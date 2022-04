¿Cuál es el riesgo de un accidente nuclear en Ucrania?

JESSICA HAMZELOU

4 de marzo de 2022.-

Las tropas rusas han traído muerte y destrucción a Ucrania desde que la invadieron el 24 de febrero. Pero, según Vadim Chumak, jefe del laboratorio de dosimetría de exposición externa del Centro Nacional de Investigación de Medicina de la Radiación de Ucrania, también existe el riesgo de que causen un accidente nuclear en la capital del país, Kiev.

Rusia ha tomado el control de dos centrales nucleares en Ucrania. Algunos de los reactores de estas plantas han sido cortados de sus fuentes de energía y los dispositivos de control de la radiación han sido desconectados, lo que hace temer una posible catástrofe nuclear.

"La necesidad de prevenir un accidente nuclear es más apremiante cada día que pasa", dijo Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, en una declaración en vídeo del 23 de marzo.

Lo que más preocupa es que, si se produce una catástrofe nuclear, los científicos no puedan vigilarla ni medir sus impactos, dice Chumak, que trabaja en la vigilancia de la exposición a la radiación y desempeñó un papel clave en la evaluación de las dosis tras el desastre de Chernóbil, cuando un reactor nuclear explotó en 1986. En la actualidad, permanece lo suficientemente cerca de Kiev como para ayudar en caso de que se produzca una catástrofe nuclear como consecuencia de la invasión rusa.

Desde una casa en el campo ucraniano, Chumak habló con MIT Technology Review sobre sus esperanzas y temores, los riesgos de las fugas de radiación en los hospitales y el hecho de que gran parte de los equipos de control de la radiación del país están obsoletos.

¿Cómo han cambiado su vida laboral y su investigación desde la invasión?

Bueno, yo trabajaba diariamente en mi laboratorio, pero después de la invasión, nos mudamos. Hubo un ataque a la torre de transmisión de televisión en Kiev, que está a un kilómetro de mi laboratorio. Y hubo otro atentado en una fábrica de equipos militares a menos de un kilómetro del laboratorio. Así que es una zona bastante peligrosa. Estábamos realmente en zona de fuego; no era posible permanecer allí. Así que todo mi personal está trabajando a distancia.

¿Le preocupa una catástrofe nuclear en Ucrania?

En este momento hay dos grandes instalaciones nucleares que han sido tomadas por Rusia. Una está en Chernóbil [las tropas rusas se retiraron de esta central el 31 de marzo después de realizar esta entrevista; nde] y otra en Zaporiyia . En Zaporiyia tienen seis reactores, además del almacenamiento de combustible gastado. El combustible gastado es muy peligroso: contiene mucho material radiactivo.

El combustible fresco es mucho menos peligroso que el gastado. Después de funcionar durante un par de años en el núcleo del reactor, el combustible acumula una enorme cantidad de productos de fisión que son muy radiactivos, como el yodo, el cesio y el estroncio. Si los elementos de combustible gastado almacenados en Zaporiyia sufrieran algún daño, podría producirse una enorme emergencia radiológica, comparable a la de Chernóbil.

¿Y los reactores en sí?

No creo que los reactores en sí puedan ser destruidos. Están alojados en edificios especiales que son resistentes y muy difíciles de destruir. Estos edificios están diseñados de tal manera que un gran jumbo podría caer directamente sobre uno de ellos y seguiría en pie.

Pero los militares rusos han disparado proyectiles contra Zaporiyia, lo que es una completa locura. Tal vez tengan algunas armas que podrían destruir este edificio.

El verdadero peligro es el combustible usado, en forma de paquetes de barras de combustible que se almacenan en el mismo lugar.

¿Por qué el combustible gastado supone un riesgo mayor?

El almacén de combustible gastado nunca fue diseñado para ser atacado por tanques o misiles y es lo que Rusia está haciendo ahora en Ucrania. En las las instalaciones nucleares los edificios se diseñan para resistir lo que se conoce como accidente máximo previsible, que se considera el peor escenario. Pero no pueden soportar nada más allá de eso.

