser", resaltó.

Por otra parte, Damarys Briceños pensionada y beneficiaria de uno de los financiamientos de este acto, señaló que se siente sumamente agradecida y satisfecha con la labor prestada por el Banco ,"No me lo esperaba, cuando me llamaron aun no lo creía, gracias al Socialismo por creer en nosotros los adultos mayores" manifestó.

Con esta iniciativa, el Banco Bicentenario del Pueblo sigue sumando su apoyo a los adultos mayores, con nuevas herramientas para garantizar su comodidad, atención, la capacidad e independencia de seguir cubriendo sus requerimientos e incluso de seguir fortaleciendo las bases económicas del país desde lo local, demostrando el compromiso adquirido con el pueblo venezolano.