Eso ocurrió en Fukushima, por ejemplo. Los promotores tomaron medidas para proteger los equipos de un tsunami. Pero el tsunami fue uno o dos metros más alto de lo previsto para el peor escenario. El almacenamiento de combustible gastado en Ucrania se diseñó para ser muy resistente, y en condiciones normales de funcionamiento tal vez podría incluso resistir la caída de un jumbo. Pero definitivamente no puede resistir un ataque con armas modernas.

En el emplazamiento de Chernóbil hay almacenados unos 20.000 elementos de combustible gastado. Son viejos y gran parte del material se ha descompuesto. Pero todavía contienen muchos radionucleótidos de larga duración, como el cesio y el estroncio. Así que si Rusia estuviera lo suficientemente loca como para demolerlos, supondría un problema.

Los hospitales han sido bombardeados en Ucrania. ¿Suponen un riesgo los materiales radiactivos de esos edificios?

Es algo que tenemos que considerar, porque en esta guerra muchas cosas impensables se han hecho realidad.

Hay dos fuentes médicas de radiación. Una es la maquinaria, como las máquinas de rayos X o los aceleradores lineales, que se utilizan para tratar el cáncer. Emiten algo de radiación, pero sólo si están encendidos. Una vez que se apagan, no son más que un trozo de metal.

Pero la segunda fuente utiliza isótopos como el cobalto o el cesio, que se usan en medicina nuclear y radioterapia, por ejemplo en la tomografía por emisión de positrones (PET). Están protegidos físicamente en el hospital, lo que significa que están protegidos contra el robo. Pero no están protegidos contra el impacto de una bomba.

Si estuvieran en peligro, podríamos ver algo como el accidente de Goiânia, en Brasil, en 1987. Entonces, unas personas robaron y desmontaron un aparato de radioterapia de un hospital abandonado para vender las piezas como chatarra. Descubrieron una pequeña ampolla llena de cesio, que brillaba de color azul por la noche. Es una larga historia, pero esta única fuente de radiación contaminó gran parte de Goiânia. Cuatro personas murieron, 20 necesitaron tratamiento hospitalario y 249 personas resultaron contaminadas. Ochenta y cinco casas resultaron significativamente contaminadas, y 200 de las personas que vivían en ellas fueron evacuadas. Así que hay que tener en cuenta este tipo de escenario. Y eso sin pensar en el uso malévolo de las fuentes.

¿Qué tipo de usos malévolos?

El combustible gastado, por ejemplo, es un material muy bueno para fabricar una bomba sucia, que es una posibilidad para un ataque terrorista. El término más técnico es un dispositivo de dispersión radiológica. Si se colocan estas fuentes radiactivas en un dispositivo y se hace explotar, se contaminará una gran zona con material radiactivo. Hay muchos escenarios radiológicos como este sobre la mesa.

¿Cómo se vigilan ahora las centrales nucleares de Ucrania?

Se crearon redes de control de la radiación en cada central nuclear, pero ahora se han desconectado, por lo que las agencias ucranianas e internacionales ya no reciben datos en tiempo real. El gobierno y las autoridades ucranianas ya no tienen acceso a esta red, que era bastante sofisticada y operativa antes de la invasión.

También hay una red de monitorización remota instalada en todo el país para detectar la radiación. Creo que los puntos más cercanos a las centrales también están desactivados, o al menos cortados de esta red general. Si ocurriera algo realmente malo, lo notarían los monitores más lejanos. No es un control en tiempo real: pasarían horas antes de que se notara. A no ser que fuera informado por personas que está bajo control ruso.

¿Ha habido algún problema hasta ahora?

Lo que sé por los informes oficiales es que poco después de la invasión, antes de que se cortara la conexión, se registró en el emplazamiento de Chernóbil un aumento de las tasas de dosis de radiación que, aproximadamente, se multiplicó por cinco. La explicación más plausible es que los tanques alteraron el material radiactivo del suelo.

La zona de exclusión de Chernóbil es un área restringida. Está permitido hacer algo de turismo y, si se siguen las normas, es bastante seguro, pero aún así puede ser peligroso. Los tanques se movieron de un lado a otro, fuera de la carretera. Esta era una zona muy contaminada tras el accidente de 1986 y algunas de las zonas más contaminadas se cubrieron a propósito con tierra y vegetación para evitar que la radiactividad se dispersara.

Los tanques podían alterar inmediatamente estas capas de suelo altamente contaminadas. Los soldados rusos no sólo hacen caso omiso de la ley, sino también de cualquier norma razonable de seguridad radiológica. Ahora han inhalado este polvo y tienen radiación en sus cuerpos. Es una estupidez desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista global. A nivel local es muy peligroso y estúpido. Quintuplicar la dosis supondría un problema local.

¿Cómo se mediría la contaminación en las personas si se produjera un incidente ahora?

Hay dos o tres tipos de dispositivos que son realmente importantes en el momento del accidente. Pero muchos de los dispositivos que tenemos ahora en Ucrania están obsoletos.

Después del accidente de Chernóbil, entre 1987 y alrededor de 1991, pasamos por un periodo de acumulación de capacidad de control de la radiación. Desde entonces, el interés por Chernóbil ha sido mucho menor. En consecuencia, muchos de nuestros dispositivos de dosimetría son de 1991 o 1992 como máximo. La vida útil normal de ese tipo de instrumentos es de 10 años. Ahora tienen más de 30. Los equipos que aún están operativos no están en muy buen estado. Por lo tanto, necesitamos realmente eso [nuevos equipos]. Hemos hecho algunas peticiones oficiales de este tipo de equipos, pero también he hecho peticiones a colegas de Estados Unidos.

¿Cuáles son los aparatos que necesitan?

Se llaman detectores de radiación, son radiómetros como el Geiger-Müller. Tienen una pantalla que muestra los porcentajes de dosis, de modo que se puede ver qué zona es peligrosa y cuál no. También hay algunos medidores de dosis especiales, que son útiles para medir la contaminación de la ropa, el pelo y las superficies después de una emergencia.

Los llamados monitores de cuerpo entero están especialmente calibrados para medir la contaminación interna, por ejemplo, en personas que beben leche local o inhalan aire contaminado. Los dosímetros personales parecen placas; son dispositivos pequeños, de unos 10 gramos, que se colocan en la ropa de las personas. Se envían a los laboratorios para determinar la dosis a la que ha estado expuesta una persona.

¿Podemos aprender de Chernóbil?

La verdad es que no. Tras la catástrofe de Chernóbil, todo estaba completamente controlado. Fue posible movilizar y contratar mil autobuses para evacuar a la población. Fue una historia completamente diferente.

Ahora tenemos combates: algunos territorios están fuera de control y otros están en guerra. No puedo imaginar que sea posible un proceso de evacuación en estas condiciones. No tenemos los medios para esa evacuación y no sabemos a dónde evacuar. Las rutas de evacuación podrían ser atacadas y bombardeadas, como lo que está ocurriendo en Mariupol.

Mi recomendación, si se produjera una emergencia de este tipo, es refugiarse el mayor tiempo posible antes de recibir órdenes especiales de las autoridades. No se muevan. No intenten escapar. Simplemente, refúgiense. No es necesario que sea en un subterráneo: incluso los bloques de apartamentos ofrecen suficiente protección contra la radiación si te mantienes alejado de las ventanas.

Te has mudado de Kiev. ¿Dónde vive ahora?

Estoy cerca de Kiev, a unos 25 kilómetros, en una casa de campo. Afortunadamente, esta zona es razonablemente segura y puedo comunicarme con Kiev. Me encuentro a una hora en coche de Kiev, así que puedo ir allí si es necesario. Estoy en modo de espera: si se necesita mi experiencia o mi trabajo, volveré a mi lugar de trabajo. Esa fue la razón por la que decidimos no huir.

Soy optimista sobre el éxito de los militares ucranianos contra los rusos. Ucrania simplemente no será sometida. Rendirse o perdonar simplemente no es una opción.

Nuestros hijos tienen dos hijas de 4 años, así que los trasladamos a un lugar más seguro. Pero los mayores nos quedamos aquí. Soy lo suficientemente mayor como para sacrificar mi vida si es necesario.

25 de marzo de 2022

https://www.technologyreview.com/2022/03/25/1048297/nuclear-risk-in-ukraine-a-radiation-expert-speaks-from-Kiev/